Řehka varuje: Rusko buduje globálnu vojenskú alianciu, je čas konať

Rusko stupňuje útočnú politiku voči Ukrajine a západnému svetu. Buduje koalíciu, na ktorej sa podieľa Irán, podporuje ju Čína, a dokonca sa fyzicky pridala aj severokórejská armáda. Na otvorení veliteľského zhromaždenia to povedal náčelník generálneho štábu Karel Řehka.

Vojna na Ukrajine je podľa neho varovným signálom pre všetkých. „Vidíme na vlastné oči, aká je dôležitá vlastná obranyschopnosť a odolnosť. Vojaci i civilisti na Ukrajine denne čelia tvrdej realite, ktorú si nevieme predstaviť, napriek tomu vzdorujú a bojujú,“ uviedol Řehka k viac ako 1000 dní trvajúcemu konfliktu.

Približne 11-tiísc severokórejských vojakov Moskva zapojila do bojov s ukrajinskými silami, ktoré ovládajú od augusta časť ruskej Kurskej oblasti. Juhokórejská tajná služba minulý týždeň uviedla, že KĽDR nedávno do Ruska dodala tiež samohybné delá kalibru 170 milimetrov a raketomety kalibru 240 milimetrov.

„Je načase, aby sme sami čelili otázke, ako sme odolní a aká je naša strategická zraniteľnosť. Ako vojaci sa musíme pýtať na otázky, ako máme dostatočné zásoby? Skladové priestory? Zabezpečené dodávateľské reťazce, na ktoré sa môžeme spoľahnúť v krízových situáciách? Ak nie, potom sme na potenciálne krízy pripravení len napol,“ podotkol.

„Pokračuje tiež konflikt na Blízkom východe. Čína čoraz viac zasahuje do svetového poriadku. Toto nie je čas na pasivitu. Je to chvíľa, keď musíme konať a ukázať, že to myslíme vážne,“ dodal šéf českej armády.

Pavel: Bezpečnosťou sa musí zaoberať celá spoločnosť, nejde o strašenie vojnou

Česko sa pri zaistení svojej bezpečnosti v poslednej období spoliehalo na členstvo v Severoatlantickej aliancii a na schopnosť kolektívnej obrany. Jednoznačne sa však zvyšuje zodpovednosť jednotlivých členských krajín za vlastnú obranu a bezpečnosť. Na veliteľskom zhromaždení Armády ČR to v utorok prostredníctvom videoodkazu povedal český prezident Petr Pavel. ČR musí podľa neho budovať schopnú armádu, ale aj odolnú ekonomiku a spoločnosť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Bezpečnostná situácia sa podľa českého prezidenta od posledného veliteľského zhromaždenia vo februári tohto roka nezlepšila. Pripomenul 1000 dní trvajúcu vojnu na Ukrajine, konflikt na Blízkom východe či napätú situáciu v Juhočínskom mori. Pri všetkých týchto konfliktoch podľa neho hrozí, že sa rozhoria a presiahnu hranice regiónu.

„Z tohto pohľadu nie je obranyschopnosť prázdny termín, ale je vecou, ktorej by sme mali venovať maximálnu pozornosť. V poslednej dobe sme sa spoliehali na naše členstvo v NATO, na schopnosť kolektívnej obrany. Tento základný pilier našej bezpečnosti úspešne trvá už 25 rokov. Na druhú stranu sa jednoznačne zvyšuje zodpovednosť jednotlivých členských štátov za vlastnú obranu a bezpečnosť,“ podotkol Pavel.

Česko podľa jeho slov musí budovať nielen schopnú, pripravenú a pohotovú armádu, ale tiež ekonomiku, ktorá bude dostatočne odolná a rovnako musí pripravovať spoločnosť. Zdôraznil, že bezpečnosť je podmienkou rozvoja, a preto je aj celospoločenskou úlohou. „Pozornosť jej musí venovať nielen armáda, ministerstvo obrany a orgány vnútornej bezpečnosti, ale my všetci. Nie je to žiadne strašenie konfliktom alebo vojnou, ale absolútne nutná reakcia na svet, v ktorom žijeme,“ povedal český prezident.

Nová americká administratíva podľa neho prinesie nielen zmenu prístupu k Rusku a konfliktu na Ukrajine, ale aj k NATO a EÚ. Preto bude ešte dôležitejšie pamätať predovšetkým na vlastné úsilie zaistiť bezpečnosť, pretože bez toho nebude možné zaistiť iné aspekty života spoločnosti, dodal Pavel.