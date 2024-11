1003. deň: Rusko podľa Putina spustí sériovú výrobu rakiet Orešnik, Kyjev chystá vylepšenú obranu

Rusi krátko pred útokom experimentálnou raketou stredného doletu na Dnipre informovali Spojené štáty. "Chceli ste to? Tak to sakra máte! Útok hypersonickou raketou," napísal bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev. Putin vás skúša, milí partneri, odkázal spojencom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a vyzval ich, aby na to reagovali.

23:25 Európa musí byť pripravená kompenzovať prípadné výpadky americkej pomoci Ukrajine, ak sa k ich obmedzeniu či zastaveniu rozhodne vláda novozvoleného prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Pri svojej návšteve Ukrajiny to povedal šéf českej diplomacie Ján Lipavský, ktorý dnes aj na túto tému absolvoval rozhovory s ukrajinskými predstaviteľmi.

„Európa musí byť politicky pripravená stáť viac na vlastných nohách z hľadiska bezpečnosti, čo by znamenalo aj kompenzovať napríklad, ak to nazveme, výpadky. Alebo to môže byť aj riadený politický dohovor,“ povedal novinárom Lipavský.

Zároveň dodal, že nie je vôbec jasné, že sa debata bude týmto smerom po návrate Trumpa do Bieleho domu v januári budúceho roka uberať. „Ale je to jeden z tých scenárov, keď Trump hovorí, dávajte viac peňazí na obranu, buďte samostatnejší,“ povedal minister.

Lipavský v súvislosti so zbrojnými dodávkami povedal, že na rokovaniach s ukrajinským ministrom zahraničia Andrijom Sybihou a predsedom vlády Denysom Šmyhalom cítil veľký záujem ukrajinskej strany, aby aj v budúcom roku pokračovala česká iniciatíva dodávok munície z krajín aj mimo Európskej únie. Podľa neho bude v rámci tejto iniciatívy do konca roka Ukrajine dodaných 500 000 delos­treleckých nábojov. Aj vďaka tomu sa podľa Lipavského podarilo Ukrajine zmierniť doterajšiu delostreleckú prevahu Ruska na bojisku.

23:04 Dvadsaťročný nórsky študent bol zatknutý pre podozrenie zo špionáže pre Rusko a Irán. V piatok to uviedli nórske úrady. Mladík pracoval ako ochrankár na veľvyslanectve USA v Osle a súd nariadil jeho zadržanie na štyri týždne.

Polícia v nórskej metropole oznámila, že prešetrí licenciu spoločnosti obvineného, ktorú vedie so spoločníkom majúcim dvojité občianstvo – Nórska a bližšie nešpecifikovanej východoeurópskej krajiny.

Nórska spravodajská služba PST potvrdila, že muž bol zatknutý v stredu v jeho garáži po tom, čo údajne ohrozoval národnú bezpečnosť svojimi spravodajskými aktivitami. Podľa nórskej verejnoprávnej televízie NRK polícia našla záznamy mužovej komunikácie s osobou, ktorá ho pravdepodobne viedla pri jeho špionážnych aktivitách. Muž priznal, že zhromažďoval a poskytoval informácie ruským a iránskym orgánom.

Nórsko má 198-kilometrovú hranicu s Ruskom v Arktíde. Z dôvodu invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 Nórsko výrazne obmedzilo vstup ruských občanov na svoje územie a zvažuje stavbu plota pozdĺž svojej hranice s Ruskom.

22:28 Severoatlantická aliancia (NATO) a Ukrajina zorganizujú v utorok v Bruseli mimoriadne rokovania na úrovni veľvyslancov, témou bude útok Ruska s použitím novej hypersonickej balistickej strely na ukrajinské mesto Dnipro. Agentúre AFP to povedali nemenovaní diplomati.

Šéf Kremľa Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že Moskva zaútočila na Ukrajinu novou raketou stredného doletu s označením Orešnik (Lieska) a „v testoch v bojových podmienkach“ plánuje pokračovať. Podľa jeho slov išlo o reakciu na kroky Západu. Zároveň rozhodol o začatí sériovej výroby.

Rusko tvrdí, že ide o zbraň, ktorú nemá nikto iný, nedá sa zostreliť súčasnými systémami protivzdušnej obrany a dokáže zasiahnuť ciele po celej Európe. Podľa veliteľa ruských Raketových vojsk strategického určenia (RVSN) Sergeja Karakajeva strelu možno vybaviť konvenčnými aj jadrovými hlavicami.

„Nasadenie tejto kapacity nezmení priebeh konfliktu ani neodradí spojencov NATO od podpory Ukrajiny,“ reagovala hovorkyňa Aliancie na novú ruskú raketu.

21:57 Švajčiarska vláda zakázala predaj poľskému dodávateľovi vojenského materiálu po tom, čo dospela k záveru, že približne 645-tisíc nábojov, ktoré kúpil vo Švajčiarsku, dodal v rozpore so švajčiarskymi zákonmi na Ukrajinu. Švajčiarska legislatíva nedovoľuje vývoz vojenského materiálu do krajín, ktoré sú súčasťou ozbrojeného konfliktu.

Švajčiarske ministerstvo hospodárstva začalo vyšetrovanie po tom, ako americký portál Defense One vlani v novembri naznačil, že ukrajinská spoločnosť prevzala 645-tisíc nábojov, ktoré vyrobila spoločnosť SwissP Defense a dodala ich poľskému dovozcovi UMO. Išlo o protipancierové náboje.

Minulý rok Švajčiarsko rozhodlo, že jeho vyradené tanky nemeckej výroby, nemôžu odoslať na Ukrajinu. Avšak Švajčiarsko sa zbližuje so Severoatlantickou alianciou (NATO). Tento týždeň vláda krajiny schválila účasť Švajčiarska na cvičení krízového manažmentu, ktoré na jar budúceho roka zorganizuje NATO.

21:03 Americký prezident Joe Biden a jeho francúzsky náprotivok Emmanuel Macron telefonicky rokovali o súčasných konfliktoch na Ukrajine a na Blízkom východe. Témou bolo aj úsilie o zabezpečenie možného prímeria v Libanone, uviedol Biely dom vo vyhlásení, ktoré cituje agentúra Reuters.

Biden hovoril s Macronom o rade globálnych aj bilaterálnych otázok. Obaja predstavitelia podľa Bieleho domu zhodnotili vývoj a eskaláciu posledných dní na Ruskom napadnutej Ukrajine. Bavili sa aj o dosiahnutí dohody o prímerí v Libanone, ktorá by umožnila obyvateľom na oboch stranách modrej línie bezpečný návrat do ich domovov. Zaviazali sa, že budú naďalej úzko spolupracovať priamo aj prostredníctvom svojich národných bezpečnostných tí­mov.

Biden, ktorý v januári opustí Biely dom, povolil na začiatku tohto týždňa Ukrajine použiť Spojenými štátmi dodané rakety dlhého doletu proti cieľom na ruskom území. Macron označil toto rozhodnutie za dobré. Rozhodnutie končiacej Bidenovej administratívy prišlo zhruba dva mesiace pred nástupom novozvoleného republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa funkcie ujme 20. januára budúceho roka. O povolenie použiť americké zbrane proti ruským vojenským cieľom ďaleko od ukrajinskej hranice žiada Bidena ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už mesiace.

20:28 Rusko v noci na piatok pri ďalšom rozsiahlom leteckom útoku vypustilo na Ukrajinu 114 bezpilotných lietadiel, z nich 64 zostrelili systémy protivzdušnej obrany a ďalších 41 sa stratilo. V piatok o tom podľa agentúry Reuters informovala ukrajinská armáda.

V prípade 41 dronov nie je známa ich poloha, čo je zrejme dôsledok ukrajinského elektronického boja. Dva ďalšie bezpilotné stroje opustili ukrajinský vzdušný priestor a leteli do Ruska a Bieloruska.

Vo vyhlásení na Telegrame armáda varovala, že bojové operácie pokračujú a vo vzdušnom priestore Ukrajiny sa stále nachádzajú štyri drony. Informácie o následkoch nočného útoku ale neposkytla.

Rusko pravidelne podniká údery dronmi a raketami na ukrajinské mestá a obce, ktoré ležia ďaleko za frontovou líniou. V utorok na Ukrajinu, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii, vypustilo 122 dronov a odpálilo šesť rakiet.

19:45 Ukrajina požiadala svojich západných partnerov o pomoc pri modernizácii protivzdušných systémov obrany po tom, čo Rusko tento týždeň podniklo útok na mesto Dnipro hypersonickou balistickou raketou. Vylepšený systém by mal byť podľa piatkového vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského schopný brániť krajinu pred „novými hrozbami“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Rusko tvrdí, že strela Orešnik (lieska) nie je modernizáciou starých sovietskych systémov, pričom ide o raketu, ktorú nemá nikto iný a ktorá sa súčasnými obrannými systémami nedá zostreliť. Hypersonická strela môže byť podľa odborníkov vybavená jadrovou hlavicou a zároveň dokáže doletieť niekoľko tisíc kilometrov.

„Ukrajinský minister obrany (Rustem Umerov) už rokuje s našimi partnermi o nových systémoch protivzdušnej obrany, ktoré môžu ochrániť životy pred novými hrozbami,“ povedal Zelenskyj vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach.

Zelenskyj vyzval aj Čínu, kľúčového spojenca Moskvy, aby reagovala na použitie novej rakety. Čínske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že „všetky strany by mali zostať pokojné a zachovať zdržanlivosť“, píše AFP.

19:05 Ruské sily popravili päť ukrajinských vojnových zajatcov počas jediného októbrového incidentu na východe Ukrajiny, informuje agentúra Reuters s odvolaním sa na ukrajinskú generálnu prokuratúru. Tá prípad začala vyšetrovať ako vojnový zločin.

Úrady vo vyhlásení uviedli, že ruskí vojaci zastrelili päť neozbrojených ukrajinských vojakov po tom, čo ich zajali pri útoku na ukrajinské pozície 2. októbra blízko mesta Vuhledar v Doneckej oblasti. K vyhláseniu boli priložené dve zrnité letecké fotografie incidentu, ktoré sa Reuters nepodarilo nezávisle overiť.

Jedného z ukrajinských vojakov členovia ruskej armády zabili v lese, na ďalších štyroch mierili automatickými zbraňami a donútili ich dôjsť na cestu, kde ich popravili, píše agentúra Ukrinform.

Vyšetrovanie incidentu je jedným z 13 procesov vyšetrovania údajného zabitia celkom 54 ukrajinských vojnových zajatcov počas posledných dvoch mesiacov, uviedol dnes vysoký člen ukrajinskej prokuratúry. Generálna prokuratúra zdôraznila, že zabíjanie vojnových zajatcov je hrubým porušením ženevských dohovorov a je klasifikované ako závažný medzinárodný zločin.

Rusko sa bezprostredne k incidentu nevyjadrilo, avšak v minulosti páchanie vojnových zločinov poprelo.

18:27 Rusko bude pokračovať v testoch svojej novej hypersonickej balistickej rakety Orešnik v bojových podmienkach, povedal ruský prezident Vladimir Putin. Jej štvrtkové odpálenie na ukrajinské mesto Dnipro označil za úspech, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.

Putin na stretnutí s generálmi vysielanom v televízii tiež uviedol, že strela Orešnik (lieska) nie je modernizáciou starých sovietskych systémov, pričom ide o raketu, ktorú nemá nikto iný a ktorá sa súčasnými obrannými systémami nedá zostreliť. Vývoj takýchto zbraní je podľa neho kľúčový pre bezpečnosť Ruska v čase, keď je vystavené novým hrozbám.

Šéf Kremľa informoval, že bolo urobené rozhodnutie začať sériovú výrobu novej rakety, ktorá je podľa neho vysoko presnou zbraňou, nie zbraňou hromadného ničenia. Tvrdil tiež, že Rusko zároveň pracuje na celej sérii ďalších rakiet stredného a krátkeho doletu, ktorých skúšky prebiehajú pred sériovou výrobou.

Putin vo štvrtok večer v mimoriadnom vystúpení v štátnej televízii oznámil, že Rusko zasiahlo Ukrajinu novou raketou stredného doletu Orešnik (Lieska), ktorá niesla nejadrovú hlavicu. Tento „test v bojových podmienkach“ označil za reakciu na „agresívne kroky krajín NATO voči Rusku“. Ukrajina začala tento týždeň útočiť na ruské územie americkými raketami dlhšieho doletu. O povolení Spojených štátov na takéto útoky informoval minulú nedeľu americký denník The New York Times.

17:32 Gubernátor ruskej Kurskej oblasti Alexej Smirnov v piatok uviedol, že sa 46 ruských civilných obyvateľov zadržiavaných Ukrajinou vrátilo do Ruska. K rozhodnutiu došlo po rokovaniach Kyjeva a Moskvy.

Civilistov vrátane 12 detí podľa Smirnova presunuli ukrajinské jednotky na svoje územie po tom, čo Kyjev v auguste podnikol cezhraničnú ofenzívu na pohraničnú Kurskú oblasť.

Ukrajina v súčasnosti aj naďalej spravuje časť oblasti napriek ruským pokusom o vytlačenie kyjevských síl. Podľa armádneho zdroja ide o oblasť dosahujúcu 800 štvorcových kilometrov. „Maximálna rozloha územia, ktorú sme obsadili v Kurskej oblasti, pôvodne dosahovala 1 376 štvorcových kilometrov. V súčasnosti ide približne o 800 štvorcových kilometrov,“ upresnil zdroj a dodal, že jednotky ostanú v oblasti tak dlho, ako to bude potrebné. (afp, reuters, tasr)

15:59 Za hroznú eskaláciu, ktorá ukazuje, aká nebezpečná je táto vojna, označil v piatok nemecký kancelár Olaf Scholz nasadenie rakety stredného doletu pri štvrtkových útokoch ruských síl na Ukrajinu. Platí to aj o vyslaní severokórejských vojakov do bojov v ruskej Kurskej oblasti.

Práve preto je dôležité mať "jasný kurz“. "Musí sa spojiť obozretnosť a jednoznačná podpora Ukrajine,“ zdôraznil Scholz. Zopakoval svoj postoj nedodávať Ukrajine nemecké riadené strely Taurus, ktoré môžu dopadnúť hlboko do vnútrozemia Ruska.

V súvislosti s najnovším vývojom konfliktu na Ukrajine hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí v piatok označil za poľutovaniahodné rozhodnutie Kyjeva nasadiť proti ruským silám protipechotné míny, ktorých dodanie predtým schválil prezident USA Joe Biden.

Ukrajinské ozbrojené sily v uplynulých dňoch po prvý raz zaútočili na ciele na ruskom území americkými raketami ATACMS a okrídlenými raketami Storm Shadow, ktoré dodala Veľká Británia.

Ruská armáda vo štvrtok pri útokoch na Ukrajinu prvýkrát použila nový typ nadzvukovej rakety stredného doletu, ktorá by mohla niesť aj jadrové hlavice. Ruský prezident Vladimir Putin v prejave k občanom povedal, že išlo o reakciu na nasadenie západných rakiet dlhého doletu proti Rusku. (afp, tasr)

14:29 Poľský premiér Donald Tusk v piatok v reakcii na štvrtkový útok Ruska hypersonickou raketou stredného doletu na Ukrajinu vyhlásil, že v súčasnosti existuje reálne riziko rozpútania globálneho konfliktu.

13:30 Podľa Kremľa „niet pochýb“ o tom, že Washington pochopil štvrtkové varovanie zo strany ruského prezidenta Vladimira Putina, ktoré vyslovil po tom, čo Rusko zasiahlo Ukrajinu novou hypersonickou raketou stredného doletu.

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok večer v mimoriadnom vystúpení v štátnej televízii oznámil, že Rusko zasiahlo Ukrajinu novou raketou stredného doletu Orešnik (Lieska), ktorá niesla nejadrovú hlavicu.

Tento „test v bojových podmienkach“ označil za reakciu na „agresívne kroky krajín NATO voči Rusku“. Ukrajina začala tento týždeň útočiť na ruské územie americkými raketami dlhšieho doletu. O povolení Spojených štátov na takéto útoky informoval minulú nedeľu americký denník The New York Times.

„Nepochybujeme o tom, že súčasná administratíva vo Washingtone mala možnosť oboznámiť sa s týmto vyhlásením a pochopiť ho,“ uviedol hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. „Hlavným odkazom je, že neuvážené rozhodnutia a činy západných krajín, ktoré vyrábajú rakety, dodávajú ich Ukrajine a následne sa podieľajú na úderoch na ruské územie, nemôžu zostať bez reakcie z ruskej strany,“ vyhlásil Peskov.

Podľa hovorcu Kremľa je ruský prezident aj naďalej otvorený dialógu, avšak odchádzajúca americká administratíva „si radšej volí cestu eskalácie.“ Peskov taktiež pripomenul, že Rusko informovalo americkú stranu o útoku novou raketou pol hodiny vopred, a to napriek tomu, že ho k tomu nič nezaväzuje. (reuters, afp, tasr)

Rusko zrejme od marca do súčasnosti dodalo Severnej Kórei viac ako milión barelov ropy, čím porušilo sankcie OSN. Ukazuje to analýza satelitných snímok, ktorú dnes v spolupráci s BBC publikovala nezisková výskumná organizácia Open Source Centre so sídlom v Británii.

Rusko a Severná Kórea sa v poslednej dobe zbližujú aj vojensky a západné spravodajské služby odhadujú, že KĽDR poslala do Ruska viac ako 10-tisíc vojakov.

12:19 Pokiaľ vyšetrovanie odhalí, že poškodenie dvoch optických káblov v Baltskom mori bolo úmyselné, spojenci v NATO musia reagovať. V piatok to vyhlásila odchádzajúca litovská premiérka Ingrida Šimonyté.

„Litva, Švédsko a Fínsko spustili vyšetrovanie. V závislosti od ich výsledkov musia Európska únia a spojenci v NATO primerane reagovať na toto škodlivé konanie uplatnením reštriktívnych opatrení,“ vyhlásila Šimonyté.

Poškodenie dvoch podmorských káblov bolo odhalené tento týždeň. Jeden spája Fínsko a Nemecko a druhý Litvu so Švédskom. Spravodajské výstupy ukazujú, že v čase poškodenia káblov sa v oblasti nachádzala loď I Pcheng 3 plaviaca sa pod čínskou vlajkou.

Počet nevysvetlených incidentov v Baltskom a Severnom mori a ich okolí vzrástol po februári 2022, keď Rusko spustilo rozsiahlu inváziu na Ukrajine. Zjavné akty sabotáže a pokusy o špionáž a zasahovanie sú podľa vysokých predstaviteľov bezpečnostných zložiek príkladmi ruskej „hybridnej vojny“. (reuters, tasr)

10:36 Ruské mesto Sudža je už tri mesiace obsadené ukrajinskými ozbrojenými silami. Koľko ľudí v meste zostáva, sa nevie. Toto sú príbehy ľudí, ktorí dokázali odísť a snažia sa zachrániť svojich blízkych, píše ruský server Meduza, pôsobiaci v lotyšskom exile.

9:58 Český minister zahraničia Jan Lipavský si pri svojej dnes začatej návšteve Ukrajiny pozrel projekt odmínovania v Myle pri Kyjeve, ktorý vedie organizácia HALO Trust a finančne sa na ňom podieľa Česko. Ukrajina patrí v dôsledku ruskej invázie k jednému z najviac zaminovaných území na svete.

Myla leží blízko mesta Buča asi 15 kilometrov západne od Kyjeva. Na začiatku rozsiahlej invázie Moskvy na Ukrajinu obsadila časť obce ruská armáda a kontrolovala ju do marca 2022. Ruskí vojaci v snahe posilniť vlastné obranné pozície vytvorili v oblasti mínové polia. Mimovládna organizácia HALO Trust tu vykonáva nielen odmínovacie práce, ale aj školenia miestnych obyvateľov. Finančne projekt podporuje rad vlád vrátane tej českej.

Lipavský si vypočul informácie o priebehu projektu a v špeciálnom vybavení sa prešiel v blízkosti mínového poľa.

9:55 Rusko zaútočilo na Ukrajinu novým typom rakety. Útok smeroval na mesto Dnipro na východe Ukrajiny, ktorý poškodil viacero budov. Pôvodné informácie hovorili, že ide o medzikontinen­tálnu balistickú raketu, schopnú niesť jadrové hlavice. Ukázalo sa, že ide o experimentálnu raketu stredného doletu nazvanú Orešnik.

9:18 Ruské vojská na Ukrajine urýchlili svoj postup, uviedol ruský minister obrany Andrej Belousov na dnes zverejnenom videu z návštevy veliteľstva zoskupenia ruských vojsk Sever a vyznamenávania ruských vojakov. Informujú o tom agentúry. Moskva v posledných týždňoch pravidelne hlási, že ruské vojská dobyli ďalšiu dedinu na východe Ukrajiny, kde sa ruská ofenzíva sústreďuje na ovládnutie celého regiónu Donbas.

Ukrajina, ktorej Západ poskytuje vojenskú a ďalšiu pomoc, sa bráni ruskej agresii už viac ako 1000 dní. Ukrajinskí predstavitelia ale pripúšťajú, že situácia na východnom fronte je ťažká, akokoľvek ukrajinské jednotky na začiatku augusta prekvapivo vpadli do Kurskej oblasti na západe Ruska, odkiaľ sa ich Rusom ani za tri mesiace nepodarilo vytlačiť, hoci ruské jednotky posilnili severokórejskí vojaci.

„Rozdrvili sme ich najlepšie jednotky. To, že sa teraz (ruský) postup zrýchlil, im (Ukrajincom) v podstate zmarilo celú kampaň na rok 2025,“ vyhlásil Belousov počas porady s veliteľmi. Agentúra Interfax dodala, že práve zoskupenie Sever bojuje proti ukrajinským silám v Kurskej oblasti.

Belousov podľa ministerstva si vypočul hlásenie o situácii na bojisku, stave vojsk a počínaní nepriateľa od veliteľov na čele s veliteľom zoskupenia Sever, generálplukovníkom Alexandrom Lapínom. Minister si tiež pozrel ukoristené zbrane a spojovacie prostriedky vyrobené v členských krajinách Severoatlantickej aliancie.

8:35 Juhokórejský poradca pre národnú bezpečnosť Šin Won-sik v piatok vyhlásil, že Rusko poskytlo Severnej Kórei (KĽDR) rakety a zariadenia protivzdušnej obrany výmenou za vyslanie severokórejských jednotiek do vojny proti Ukrajine. Informovala o tom agentúra Jonhap, píše TASR.

„Predpokladá sa, že Rusko poskytlo vybavenie a rakety na posilnenie zraniteľného systému protivzdušnej obrany Pchjongjangu,“ vyhlásil Šin v rozhovore pre televíznu stanicu SBS.

Podľa Šina Moskva a Pchjongjang spolupracujú aj v oblasti satelitných technológií a Rusko taktiež poskytlo ekonomickú pomoc v rôznych formách.

8:25 "Podľa mňa v roku 2024 môžeme úplne uveriť tomu, že sa začala tretia svetová vojna,“ citoval portál Politico bývalého veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valerija Zalužného. Súčasný veľvyslanec v Británii to povedal v prejave na slávnostnom odovzdávaní cien Ukrajinská Pravda-100.

7:25 Ukrajinský parlament z bezpečnostných dôvodov odložil schôdzu naplánovanú na piatok, oznámil verejnoprávny telerozhlas Suspiľne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Na 22. novembra bolo naplánované zasadnutie Najvyššej rady (parlamentu), ktoré zahŕňalo otázky vláde, bolo však zrušené z dôvodu možných bezpečnostných problémov,“ uviedlo Suspiľne.

V nariadení na zrušenie schôdze sa uvádza, že poslanci majú držať svoje rodiny mimo vládnej štvrte Kyjeva. Taktiež cituje poslancov, ktorí oznámili, že ďalšie zasadnutie je naplánované až na december.

7:06 Český minister zahraničia Jan Lipavský dnes prišiel do Kyjeva, kde začal svoju v poradí štvrtú pracovnú návštevu Ukrajiny od začiatku rozsiahlej ruskej invázie pred bezmála tromi rokmi. Stretne sa okrem iného so svojím ukrajinským náprotivkom Andrijom Sybihou.

Návšteva šéfa českej diplomacie začína deň po tom, ako Rusko vypustilo na Ukrajinu jednu zo svojich najnovších rakiet stredného doletu, vybavenú nejadrovou bojovou hlavicou.

Lipavského po ceste vlakom privítala na kyjevskej stanici pracovníčka protokolu ukrajinského ministerstva zahraničia, český veľvyslanec v Kyjeve Radek Pech a ukrajinský veľvyslanec v Prahe Vasyl Zvarych. Okrem rokovaní s jeho rezortným kolegom Sybihou čaká českého ministra aj diskusia s premiérom Denysom Šmyhalom. Zatiaľ nie je isté, či sa Lipavský stretne tiež s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

7:04 Počas uplynulého dňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 1 050 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 728 300, uviedol v piatok na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Za uplynulý deň Moskva podľa neho prišla aj o jeden tank, 13 obrnených bojových vozidiel pechoty, päť delostreleckých systémov a jeden raketomet.

Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 9 399 tankov, 19 156 obrnených bojových vozidiel pechoty, 20 736 delostre­leckých systémov a 1 254 raketometov.

7:01 Raketa stredného doletu, ktorou Rusko útočilo na Ukrajinu, neovplyvní priebeh vojny ani podporu Kyjeva zo strany NATO, uviedla vo štvrtok hovorkyňa Severoatlantickej aliancie Farah Dakhlallahová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice CNN.

„Nasadením tejto kapacity sa nezmení priebeh konfliktu ani to neodradí spojencov NATO od podpory Ukrajiny,“ povedala hovorkyňa NATO. Podľa Dakhlallahovej ide o „ďalší príklad ruských útokov na ukrajinské mestá“. Hovorkyňa odsúdila pokusy Ruska o „terorizovanie civilného obyvateľstva Ukrajiny a zastrašenie spojencov Kyjeva“.

7:00 Najmenej dvaja ľudia zahynuli pri ruskom útoku na ukrajinské mesto Sumy, povedal v piatok tamojší starosta Artem Kobzar. Regionálna vojenská správa uviedla, že 12 ľudí utrpelo zranenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Starosta na sieti Telegram oznámil, že v meste došlo k „niekoľkým silným výbuchom“. Miestnych obyvateľov vyzval, aby sa držali ďalej od okien.

Sumská regionálna vojenská správa tvrdí, že ruský dron zasiahol obytnú štvrť. Dodala, že naďalej prebiehajú záchranné operácie.

6:15 Ruská armáda odpálila proti Ukrajine jednu z najnovších rakiet stredného doletu nazvanú Orešnik, vybavenú nejadrovou bojovou hlavicou, vyhlásil vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin. Tieto rakety dosahujú desaťnásobok rýchlosti zvuku a nemôžu ich zostreliť ani americké systémy protiraketovej obrany v Európe, tvrdil Putin. Zároveň varoval, že Moskva by tieto prostriedky mohla použiť proti krajinám, ktoré Ukrajincom dovolia, aby dodávané strely vypúšťali na Rusko. Krátko pred útokom Rusi vyrozumeli Spojené štáty prostredníctvom komunikačných kanálov slúžiacich na zníženie jadrových rizík, uviedol podľa agentúry Reuters nemenovaný americký predstaviteľ.

Rusi krátko pred útokom experimentálnou raketou stredného doletu na Dnipre vyrozumeli Spojené štáty prostredníctvom kanálov slúžiacich na zníženie jadrového rizika. „USA boli vyrozumené krátko pred štartom (rakety),“ povedal nemenovaný americký predstaviteľ. USA podľa neho poskytli informácie Ukrajine a blízkym spojencom, aby pomohli pripraviť sa na možné použitie rakety stredného doletu. Rusko pravdepodobne disponuje len hŕstkou týchto experimentálnych rakiet, dodal.

„Chceli ste to? Tak to sakra máte! Útok hypersonickou raketou,“ napísal na sociálnej sieti bývalý ruský prezident a premiér Dmitrij Medvedev k záberom útoku. Server BBC News podotkol, že pravosť záberov nemôže overiť a že Medvedev svoj komentár zverejnil na sieti X, ktorá je v Rusku zakázaná.

Putinovo vyhlásenie nasledovalo niekoľko hodín po tom, ako ukrajinské letectvo tvrdilo, že Rusko počas noci odpálilo medzikontinentálnu balistickú raketu na ukrajinské mesto Dnipro. Podľa západných expertov ale ruská armáda zaútočila raketou stredného doletu.

„Dnes náš šialený sused opäť ukázal, kým naozaj je a ako pohŕda dôstojnosťou, slobodou a životmi ľudí všeobecne. A ako sa bojí. Bojí sa tak veľmi, že už používa nové rakety,“ okomentoval ruský útok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorého krajina sa tretí rok bráni ruskej agresii.

V neskoršom vyhlásení Zelenskyj vyzval svojich spojencov, aby na použitie „novej balistickej rakety“ odpovedali. „V tejto chvíli neprichádza žiadna silná reakcia. Putin je na to veľmi citlivý. Skúša vás, milí partneri,“ uviedol ukrajinský prezident na sieti X.

Po vyše 1000 dňoch vojny má Rusko na bojisku prevahu, jeho početnejšia armáda postupuje v Donbase na východe Ukrajiny a ukrajinskí civilisti trpia neľútostnými útokmi dronov a rakiet. Analytici a pozorovatelia tvrdia, že rozhodnutie amerického prezidenta Joea Bidena a ďalších západných predstaviteľov povoliť Ukrajine použiť západné rakety a strely proti cieľom v Rusku pravdepodobne priebeh vojny nezmení, ale ruskú armádu postaví do zraniteľnejšej pozície a mohlo by skomplikovať logistiku, ktorá je pre vojnu kľúčová, poznamenala agentúra AP.

Ruské ministerstvo obrany pred dvoma dňami vyhlásilo, že ukrajinské vojská podnikli útok na Brjanskú oblasť na západe Ruska šiestimi americkými raketami ATACMS. Podľa médií to bolo prvýkrát, čo Ukrajina použila západné zbrane proti cieľom v hĺbke ruského územia. O deň neskôr Ukrajina podľa médií použila na ciele v Rusku aj strely s plochou dráhou letu Storm Shadow dodané Britániou.

„V reakcii na použitie amerických a britských zbraní dlhého doletu podnikli ruské ozbrojené sily 21. novembra tohto roku kombinovaný úder na jedno zo zariadení vojensko-priemyselného komplexu Ukrajiny,“ povedal Putin. „V bojových podmienkach bol okrem iného testovaný jeden z najnovších ruských raketových systémov stredného doletu,“ dodal.

Raketa stredného doletu, ktorou Rusko útočilo na Ukrajinu, neovplyvní priebeh vojny ani podporu Kyjeva zo strany NATO, uviedla vo štvrtok hovorkyňa Severoatlantickej aliancie Farah Dakhlallahová.

„Nasadením tejto kapacity sa nezmení priebeh konfliktu ani to neodradí spojencov NATO od podpory Ukrajiny,“ povedala hovorkyňa NATO. Podľa Dakhlallahovej ide o „ďalší príklad ruských útokov na ukrajinské mestá“. Hovorkyňa odsúdila pokusy Ruska o „terorizovanie civilného obyvateľstva Ukrajiny a zastrašenie spojencov Kyjeva“.