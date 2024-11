Nepál, India, KĽDR, teraz už aj Jemen: Rusko verbuje húsíov, posiela ich rovno na front

Rusko naverbovalo v Jemene niekoľko stoviek húsíjskych povstalcov do vojny proti Ukrajine, uviedol denník The Financial Times (FT). Táto operácia podľa denníka dokladá rastúce zopätie Moskvy s Teheránom a jeho spojencami z radov militantných zoskupení na Blízkom východe, medzi ktoré patria aj jemenskí povstalci - húsíovia.

Sami Jemenci sa podľa FT sťažovali, že sa nechali zlákať sľubmi dobre platenej práce a dokonca aj ruského občianstva. Keď za pomoci spoločnosti spätej s povstalcami dorazili do Ruska, násilne ich zaradili do ruskej armády a poslali do prvej línie bojov na Ukrajinu.

Severokórejskí vojaci fasujú ruské uniformy Video Ide o Sergejevské cvičisko na ruskom Ďalekom východe, oznámilo Centrum na sociálnej sieti. / Zdroj: Centrum pre strategickú komunikáciu a informačnú bezpečnosť

Výskyt prevažne nedobrovoľných jemenských žoldnierov na Ukrajine podľa denníka ukazuje, ako konflikt postupne čoraz viac nasáva vojakov z cudziny, pretože ruské straty rastú a Kremeľ sa snaží vyhnúť nepopulárnej mobilizácii. Na Ukrajinu už poslal žoldnierov z Nepálu a Indie a tiež približne 12-tisíc vojakov pravidelných jednotiek KĽDR, ktorí dorazili do Ruska, aby sa zúčastnili na bojoch proti ukrajinským silám, ktoré na začiatku augusta prenikli do Kurskej oblasti na západe Ruska.

Americkí diplomati hovoria, že dohoda medzi Kremľom a jemenskými povstalcami, nepredstaviteľná pred vojnou Ruska proti Ukrajine, je známkou, ako ďaleko je Rusko ochotné zájsť v rozširovaní konfliktu do nových oblastí, vrátane Blízkeho východu, poznamenal The Financial Times.

Sami húsíovia neodpovedali na žiadosť o vyjadrenie.

Zvláštny vyslanec USA pre Jemen Tim Lenderking potvrdil, že Rusko je v kontakte s jemenskými povstalcami a rokuje s nimi o dodávkach zbraní, no ďalším podrobnostiam sa vyhol. „Vieme, že ruský personál v Sana pomáha prehĺbiť dialóg,“ povedal.

Rusko sa podľa jemenských analytikov snaží získať úžitok z akejkoľvek skupiny operujúcej pri Červenom mori či na Blízkom východe, ktorá je nepriateľská voči USA. Chudobný Jemen sa javí miestom, kde ľahko možno naverbovať žoldnierov.

Verbovanie podľa denníka začalo ešte v lete, jeden kontrakt mal dátum 3. júla. Jeden z regrútov v SMS oznámil, že niektorí Jemenci boli ostrieľaní bojovníci, ale veľa z nich nemalo žiadny výcvik. Tvrdil, že ich podvodne vylákali do Ruska, kde podpísali kontrakty, ktoré si ani nedokázali prečítať. „Ocitli sme sa pod paľbou. Lietali míny a drony, kopali sme kryty,“ opísal jeden z mužov. „Nemôžme ani (…) päť minút oddychovať, sme tak unavení,“ sťažoval sa.

Iný Jemenec povedal, že mu sľubovali odmenu 10-tisíc dolárov a plat 2000 dolárov mesačne a prípadne aj ruské občianstvo za prácu v ruskej fabrike na drony. Keď v septembri dorazil do Moskvy, celú skupinu násilím vzali z letiska a odviezli na miesto vzdialené päť hodín od Moskvy, kde im muž hovoriaci jednoduchou arabčinou vystrelil z pištole cez hlavy, keď odmietali podpísať zmluvy vyhotovené v ruštine. „Podpísal som, lebo som sa bál,“ povedal. Dodal, že ich potom odviezli v autobusoch na základňu, kde podstúpili základný vojenský výcvik, a že medzitým veľa členov z pôvodnej skupiny na Ukrajine zahynulo.

Rusko poskytlo jemenským húsíom prostredníctvom Iránu satelitné údaje pre zameriavanie ich rakiet, striel a dronov na západné obchodné lode v Červenom mori, napísal minulý mesiac americký denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na tri zdroje. Iránom podporovanej šiitskej skupine sa vďaka tomu podľa denníka darí ochromiť jednu z kľúčových globálnych obchodných trás a ďalej destabilizovať región.

Od jesene 2023 napadli húsíjské rakety, bezpilotné lietadlá a riadené strely v medzinárodných vodách blízko Jemenu takmer 200 obchodných lodí. Niekoľko námorníkov prišlo o život a viaceré lode boli unesené, potopené alebo vážne poškodené.