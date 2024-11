Veľa slnka, nízke ceny. Francúzske lastovičky na penzii našli raj na zemi. Kde si užívajú život od jesene až do jari?

Kým vo Francúzsku napríklad v Paríži je teraz okolo 10 stupňov Celzia, naopak, v Agadire teplomer ukazuje až 30 stupňov. Samozrejme, že s príchodom zimy sa ochladí, ale v januári dokonca bývajú teplotné maximá okolo 20 stupňov.

Aké dlhé dovolenky mávate? Stačí víkend. Približne týždeň. Aspoň dva týždne. Dávam si dlhšie pracovné prestávky, niekoľko mesiacov alebo aj ročný sabatikal. Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Približne týždeň. 40,5% Aspoň dva týždne. 38,6% Stačí víkend. 16,2% Dávam si dlhšie pracovné prestávky, niekoľko mesiacov alebo aj ročný sabatikal. 4,7%

Reportéri francúzskej televíznej stanice TF1, ktorí sa vybrali do Agadiru, sa rozprávali s manželmi na dôchodku z Marseille, ktorí sú v marockom meste maximálne spokojní. Za prenájom trojizbového domu, ku ktorému patrí malá záhrada, platia mesačne v prepočte 800 eur. Môžu si to ľahko dovoliť, pretože súčet ich dvoch penzií vychádza na 2800 eur. „A účet za elektrinu ich stojí 50 eur a za vodu 5 eur," uviedla TF1. Ak potrebujú niekedy kúriť, veľa ich to nestojí, naopak, vo Francúzsku by počas vykurovacej sezóny zaplatili bezmála 200 eur mesačne.

Manželia sa zmienili aj o jednej francúzskej penzistke, ktorá si pochvaľuje život v Agadire počas zimného obdobia. Tisíc eur je stačí na bývanie i na stravu a ešte raz do mesiaca si môže dovoliť kúpiť spiatočnú letenku, aby na pár dní navštívila svoje deti vo Francúzsku. Mimochodom, let z Paríža trvá necelé štyri hodiny, z južných častí Francúzska je to o niečo menej času. Priamo v Agadire sa letisko síce nenachádza, vzdialené je však od mesta len 20 kilometrov.

Slováci si zamilovali exotiku, na Turecko ale nedajú dopustiť, čaká ich aj ďalšie exotické prekvapenie Video Zdroj: TV Pravda

V okolí Agadiru sa pestuje najviac ovocia a zeleniny v celom Maroku, pričom veľa úrody sa vyváža do Európy. Veľká miestna ponuka pochopiteľne tlačí ceny nadol. Jedna francúzska dôchodkyňa podotkla, že za neuveriteľné dve eurá jej vystačí nákup ovocia a zeleniny na celý týždeň. Penzisti z Francúzska, ktorí poberajú vyššie dôchodky, hovoria, že v Agadire vôbec nevaria: kým doma by si nemohli dovoliť každý deň jesť v reštaurácii, naopak, v tomto marockom letovisku to pohodlne finančne zvládnu.

Výhoda Agadiru spočíva aj v tom, že sa o ňom hovorí, že je oveľa príjemnejším miestom na život v porovnaní s ostatnými známymi mestami v Maroku. Čo sa týka pláží, plavci ich môžu využívať väčšinu časti roku. Lepšie povedané pláž, pretože tá má dĺžku približne až 10 kilometrov pri Agadire. A tí, ktorým neprekáža chladnejšia voda, určite si zaplávajú aj v januári, keď jej teplota v mori dosahuje okolo 18 stupňov Celzia.

Požiar za chrbtom: Čo robiť, keď vás na dovolenke ohrozuje horiace peklo? Video Zdroj: Pixabay

Jedna francúzska cestovná kancelária, ktorá sa zameriava na zákazníkov medzi penzistami, ponúka z pohľadu francúzskych seniorov veľmi výhodné ceny v hoteloch. V prípade konkrétneho hotelu záujemcovia môžu využiť od neskorej jesene do konca zimy tri balíky služieb: od dvoch do štyroch týždňov. Ceny sú za ubytovanie a za stravovanie formou polpenzie. Najkratší pobyt vyjde na 1087 eur, najdlhší stojí 1565 eur. Samozrejme, že sa nájde veľa takých, ktorí uprednostnia hotel pred prenájmom domu, aby mali čo najväčšie pohodlie, a zaplatia si pobyt aj na dlhšie, niektorí na dva-tri mesiace.

Dovolenkujete radšej na Slovensku alebo v zahraničí? Doma - je tu veľa rôznych možností. Za hranicami - radi objavujeme, čo doma nemáme. Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Za hranicami - radi objavujeme, čo doma nemáme. 50,6% Doma - je tu veľa rôznych možností. 49,4%

A kto si z francúzskych seniorov môže dovoliť tráviť dlhší čas v Agadire a v jeho okolí? Viac-menej asi každý z nich. Výška priemerného starobného dôchodku totiž vo Francúzsku dosahuje okolo 1500 eur. Na Slovensku je to viac ako dvakrát menej.