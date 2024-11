Peniaze pre rodinu po zabití vojaka. Na Ukrajine ich posielajú 40 mesiacov a prečo sa v Rusku používa dvojaký meter?

V prípade ukrajinských príslušníkov ozbrojených síl existuje veľký rozdiel medzi tým, či ide o obeť priamo na bojisku alebo o zabitého v oblasti, ktorá sa nenachádza na línii frontu. Pozostalí po vojakovi, ktorý zomrel počas bojov, majú nárok na 15 miliónov hrivien, čo je približne 335-tisíc eur. Je to zvýšená suma, ktorú vláda odsúhlasila pred dvomi mesiacmi. Nevyplácajú ju však jednorazovo. „Príbuzným dajú najprv 3 milióny hrivien, ostatné peniaze im posielajú 40 mesiacov po rovnakých častiach," upozornila agentúra UNIAN.

Vojenský právnik Taras Borovskyj zdôraznil, že 15 miliónov eur nie je astronomická suma, ako by sa niekomu možno mohlo zdať. „Rozdeľuje sa totiž medzi všetkých členov rodiny," poznamenal pre server Večir. Nárok na odškodné si môžu pozostalí uplatniť podaní žiadosti s potrebnými dokumentami.

Z dostupných informácií v ukrajinských médiách nie je jasné, prečo hlavnú časť (čiže 12 miliónov hrivien) rozčlenili na viac ako tri roky. Má to však zjavne svoju logiku. Peniaze sú určené na sociálne zabezpečenie pozostalých v najbližšej budúcnosti, eliminuje sa riziko, že by niekto nezodpovedne minul celú sumu. Dodatočný dôvod by sme mohli asi hľadať vo veľkom nápore na štátny rozpočet. Obrovskú položku v ňom totiž tvoria výdavky na obranu počas ruskej invázie, ktorá trvá už od februára 2022. Ukrajina nie je štát, ktorý by mal veľa peňazí na rozdávanie, nepochybne rozdelenie platieb na 40 mesiacov pomôže verejným financiám.

Čo sa týka tých, ktorí prišli o život tam, kde sa ukrajinská armáda nebráni proti ruským okupantom, ich pozostalí si rozdelia medzi sebou od štátu zhruba 2,7 milióna hrivien (okolo 60-tisíc eur). „Táto suma zodpovedá 750-násobku životného minima, ktoré bolo stanovené k 1. januáru 2024 na 3028 hrivien," ozrejmila webová stránka právnickej kancelárie Konsuľtant. Môže ísť napríklad o finančnú kompenzáciu po smrteľnom úraze počas vojenského výcviku.

Ako z porovnania s Ukrajinou vychádza Rusko v tomto smere? Horšie, ale celkom presne sa to nedá vyčísliť, o čom však ešte bude reč. V prípade padlých ruských vojakov platí dekrét prezidenta Vladimira Putina, podľa ktorého sa takpovediac smrť každého Rusa cení na 5 miliónov rubľov pre pozostalých, čo je v prepočte okolo 47-tisíc eur.

Toto však nie je výsledný účet za padlého ruského vojaka. Treba k nemu pripočítať odškodné, ktoré vyplácajú pozostalým jednotlivé regióny. Platí princíp, že čím bohatší región, o to viac peňazí poskytne. Napríklad hlavné mesto a priľahlá Moskovská oblasť dávajú rodinám zabitých vojakov po tri milióny rubľov (približne 28-tisíc eur). Dovedna s peniazmi z federálneho rozpočtu tak najvyššie odškodné môže dosiahnuť v prepočte 75-tisíc eur. A čo chudobnejšie časti Ruska? Napríklad Tatársko dáva dva milióny rubľov, nájdu sa však aj také, ktoré vyčleňujú na odškodné len jeden milión rubľov.

Je tu však jeden háčik. Tých 5 miliónov rubľov sa vzťahuje na padlých Rusov v špeciálnej vojenskej operácii, ako Kremeľ označuje inváziu na Ukrajinu. Do boja sú však ešte nasadení muži v Kurskej oblasti, čiže na území Ruskej federácie, kam vtrhla ukrajinská armáda a naďalej sa jej darí okupovať niekoľko stoviek štvorcových kilometrov teritória. Na tamojšom území však neplatí režim tzv. špeciálnej vojenskej operácie (ŠVO), oficiálne je to protiteroristická operácia a preto sa na jej účastníkov nazerá inak. Server Novyje izvestia upozornil, že sa na nich nevzťahuje tzv. ŠVO v prípade ich smrti. Znamená to, že pozostalí môžu počítať s odškodným len vo výške 600-tisíc rubľov, čo v prepočte vychádza len na 5650 eur.