Šéfka europarlamentu Metsolová sa obáva nemeckých volieb, hovorí o populistoch: Koho zvolia sklamaní občania?

Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová vyjadrila obavy z možného úspechu populistov v nadchádzajúcich nemeckých parlamentných voľbách a z toho, čo by to znamenalo pre Európu. Uviedla to v rozhovore pre sobotňajšie vydanie novín mediálnej skupiny Funke, informuje agentúra DPA.