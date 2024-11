Boje Izraela s Hizballáhom pokračujú aj niekoľko hodín pred očakávaným prímerím

Boje medzi izraelskou armádou a libanonským militantným hnutím Hizballáh pokračovali aj v noci, hoci sa v utorok očakáva, že by mohlo byť oznámené prímerie v konflikte, ktorý sa výrazne vyhrotil pred dvoma mesiacmi. Podľa niektorých zdrojov však panujú obavy, že dohoda, ktorej uzavretie signalizovali v pondelok zdroje z oboch strán konfliktu aj Spojené štáty a Francúzsko ako jej sprostredkovatelia, by mohla na poslednú chvíľu skrachovať. K prímeriu vyzval aj šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, ktorý je v Taliansku na rokovaní skupiny G7. Podľa neho "neexistuje žiadna výhovorka pre to, aby dohoda nebola realizovaná".