ONLINE: Orešnik ako superzbraň ruskej propagandy: Žiadne výbuchy, len veľký 'humbug,' tvrdia experti

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1005 dní

ISW: Strela Orešnik je pravdepodobne len propagandistickým trikom, Rusko nemá nové schopnosti

Zalužnyj pochybuje, že by Európa dokázala viesť dlhú vojnu s Ruskom

Nepál, India, KĽDR, teraz už aj Jemen: Rusko verbuje húsíov, posiela ich rovno na front

Vošli do bytu a začali strieľať: Rusi v Torecku úmyselne zavraždili dve miestne ženy

Protivzdušná obrana? Ruský Buk neodolal ukrajinskému dronu Video

17:06 Ukrajinský úder britskými raketami Storm Shadow v ruskej Kurskej oblasti údajne zabil vysokopostaveného ruského generála a 500 severokórej­ských vojakov. Útok sa vraj odohral začiatkom tohto týždňa a zomrel pri ňom ruský generálporučík Valerij Solodčuk a ďalších 18 ruských dôstojníkov. Podľa skorších správ zranenie utrpel aj severokórejský generál. Píše o tom britský portál Daily Mail.

Rakety Storm Shadow údajne zasiahli bunker v obci Marino. „Ak je to pravda, tieto straty môžu vysvetľovať Putinovu zúrivú reakciu – odpálenie novej hypersonickej rakety Orešnik na Dnipro a jeho verejné chválenie sa, že má novú super zbraň, ktorá je pre Západ nezastaviteľná," uviedol Daily Mail. Dodáva, že správu o zabití 500 severokórej­ských vojakov priniesol americký portál Global Defense Corp. Nepotvrdili ju však nezávislé zdroje.

Britské rakety Storm Shadow sú schopné vyhnúť sa protivzdušnej obrane, dosahujú rýchlosť zhruba tisíc kilometrov za hodinu a pri zásahu cieľa ho najprv penetrujú a až potom exploduje hlavica. Rakety Storm Shadow už Ukrajina určitý čas používa na svojom vlastnom území, ale zdá sa, že Kyjev teraz dostal povolenie použiť tieto zbrane na útoky na ruské územie, konštatuje britský portál.

Americká nezisková organizácia Inštitút pre štúdium vojny (ISW) konštatovala, že ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok potvrdil, že ukrajinské sily zaútočili na veliteľské stanovište ruskej severnej skupiny síl v Kurskej oblasti a zabili a zranili bezpečnostných pracovníkov, ale útok podľa neho nezranil veliteľov. Informovaný zdroj z ruského prostredia v ten istý deň povedal, že ukrajinský útok zabil 18 ruských vojakov a zranil 33 príslušníkov vrátane troch severokórejských vojakov. Zdroj dodal, že v čase úderu bol na veliteľstve prvý zástupca veliteľa Leningradského vojenského okruhu generálporučík Valerij Solodčuk. ISW poznamenal, že informácie zdroja nedokáže potvrdiť.

Tlačová agentúra The Associated Press vo štvrtok uviedla, že podľa nepotvrdených stredajších správ Ukrajina prvýkrát na ruské územie vypálila rakety Storm Shadow. Ani britskí ani ukrajinskí predstavitelia tieto správy nepotvrdili.

17:04 Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan hovoril po telefóne so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Medzi témy rokovaní patrila bilaterálna spolupráca v obchode a hospodárstve, Turecko chce rozšíriť obchod medzi Ankarou a Moskvou. Dotkli sa však aj viacerých medzinárodných tém. Uviedla to agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie kancelárie tureckého prezidenta.

„Prezident Erdogan vyhlásil, že jeho cieľom je zvýšiť spoluprácu medzi Tureckom a Ruskom v mnohých oblastiach, najmä rozšíriť objem obchodu,“ uviedla turecká strana.

Erdogan tiež v rozhovore potvrdil záväzok Turecka riešiť regionálne napätie a podporovať mierové iniciatívy, napísali turecké médiá. Obe krajiny oznámili, že sa príslušné rezorty stretnú, aby tieto ciele posunuli.

Turecko síce rýchlo odsúdilo ruskú inváziu na Ukrajinu, no zároveň sa rozhodlo pre neutralitu v konflikte. Nepripojilo sa ani k západným sankciám uvaleným na Rusko. Erdogan túto politiku zdôvodnil závislosťou Turecka od ruskej ropy a plynu. Obaja prezidenti sa naposledy osobne stretli minulý mesiac v Kazani pri summite medzivládnej organizácie BRICS a obe krajiny udržiavajú úzke vzťahy.

16:41 Ruskí vojaci v meste Toreck v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, o ktorých bojujú s ukrajinskými obrancami, zabili dve ženy a tretieho civilistu zranili, oznámila dnes ukrajinská prokuratúra, ktorá prípad vyšetruje ako vojnový zločin.

14:52 Vyradenú sanitku z vozového parku zdravotníckej záchrannej služby darovala olomoucká radnica zdravotníckemu zariadeniu v ukrajinskom meste Černivci. Žije v ňom 260-tisíc ľudí a tamojší zdravotníci majú kvôli vlečúcej sa vojne s Ruskom sanitných vozidiel nedostatok. Darovanú sanitku v stredu odviezol na Ukrajinu predseda výkonného výboru rady mesta Černivci Serhij Dobrzanskýj. ČTK to povedal primátorov námestník Tomáš Pejpek (ProOlomouc).

Vyradenú sanitku zo záchrannej služby po obmene vozového parku daroval mestu Olomoucký kraj, aby ju radnica mohla odovzdať spriatelenému mestu na západe Ukrajiny. „Potrebujeme ju, pretože sme väčšinu svojich vozidiel poslali na východ, na front,“ uviedol Dobrzanský. Podľa neho sú v Černivci v starostlivosti lekárov a terapeutov stovky vojakov z frontu, ktorým chýbajú končatiny alebo trpia traumami, takže každá sanitka príde vhod.

Dar Černivci schválili olomouckí radcovia v septembri. Doklady na odovzdanie vybavoval za magistrát odbor ochrany. "Nie je práve jednoduché darovať a vyviezť sanitku mimo Európskej únie. Veľa nám v tom pomohla s colnou deklaráciou spoločnosť Gerlach,“ podotkol vedúci odboru Ján Langr.

14:43 Rusko naverbovalo v Jemene niekoľko stoviek húsíjskych povstalcov do vojny proti Ukrajine, uviedol denník The Financial Times (FT). Táto operácia podľa denníka dokladá rastúce zopätie Moskvy s Teheránom a jeho spojencami z radov militantných zoskupení na Blízkom východe, medzi ktoré patria aj jemenskí povstalci – húsíovia.

12:45 Ruský vodca Vladimir Putin a vedenie ruskej armády naďalej chvália balistickú strelu Orešnik, ktorou vo štvrtok zasiahli ukrajinské mesto Dnipro. Podľa vojenských analytikov z americkej neziskovej organizácie Inštitút pre štúdium vojny (ISW) však pravdepodobne ide o informačnú kampaň s cieľom zveličiť ruské kapacity a vyvolať tlak na Západ a Ukrajinu. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Putin tvrdí, že strela Orešnik je vyrobená na základe pokročilej technológie a nejde len o modernizáciu rakety zo sovietskej éry. Americké a ukrajinské médiá však poukazujú na to, že Orešnik nie je od základu novou zbraňou. Predstavitelia Pentagónu potvrdili, že ide o strelu so stredným doletom odvodenú z medzikontinen­tálnej rakety RS-26 Rubež.

Podľa ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby je názov Orešnik kódovým označením pre raketový projekt Kedr, ktorý sa začal v rokoch 2018–19. ISW konštatuje, že síce nedokáže tieto tvrdenia nezávisle overiť, ale súhlasí s tým, že štvrtkový útok nenaznačuje žiadne nové ruské schopnosti.

„Rusko ťaží z rétorických fanfár v súvislosti s úderom z 21. novembra a pravdepodobne dúfa, že obavy z odpálenia rakety Orešnik prinútia Západ, aby stiahol svoju podporu Ukrajine," dodáva ISW.

Redaktor nemeckého tabloidu Bild Julian Röpcke, ktorý skúmal videozábery zo štvrtkového útoku na závod Pivdenmaš v meste Dnipro, poukázal na to, že raketa neobsahovala výbušniny. „Nevideli sme explózie, len kinetickú energiu z pádu z výšky niekoľkých stoviek kilometrov," konštatoval.

12:41 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že Ukrajina potrebuje posilniť svoju protivzdušnú obranu, aby ochránila ľudí pred ruskými útokmi. Rusko podľa Zelenského za uplynulý týždeň vypustilo na Ukrajinu viac ako 800 riadených leteckých bômb, približne 460 útočných dronov a viac ako 20 rakiet rôznych typov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Tento týždeň sa na Ukrajine takmer každý deň ozýval poplach pred leteckými útokmi,“ napísal Zelenskyj na sieti X. „Ukrajina nie je testovacím poľom pre zbrane. Ukrajina je suverénny a nezávislý štát. Ale Rusko pokračuje vo svojich snahách zabiť našich ľudí, šíriť strach a paniku, oslabiť nás,“ uviedol ukrajinský líder. „Ukrajina potrebuje viac systémov protivzdušnej obrany a my na tom s našimi partnermi aktívne spolupracujeme. Posilnenie ochrany našej oblohy je absolútne kľúčové,“ dodal.

12:24 Ako je postarané o pozostalých po padlých vojakoch v rusko-ukrajinskej vojne? Štát im poskytuje finančnú kompenzáciu, ale je otázne, či všetci, ktorí smútia po zabití otca, syna alebo manžela, môžu byť spokojní. V podstate to platí rovnako o Rusku aj o Ukrajine.

10:55 Z obcí v blízkosti frontovej línie v Charkovskej oblasti Ukrajinci od mája evakuovali takmer 22-tisíc civilných obyvateľov, pričom evakuácie pokračujú. Ako informuje web Kyiv Independent, povedal to gubernátor oblasti Oleh Synehubov. „Pokračujeme v úsilí o evakuáciu. Deti aj dospelých dostávame do bezpečia," konštatoval gubernátor.

Synehubov dodal, že evakuovaným ľuďom poskytujú humanitárnu pomoc, psychologickú podporu a finančnú pomoc v relatívne bezpečných oblastiach vrátane mesta Charkov, ktoré sa nachádza necelých 30 kilometrov od ruských hraníc. Rusi podľa neho útočia v smere na mesto Vovčansk, obec Lypci a mesto Kupiansk.

10:38 Ukrajinská protivzdušná obrana v noci na nedeľu zostrelila 50 zo 73 ruských dronov. Podľa ukrajinských vzdušných síl sa 19 dronov stratilo z radarov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a DPA.

V Kyjeve sa v noci viac ako tri hodiny ozývali sirény leteckého poplachu. Vojenská správa hlavného mesta na sieti Telegram uviedla, že protivzdušná obrana zachytila viac ako desať bezpilotných lietadiel zameraných na Kyjev.

Podľa gubernátora Kyjevskej oblasti Ruslana Kravčenka neboli po nočných útokoch zaznamenaná žiadne obete ani poškodenie kritickej infraštruktúry. V príspevku na Telegrame napísal, že úlomky zo zostrelených dronov dopadli na otvorené priestranstvá mimo miest a obcí.

10:22 Moskva odvolala veliteľa zoskupenia ruských vojsk Juh na ukrajinskom bojisku generálplukovníka Gennadija Anaškina kvôli klamlivým hláseniam nadriadeným, zbytočne vysokým stratám a spomaleniu postupu pri meste Siversk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, tvrdia ruskí vojenskí blogeri. Ruské ministerstvo obrany výmenu veliteľa Juhu oficiálne neoznámilo, napísal server Gazeta.ru.

Kým ruské jednotky na niektorých úsekoch východného frontu dosiahli pred zimou najväčší postup od invázie vo februári 2022, inde je postup oveľa pomalší, najmä pri meste Siversk, poznamenala agentúra Reuters, ktorá si tiež všimla nepotvrdené správy o odvolaní vysokopostaveného generála, pripočítaných snahe ministra obrany Andreja Belousova zbaviť sa neschopných veliteľov.

„Tvrdí sa, že dôvodom bola situácia pri Siversku a tiež Anaškinova neochota hlásiť najvyššiemu veleniu skutočný stav vecí,“ napísal na sociálnej sieti vojnový spravodajca Jurij Kotenok. O generálovom odvolaní informoval tiež rešpektovaný spravodajský kanál Rybar, pokladaný za blízky ruskej armáde.

Rybar vymenoval niekoľko východoukrajinských obcí, ktoré sa „stali synonymom klamstiev a neodôvodnených strát“, a poznamenal, že „systému trvalo približne dva mesiace, kým dokázal zareagovať patričným spôsobom“, čo ale „z hľadiska zotrvačnosti a pomalosti vojenskej mašinérie je fantastický čas“.

9:48 Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot vyhlásil, že v otázke podpory Ukrajiny neexistujú žiadne „červené čiary“. Dodal, že Ukrajina by pri útokoch na ciele v ruskom vnútrozemí mohla použiť francúzske rakety dlhého doletu „v rámci sebaobrany“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a stanice BBC.

Šéf francúzskej diplomacie v rozhovore pre BBC zverejnenom v sobotu neuviedol, či Kyjev pri útokoch na Rusko použil francúzske zbrane.

Západní spojenci by podľa Barrota nemali obmedzovať podporu Ukrajiny a „nestanovovať a nevyjadrovať červené čiary“. Francúzsky minister na otázku, či by to mohlo znamenať aj účasť francúzskych vojakov v bojoch povedal, že „nezavrhujeme žiadnu možnosť“.

„Budeme podporovať Ukrajinu tak intenzívne a tak dlho ako to bude potrebné. Prečo? Pretože je to naša bezpečnosť, ktorá je v stávke. Zakaždým, keď ruská armáda postúpi o jeden štvorcový kilometer, hrozba sa priblíži k Európe o jeden štvorcový kilometer,“ uviedol Barrot. Francúzsky minister zahraničných vecí zároveň poznamenal, že západné krajiny budú musieť zvýšiť svoje výdavky na obranu.

Storm Shadow v akcii: Ruské veliteľstvo čiernomorskej flotily v troskách Video Moment dopadu rakety Storm Shadow, ktorú Ukrajine dodala Británia, na veliteľstvo ruskej Čiernomorskej flotily v Sevastopole na okupovanom Kryme. Pri ataku zomrelo najmenej deväť ľudí, ďalších 16 ich bolo zranených.

9:32 Počas uplynulého dňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 1 020 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 730 740, uviedol v nedeľu na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Za uplynulý deň Moskva podľa neho prišla aj o štyri tanky, 17 obrnených bojových vozidiel pechoty a päť delostreleckých systémov.

Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 9 423 tankov, 19 209 obrnených bojových vozidiel pechoty a 20 765 delostre­leckých systémov.

9:10 Ruská protivzdušná obrana zostrelila počas noci na dnes 34 ukrajinských dronov, z toho 27 nad Kurskou oblasťou, uviedlo ruské ministerstvo obrany bez ďalších podrobností a zmienky o prípadných škodách. Obrana ukrajinskej metropoly počas noci zničila viac ako desať ruských bezpilotných lietadiel, informoval šéf kyjevskej vojenskej správy Serhij Popko na sociálnej sieti. Podobné tvrdenia znepriatelených strán nemožno vo vojnových podmienkach bezprostredne overiť z nezávislých zdrojov.

Ďalšie štyri ukrajinské drony zničili ruské jednotky nad Lipeckou, dva nad Belgorodskou a jeden na Orelskou oblasťou, uviedlo ruské ministerstvo. Kurský gubernátor Alexej Smirnov oznámil zničenie 27 dronov a dvoch ukrajinských rakiet.

7:45 Bývalý hlavný veliteľ ukrajinskej armády, v súčasnosti veľvyslanec Ukrajiny v Británii Valerij Zalužnyj tvrdí, že európske krajiny nedokážu viesť s Ruskom opotrebovávaciu vojnu. Povedal to v rozhovore pre Ukrainsku pravdu.

„Ak hovoríme o krátkodobých vojenských akciách, potom sú európske krajiny s najväčšou pravdepodobnosťou pripravené, ale podstatou otázky bolo, či by boli pripravené na opotrebovaciu vojnu.“ uviedol.

„Spočítajme si to. V októbri na ukrajinské civilné energetické zariadenia letelo 1 643 dronov Šáhid a ďalších približne 200 rakiet. Trend smeruje k zvýšeniu tohto čísla. Len tento mesiac (november 2024) ak spočítame počet Šáhidov a rakiet, ktoré zasiahli civilné ciele, dosiahne už tri tisícky. A mesiac sa ešte neskončil. Počet vzdušných cieľov teda rastie, ale počet obranných bojových prostriedkov je obmedzený a príliš drahý. Aj podľa tohto ukazovateľa verím, že Británia ani krajiny Európy nebudú pripravené (na prípadný vojenský zásah proti Rusku – pozn. red.). Napriek tomu, že je tam dostatočný počet lietadiel F-16, ktoré majú vynikajúce schopnosti protivzdušnej obrany, systém protivzdušnej obrany je však možné úplne vyčerpať za 2–3 mesiace. Či sa zaoberajú alternatívnymi opatreniami proti vzdušným cieľom, ťažko povedať. S najväčšou pravdepodobnosťou nie,“ uviedol Zalužnyj.

Uviedol tiež, že Rusko v septembri a októbri použilo na fronte približne 4,5 tisíca riadených leteckých bômb KAB s hmotnosťou hlavice 500 kilogramov.

„Je dnes v niektorej európskej krajine alebo v tu v Británii aspoň 5 000 rakiet pre Patrioty na zostrelenie riadených leteckých bômb? Pochybujem, pretože sú veľmi drahé a v dôsledku toho je nemožné ich mať veľmi veľa, keďže vyrobiť ich je problém. Preto na základe toho môžem povedať, že zrejme nie sú pripravení,“ povedal Zalužbyj pre Ukrainsku pravdu.

Zalužnyj dodal, že okrem vojenských akcií vedú Rusi aj informačnú vojnu a spravodajsko-psychologické operácie.

„Európa je teraz v teplúčku a nechce z neho odísť, a preto, podľa môjho osobného názoru, ak by boli pripravení na takúto vojnu v mrazivých podmienkach, potom možno s veľmi veľkými obmedzeniami,“ povedal.

Zalužnyj nevidí v súčasnosti nikoho, kto by dokázal viesť dlhodobú vojenskú kampaň. „Dokonca pochybujem, že by to zvládla Čína,“ dodal pre Ukrainsku pravdu.