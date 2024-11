Berlín berie ruskú hrozbu vážne. Nemci hľadajú budovy, ktoré by sa mohli zmeniť na bunkre

Nemecko má príliš málo civilných krytov, do ktorých by sa ľudia mohli uchýliť v prípade nebezpečenstva.

Spolkový úrad pre civilnú ochranu (BKK) ale hľadá spôsob, ako to zmeniť. budovy, ktoré by sa mohli v prípade potreby v bunkre premeniť, napísal v pondelok bulvárny denník Bild.

Nechce pritom budovať nové kryty, ale snaží sa vytipovať budovy, ktoré by sa mohli v prípade potreby v bunkre premeniť. Vzniknúť by mala aj nová aplikácia.

V Nemecku je v súčasnosti 579 civilných krytov s miestom pre 480-tisíc ľudí. Nemecko má pritom viac ako 83 miliónov obyvateľov. V prípade ohrozenia BKK počíta s tým, že by ako útočisko mohli slúžiť niektoré budovy verejných inštitúcií a úradov a tiež stanice metra.

Nová aplikácia, ktorú chce BKK vyvinúť, by mala ľuďom v Nemecku v prípade potreby ukázať, kde sa nachádza najbližší bunker. Podľa Bildu navyše vládny úrad pre civilnú ochranu chce obyvateľov Nemecka motivovať k tomu, aby si zriaďovali vlastné ochranné miestnosti. Vhodné by k takému účelu boli upravené pivnice či garáže. Podľa bulvárneho denníka však nie je jasné, kedy by mal byť krízový plán BKK hotový.

Po konci studenej vojny Nemecko rušilo verejné kryty, pretože ich nepovažovalo za potrebné. Zmenu v prístupe priniesla predovšetkým ruská invázia na Ukrajinu z roku 2022, pri ktorej Rusko na Ukrajinu pravidelne útočí raketami a dronmi.