Americký Senát zablokoval návrh na zastavenie transferu zbraní pre Izrael

Senát Spojených štátov drvivou väčšinou hlasoval za zablokovanie troch rezolúcií, ktoré by - v prípade svojho schválenia - zastavili transfer niektorých amerických zbraní do Izraela. Návrhy rezolúcií predložili politici z tábora progresívcov znepokojení stavom ľudských práv a humanitárnou katastrofou, ktorej čelia Palestínčania v Pásme Gazy, uviedla agentúra Reuters citovaná TASR.

Reuters spresnil, že všetky hlasy na podporu rezolúcie pochádzali z radov demokratov. Proti hlasovali tak demokrati, ako aj republikáni, čo podľa Reuters svedčí o tom, že vo frakcii demokratov sú spory v otázke politiky voči izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi.

Návrhy rezolúcií sa týkali predaja tankových a mínometných nábojov a dodávok muničných súprav pre priamy útok (JDAMS). Ide o súpravy, ktoré slúžia na premenu štandardnej neriadenej strely na riadenú zbraň, a to s použitím navádzacieho systému GPS. Výrobcom týchto súprav je spoločnosť Boeing.

Administratíva prezidenta Joea Bidena bola proti týmto rezolúciám. V námietkach, ktoré zaslala demokratickým senátorom, sa okrem iného uvádza, že poskytovanie vojenského vybavenia Izraelu je investíciou do dlhodobej bezpečnosti Izraela, ktorý čelí hrozbám z Iránu i odinakiaľ, a že americká administratíva neustále pracuje na zlepšovaní podmienok v Pásme Gazy.

Senátor Bernie Sanders, ktorý rezolúcie podporil, vo svojom prejave v Senáte upozornil, že vojenská pomoc Izraelu porušuje zákony USA zakazujúce predaj zbraní porušovateľom ľudských práv. Poukázal na mnohé takéto prípady týkajúce sa detí i starších Palestínčanov a obvinil Izrael z blokovania dodávok humanitárnej pomoci.

Odporcovia predložených návrhov uviedli, že načasovanie rezolúcií je nevhodné, keďže Izrael čelí hrozbám zo strany militantných skupín, ako napr. Hamas a Hizballáh i svojmu úhlavnému nepriateľovi – Iránu.

„Izrael je obklopený nepriateľmi, ktorým ide o jeho zničenie,“ vyhlásil líder demokratickej väčšiny v Senáte Chuck Schumer pred hlasovaním v Senáte.

Reuters konštatoval, že toto hlasovanie v Senáte bolo zrejme poslednou šancou, ako zastaviť dodávky akýchkoľvek zbraní Izraelu pred tým, ako sa republikánsky zvolený prezident Donald Trump ujme v januári úradu.

Biden svojho času Izrael dôrazne odrádzal od útoku na ozbrojencov vedených Hamasom ako odvety za zmasakrovanie a terorizovanie civilistov a príslušníkov bezpečnostných zložiek juhu Izraela z októbra 2023.

Bidenova administratíva dala pred mesiacom – v októbri – Izraelu 30 dní na to, aby zlepšil tok pomoci do Pásma Gazy. V prípade, že by Izrael tejto požiadavke nevyhovel, malo by to za následok obmedzenie vojenskej pomoci zo strany USA.

Po uplynutí 30-dňovej lehoty Washington 12. novembra uviedol, že podľa jeho zistení Izrael dosiahol pokrok a v súčasnosti nebráni poskytovaniu pomoci do Gazy. Mnohé skupiny poskytujúce humanitárnu pomoc však s týmto stanoviskom Washingtonu nesúhlasili.