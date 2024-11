Favoritom prezidentských volieb v Poľsku je Trzaskowski, ukazujú prieskumy

Prvé prieskumy po víkendovej nominácii kandidátov do májových prezidentských volieb svedčia podľa poľských médií o výraznej prevahe uchádzača najsilnejšieho vládneho zoskupenia, Občianskej koalície premiéra Donalda Tuska, varšavského primátora Rafala Trzaskowského nad kandidátom najsilnejšej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), historikom Karolom Nawrockým.

Kandidát do prezidentských volieb Tuskovej centristickej Občianskej koalície a starosta Varšavy Rafal Trzaskowski počas stretnutia s občanmi v meste Piaseczno v strednej časti Poľska 21. novembra 2024.

Trzaskowski by v prvom kole získal 41 percent, Nawrocki 26 percent a na treťom mieste by s 12 percentami hlasov skončil Slawomir Mentzen z krajne pravicovej Konfederácie. V druhom kole by 52 percent hlasovalo za primátora a 41 percent za historika, uviedla o výsledkoch prieskumu spoločnosti Opinia24 televízia TVN 24.

Aj prieskum spoločností IBRiS svedčí o prevahe Trzaskowského. Kandidát Občianskej koalície môže v prvom kole počítať s 49,7 percentami hlasov, zatiaľ čo Nawrocki má podporu 26,2 percenta opýtaných. „Trzaskowski má teda podporu celého voličstva vládnej koalície, zatiaľ čo Karol Nawrocki nemôže ešte spoliehať ani na všetky hlasy voličov PiS,“ napísala Rzeczpospolita.

Upozornila však, že aj pred desiatimi rokmi v prieskumoch s obrovskou prevahou viedol vtedajší prezident Bronislaw Komorowski, ktorému niektoré sondáže dokonca sľubovali víťazstvo hneď v prvom kole. Ale v hlasovaní napokon prehral s vtedajším kandidátom PiS Andrzejom Dudom.

„Hoci nemožno dvakrát vstúpiť do tej istej rieky, iná múdrosť hovorí, že v politike sa nikdy nič nedá definitívne vylúčiť,“ napísal denník.

Teraz má Nawrocki síce v prieskumoch o desať percentuálnych bodov viac ako Duda pred desiatimi rokmi, ale vtedy boli Poliaci unavení vládami Donalda Tuska a jeho nástupkyne, zatiaľ čo teraz sú ešte čerstvé spomienky na vlády PiS. Navyše Duda sa vo volebnej kampani prejavil ako neobyčajne schopný a učenlivý politik a odviedol obrovský kus práce, zatiaľ čo Nawrocki zakopol už na samom začiatku kampane, poznamenala Rzeczpospolita v narážke na prvý kandidátov verejný prejav, ktorým si podľa komentátorov pokazil prvý dojem.

Nawrocki, ktorého vybral šéf PiS Jaroslaw Kaczyński, podľa serveru Onet nebudí žiadne veľké nadšenie v skupine politikov okolo bývalého premiéra Mateusza Morawieckého. Dokonca sa podľa portálu v opozičnej strane objavila „sprisahanecká teória“, že by bývalý šéf vlády PiS mohol v úlohe kandidáta na prezidenta nahradiť Nawrockého, ak sa v nasledujúcich dvoch mesiacoch ukáže ako príliš slabý, a tým sa znemožní.

Oficiálna volebná kampaň odštartuje na začiatku januára, po vyhlásení termínu volieb na niektorú z májových nedieľ. Dudov mandát sa skončí v auguste.