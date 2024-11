Úrady našli čierne skrinky nákladného lietadla, ktoré sa zrútilo pri Vilniuse

Litovské úrady našli takzvané čierne skrinky z nákladného lietadla DHL, ktoré sa v pondelok zrútilo blízko Vilniusu, oznámilo ministerstvo spravodlivosti. Obe zariadenia boli okolo poludnia vyňaté z vraku a teraz budú analyzované. Pomôcť by mohli objasniť zatiaľ stále neznáme príčiny havárie, napísala agentúra DPA.

„Záznamník letových údajov a zapisovač hlasových záznamov z pilotnej kabíny lietadla Boeing 737–476 boli nájdené a vyňaté z trosiek okolo 11.30 h (10.30 h SEČ),“ uviedlo litovské ministerstvo spravodlivosti.

Technické problémy lietadiel: Prasklina na okne kabíny Video Archívne video.

Lietadlo spoločnosti Swift Air na ceste z Lipska do Vilniusu sa zrútilo v pondelok skoro ráno v blízkosti cieľového letiska. Podľa predbežných údajov bol pilotom, ktorý pri nehode zahynul, španielsky štátny príslušník. Okrem toho na palube lietadla boli tri osoby – Litovec, Nemec a ďalší Španiel, ktorí utrpeli zranenia. Podľa litovskej agentúry Delfi je jeden z nich vo vážnom zdravotnom stave.

Vyšetrovanie do nálezov čiernych skriniek podľa litovských úradov nenaznačovalo, že by išlo o terorizmus alebo sabotáž, písala agentúra Reuters. „Naše prvotné informácie nenaznačujú, že by sme museli vyšetrovať závažnejšie akcie,“ uviedol vo vyhlásení prokurátor Arturas Urbelis a zároveň dodal, že vyšetrovanie nie je na konci.

Letisko vo Vilniuse kvôli vyšetrovaniu na krátky čas zastavilo letovú prevádzku, informovala agentúra DPA krátko pred poludním. Zástupca letiska agentúre potvrdil, že dráha bola uzavretá od 10:00 do 11:00 miestneho času (09:00–10:00 SEČ).

Litovský prezident Gitanasa Nauséda vyzval ľudí a médiá, aby sa zdržali prílišných špekulácií o príčine havárie. Podozrenie na možný sabotážny čin by sa podľa neho nemalo preceňovať, ale ani zľahčovať. Zároveň takúto verziu nemožno vylúčiť, povedal Nauseda v utorok ráno v litovskom rozhlase (LRT). Podľa hovorcu národného centra pre zvládanie kríz nič nenasvedčuje tomu, že by v lietadle nastala explózia. Dôvodom špekulácií je tohtoročné oznámenie nemeckých tajných služieb, ktoré pred časom uviedli, že za júlovým požiarom balíka v logistickom centre DHL v Lipsku zrejme stálo Rusko. Len zhodou okolností vtedy balík začal horieť ešte na zemi, a nie v lietadle.

Šéf litovskej polície Arunas Paulauskas však za najpravdepodob­nejšiu príčinu nehody v pondelok označil technickú chybu alebo ľudskú chybu. Nemecké úrady sú v kontakte s tými litovskými a podieľajú sa na vyšetrovaní.

Litva, ktorá susedí s ruskou Kaliningradskou oblasťou, je neochvejným spojencom Ukrajiny, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej agresii.