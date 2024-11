Merkelovej vyšla kniha pamätí. Prečo nechcela Ukrajinu v NATO? Ako si spomína na Trumpa či Putina?

V Nemecku v utorok (26. novembra) vychádzajú pamäti bývalej spolkovej kancelárky Angely Merkelovej. V knihe s názvom Freiheit (Sloboda) si spomína na detstvo a mladosť v Nemeckej demokratickej republike (NDR), ale aj na pád Berlínskeho múru v novembri 1989, ktorý dal jej životu celkom nový smer. Na vyše 700 stranách ponúka i pohľad do zákulisia svetovej politiky, pričom opisuje stretnutia s takými ľuďmi, ako sú Vladimir Putin, Donald Trump či pápež František. Vysvetľuje tiež, prečo bola v roku 2008 proti vstupu Ukrajiny do NATO.

Merkelová, ktorá v júli oslávila 70 rokov, strávila polovicu života v socializme, kde sa venovala vedeckej kariére, a druhú polovicu v zjednotenom Nemecku.

Už v roku 1990 vstúpila do Kresťanskodemo­kratickej únie (CDU) a zvolili ju do Spolkového snemu, o rok neskôr získala prvé ministerské kreslo a v novembri 2005 sa dostala na čelo vlády, kde zotrvala dlhých 16 rokov.

Počas nich ju zaraďovali medzi päť najmocnejších ľudí sveta. Podieľala sa na formovaní európskej politiky a Nemecko previedla niekoľkými krízami.

Memoáre, ktoré vyjdú vo vyše 30 krajinách, napísala so svojou bývalou poradkyňou Beatou Baumannovou. „Ponúkajú hlboký pohľad do myslenia a činov jednej z najvýznamnejších štátničiek našej doby,“ zhodnotila vydavateľka Kerstin Glebová.

O tom, čo sa čitatelia v novej knihe dozvedia, napovedajú ukážky, ktoré v predstihu zverejnil nemecký týždenník Die Zeit.

Ohľadom vojny na Ukrajine zaujmú Merkelovej spomienky na dôležitý summit Severoatlantickej aliancie (NATO) v apríli 2008 v Bukurešti. Súčasťou programu bolo, či Ukrajine a Gruzínsku udeliť štatút kandidátskej krajiny a začať s nimi prístupové rokovania.

Nemecko aj Francúzsko vtedy tento plán zablokovali, čo dnes viacerí politici kritizujú. Napríklad poľský prezident Andrzej Duda nedávno pre televíziu Republika TV vyhlásil, že keby Ukrajinu neodmietli, ozbrojený konflikt by tam nevypukol, preto to z dnešného pohľadu pokladá za „tragédiu“.

Ako to vníma bývalá kancelárka? „Chápala som želanie stredo- a východoeurópskych krajín stať sa čo najrýchlejšie členom NATO,“ napísala v knihe, no priznala, že to považovala za priveľké riziko.

„Prijatie nového člena by nemalo priniesť väčšiu bezpečnosť len jemu, ale aj NATO,“ zdôvodnila. Obavy mala najmä z prítomnosti ruskej Čiernomorskej flotily na ukrajinskom polostrove Krym (Rusko ho anektovalo v marci 2014), čo Moskve garantovala medzinárodná zmluva.

„Také spojenie s ruskými vojenskými štruktúrami sa zatiaľ nevyskytlo pri žiadnom z kandidátov. V tom čase navyše členstvo krajiny v NATO podporovala len menšina ukrajinského obyvateľstva,“ citoval z jej diela magazín Die Zeit. Podľa nej je ilúzia, ak si niekto myslí, že by štatút kandidátskej krajiny NATO Ukrajinu a Gruzínsko ochránil pred Putinovou agresiou.

Foto: Kiepenheuer & Witsch Angela Merkel Kniha pamätí Angely Merkelovej Freiheit (Sloboda) vyjde vo vyše 30 štátoch sveta.

Na zváženie dáva i ďalšiu dôležitú otázku. „Bolo by vtedy vo vážnom prípade predstaviteľné, že by členské štáty NATO odpovedali vojensky – materiálom a jednotkami – a zasiahli? Bolo by predstaviteľné, že by som ako spolková kancelárka požiadala Nemecký spolkový snem o takýto mandát pre našu armádu a získala na to väčšinu?“ pýta sa v pamätiach Merkelová.

Zároveň však pripúšťa, že ani riešenie, ktoré v Bukurešti prijali, neprinieslo pokoj. To, že im odopreli udeliť status kandidátskej krajiny, vnímali oba štáty ako zmarenie nádejí. No to, že dostali prísľub členstva v NATO, ruský prezident Vladimir Putin aj tak chápal ako vyhlásenie vojny.

Foto: SITA/AP, Ryan Remiorz APTOPIX Putin Merkel G20 Germany Ruský prezident Vladimir Putin a nemecká kancelárka Angela Merkelová na summite G20 v Hamburgu v júli 2017.

Pokiaľ ide o šéfa Kremľa, ktorý ju na stretnutí v Soči v roku 2007 zrejme zámerne vystrašil svojím veľkým čiernym labradorom, lebo vedel, že sa bojí psov, kancelárka pripomenula hlavne jeho vystúpenie na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii v roku 2007, kde mal dosť nahnevaný prejav.

„Prezentoval sa tak, ako som ho zažila ja – ako niekto, kto bol vždy v strehu, len aby sa s ním nezaobchádzalo zle. Vždy bol pripravený rozohrávať mocenské hry vrátane psa alebo toho, že ostatných nechal na seba čakať,“ priblížila.

Merkelová si užila svoje aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Je presvedčená, že ho fascinoval Putin a vôbec politici s autokratickými sklonmi. Podľa nej sa s ním rokovalo veľmi ťažko, lebo jeho cieľom nebolo dospieť k dohode. Na všetko sa vraj pozeral očami podnikateľa s nehnuteľnosťami.

„Bral to tak, že všetky krajiny medzi sebou súťažia, pričom úspech jednej bol neúspechom druhej. Neveril, že spolupráca môže prispieť k blahobytu pre všetkých,“ zaspomínala si v knihe Merkelová.

V rozhovore pre magazín Spiegel pred pár dňami uviedla, že čím viac ľudí s Trumpom diskutovalo, tým väčšmi z toho túžil vyjsť ako víťaz. „Nedá sa s ním rozprávať. Každé stretnutie je preňho súťaž: ty alebo ja,“ zhrnula.

Pre talianske noviny Corriere della Sera pridala i anekdotu zo stretnutia skupiny G7 v Kanade v júni 2018. Po zvadách, ktoré tam nastali, jej Trump údajne na stôl hodil dva bonbóny so slovami: „Tu máte, Angela, aby ste nemohli povedať, že som vám nič nedal.“