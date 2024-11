Chrome na predaj? Washington žiada tvrdý zásah proti dominancii Googlu

Americké ministerstvo spravodlivosti chce, aby internetový gigant Google predal prehliadač Chrome a obmedzil uprednostňovanie svojho vyhľadávača v systéme Android. Podľa agentúry Reuters to ministerstvo navrhlo súdu, aby tak rozbilo monopol Googlu v online vyhľadávaní a súvisiacej reklame. Agentúra poznamenala, že Google bude mať v decembri možnosť predložiť vlastné návrhy.

Ak súd návrhu vyhovie, bude to podľa Reuters znamenať, že Google bude po najbližších desiatich rokoch čeliť prísnej regulácii. Google teraz ovláda asi 90 percent trhu online vyhľadávania a 95 percent v šikovných telefónoch.

Nové súdne dokumenty rozširujú skoršie požiadavky na rozvoľnenie monopolu. Google už skôr označil návrhy za radikálne a tvrdil, že by poškodili amerických zákazníkov a podniky a otriasol by americkou konkurencieschop­nosťou na poli umelej inteligencie. Spoločnosť tiež uviedla, že sa odvolá.

Americké ministerstvo spravodlivosti tiež chce, aby súd ukončil exkluzívne dohody, podľa ktorých Google platí spoločnosti Apple a ďalším predajcom zariadenia miliardy dolárov ročne za to, aby východiskovým vyhľadávačom na ich tabletoch a mobilných telefónoch bol práve ten od Googlu.

Chrome je najpoužívanejším prehliadačom pre surfovanie na internete s trhovým podielom približne 60 percent v Spojených štátoch a s približne dvoma tretinami celosvetovo. Ak by vláda firmu k predaju Chrómu prinútila, bol by to historický zásah proti jednej z najväčších technologických spoločností na svete.