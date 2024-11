Brazílska polícia obvinila exprezidenta Bolsonara z pokusu o puč, údajne chystali aj vraždu da Silvu

Medzi obvinenými je okrem iného exminister obrany Walter Souza Braga Netto, bývalý poradca pre národnú bezpečnosť Augusto Heleno Ribeiro či bývalý minister spravodlivosti Anderson Torres.

Zistenie brazílskej federálnej polície malo byť odovzdané najvyššiemu súdu, ktorý ich postúpi generálnemu prokurátorovi Paulovi Gonetovi, uviedla AP. Gonet potom rozhodne, či s obvinením súhlasí a bývalý prezident bude postavený pred súd, alebo či vyšetrovanie zamietne.

Okrem zapojenia do pokusu o štátny prevrat je Bolsonaro vyšetrovaný v súvislosti s množstvom ďalších prípadov. Ide napríklad o obvinenie, že bol zapojený do pašovania nedeklarovaných diamantových šperkov do Brazílie, či Bolsonarov príkaz podriadenému, aby sfalšoval jeho očkovací status, rovnako ako ďalších ľudí proti Covid-19. Bolsonaro všetky obvinenia popiera.

V utorok federálna polícia zatkla štyroch vojakov a dôstojníka federálnej polície obvinenej z prípravy štátneho prevratu, ktorého súčasťou boli plány na zvrhnutie vlády po voľbách v roku 2022 a údajné zabitie prezidenta Luiza Inácia Lula da Silvu a ďalších vysokých predstaviteľov.

