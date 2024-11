V Moskve sa možno tešia zbytočne, Trump zatiaľ záhadne mlčí. Naozaj zastaví údery s americkými raketami na ruskom území?

Zostanú o dva mesiace v Kyjeve spokojní alebo sa začnú hnevať? Budú si ukrajinskí politici a generáli naďalej pochvaľovať, že ich armáda môže používať americké rakety proti vojenským cieľom na ruskom území, alebo sa z Washingtonu dozvedia nepríjemnú správu? Uvidí sa to po 20. januári 2025, keď sa do Bieleho domu nasťahuje Donald Trump. Nový prezident USA rozhodne, či nechá v platnosti súhlas, ktorý dal Joe Biden Ukrajincom, aby mohli nasadzovať taktické balistické strely (ATACMS) na obmedzenej ploche Ruskej federácie.

Ukrajinský veľvyslanec: Tisíc dní bojujeme o právo na existenciu Video Ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Myroslav Kastran hovorí o veľkej ruskej invázii, ktorá trvá už tisíc dní. Šéf Kremľa Vladimir Putin ju spustil 24. februára 2022. / Zdroj: TV Pravda

Kto si všimol reakciu Trumpovho syna, ktorý sa tiež volá Donald, mohol by z jeho slov usúdiť, že Ukrajinci sa prestanú tešiť. Pripomeňme, že na sociálnej sieti X napísal, že ide v podstate o krok k vypuknutiu tretej svetovej vojny predtým, ako jeho otec už vo funkcii šéfa Bieleho domu bude mať príležitosť dosiahnuť mier. „Spomedzi piatich Trumpových detí je Donald Trump mladší najsilnejšie prepojený s politikou svojho otca a údajne mu patrí významný vplyv pri výbere nových členov vlády," poznamenal server Economic Times. Dali by sa preto chápať jeho slová ako zrkadlo toho, čo si myslí republikánsky víťaz prezidentských volieb? Ešte aj s prihliadnutím na výrok Mikea Waltza, ktorého si Trump vybral za poradcu pre otázky národnej bezpečnosti, lebo podľa neho ide iba o ďalší krok vedúci k eskalácii vojny.

Protivzdušná obrana? Ruský Buk neodolal ukrajinskému dronu Video

Novozvolený prezident zatiaľ mlčí. Pred voľbami viackrát kritizoval rozhodnutia Bidena v súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine, teraz je však ticho. Nedá sa vylúčiť, že Trump sa od neho dozvedel o chystanom súhlase s používaním ATACMS v Rusku (konkrétne v Kurskej oblasti, kam Ukrajinci prenikli v auguste tohto roku) v predstihu medzi štyrmi očami. V Bielom dome sa stretli 13. novembra, aby sa porozprávali o hladkom odovzdaní moci, možno prišla reč aj na balistické strely; informácia o súhlase s rozšíreným používaním amerických rakiet zaznela o štyri dni neskôr. „Bidenov krok by sa mohol chápať aj ako spôsob posilnenia Trumpa zoči-voči šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi. Trump môže argumentovať, že to nebol on, kto povolil ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému zasahovať Rusko s ATACMS, ale ak chce, aby zmenil toto rozhodnutie, potom Putin musí urobiť nejaké ústupky," napísal vo svojej analýze americký politológ Mark Katz.

Čo si myslia v Moskve? Komentátori v médiách kontrolovaných štátom pripomínajú, že Trump by mohol zmeniť Bidenovo rozhodnutie. Nepriamo to naznačil aj vplyvný Putinov poslanec Leonid Sluckij: „Trump bude s najväčšou pravdepodobnosťou viesť oveľa menej šialenú politiku vo vzťahu k Rusku," povedal predseda zahraničného parlamentného výboru pre televíznu stanicu Rossija-24.

Ako to vidia v Kyjeve? Bývalý diplomat a v súčasnosti riaditeľ Centra obranných stratégií Oleksandr Chara sa podľa serveru RBK-Ukrajina nazdáva, že Trump je zatiaľ ticho, pretože si chce vytvoriť manévrovací priestor, keď sa ujme funkcie prezidenta. Politológ Volodymyr Fesenko mu dáva za pravdu: „Šéfom Bieleho domu sa stane o dva mesiace. Dovtedy sa veľa môže zmeniť. Prečo by mal teda teraz robiť nejaké vyhlásenia a preberať na seba akékoľvek záväzky."

Fesenko pre RBK-Ukrajina poznamenal, že zmienený Bidenov súhlas by Trump mohol využiť na prípadných rokovaniach s Putinom o ukončení vojny: „Môže mu navrhnúť zaviesť moratórium na údery s americkými raketami v prípade že Rusko prestane ostreľovať ukrajinskú energetiku alebo úplne zastaví raketové útoky proti Ukrajine."

Trump má povesť nevyspytateľného politika, preto je nemožné odhadnúť, ako by mohol postupovať. Dokáže ísť pritom do extrémov, takže sa nedá vylúčiť, že môže byť ústretový voči Putinovi, ale na druhej strane keby nevidel záujem Kremľa ukončiť boje, možno by dokonca ešte pritvrdil americký postoj k Rusku.

S prihliadnutím na Trumpovu nevypočítateľnosť je možné, že ukrajinská armáda použije čo najviac balistických striel z USA v najbližších necelých dvoch mesiacoch. Dôvod: aby ATACMS v hojnom počte v pomere k svojim zásobám munície nasadila proti cieľom na ruskom území predtým, ako by to Trump možno mohol zakázať už prvý deň po svojom príchode do Bieleho domu.