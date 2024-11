Izrael našiel telo zavraždeného rabína Kogana, Netanjahu sľubuje odvetu

„Štát Izrael bude konať všetkými prostriedkami s cieľom dosiahnuť spravodlivosť voči zločincom zodpovedným za jeho smrť,“ uviedla kancelária premiéra.

Rabín bol nezvestný od štvrtka, pričom Izrael túto informáciu potvrdil v sobotu večer. O jeho zmiznutí predtým informovali izraelské médiá. Úrady predpokladali, že Kogana uniesli. Izraelská špionážna agentúra Mosad vyjadrila podozrenie, že ide o teroristický čin.

Kogan mal izraelsko-moldavské občianstvo a od konca roka 2020, keď Izrael normalizoval vzťahy so SAE, bol členom pobočky Chabadu v Abú Zabí, jednej z najväčších chasidských židovských organizácií na svete, píše spravodajský portál The Times of Israel (TOI).

Izrael po smrti rabína Zviho Kogana opätovne vydal odporúčanie pre svojich občanov, aby cestovali do Spojených arabských emirátov iba v nevyhnutných prípadoch. Tí, ktorí sa v tejto krajine už nachádzajú, by sa mali zdržiavať v bezpečných oblastiach a vyhýbať sa podnikom a miestam spojených s Izraelom a židovskou komunitou. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.

Incident odsúdil aj izraelský prezident Jicchak Herzog. „Tento odporný antisemitský útok je pripomienkou neľudskosti nepriateľov židovského ľudu,“ uviedol. Prezident ďalej dodal, že vražda rabína neodradí Izrael „od ďalšieho rastu prosperujúcich komunít v Spojených arabských emirátoch alebo kdekoľvek inde“.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac poskytol vyjadrenie prostredníctvom sociálnej siete X. Kac považuje túto vraždu za „zbabelý a odporný antisemitský teroristický čin“.