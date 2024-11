Applebaumová: Slovensko bude mať obrovský problém, keď Rusko na Ukrajine zvíťazí

„Maďarský premiér Viktor Orbán už funguje tak, ako keby zastupoval ruské záujmy, a to je absolútne neprijateľné pre Varšavu. Poľsko vie, že jeho bezpečnosť bude priamo ohrozená, keď sa Ukrajina zrúti, alebo ju Rusi dobyjú. A mimochodom, aj Slovensko by sa v takom prípade dostalo do neistej situácie,“ povedala pre Pravdu v rozhovore historička a novinárka Anne Applebaumová, ktorá momentálne píše pre americký magazín Atlantic. Slovensko navštívila v rámci Stredoeurópskeho fóra na 35. výročie nežnej revolúcie a vyšla jej kniha Autokracia, s. r. o.

Keď sme sa rozprávali pred prvou prezidentskou inauguráciou Donalda Trumpa roku 2017, povedali ste, že Donald Trump sa vám javí skôr ako Silvio Berlusconi než ako Vladimír Lenin. Hovorili ste, že nemieni zničiť štát a americkú demokraciu, pretože riadi veci ako reality šou. Vidíte to teraz inak, alebo je to stále spôsob, akým by ste opísali Trumpa?

Veci sú trochu iné, veď prešlo osem rokov. Trump neuznal výsledok volieb roku 2020 a zorganizoval útok na Kongres. Ukázal, že sa zmenil v porovnaní s tým, ako sa správal v januári 2017, keď po prvý raz nastúpil do Bieleho domu. A odlišná je aj povaha hrozby, ktorú predstavuje. Je nesporné, že Trump viedol veľmi extrémnu kampaň a oponentoch hovoril veľmi radikálne. Spomínal, že by mali skončiť vo väzení, že sú takpovediac škodná, a označil ich za nepriateľov. Toto nie je jazyk, ktorý by niekto pred ním v americkej politike v takejto pozícii používal. Preto musíme predpokladať, že existuje možnosť, že bude úplne iným typom prezidenta, ako v prvom období. Ale ešte to len uvidíme, veď aj od volieb prešlo len málo času.

Predstavuje Trump hrozbu pre americkú demokraciu?

Neviem.

Vravíte, že neviete, či je Trump hrozba pre demokraciu v USA. No keď sa pozriete na situáciu v Spojených štátoch po voľbách, nakoľko úspech republikána povzbudí ľudí, ako sú maďarský premiér Viktor Orbán a ďalších politikov, ktorí držali Trumpovi palce?

Áno, je možné, že ich inšpiruje. Nedá sa pochybovať o tom, že Trumpov štýl, jazyk, ktorý používa, a kampaň, ktorú viedol, budú napodobňovať a kopírovať iní ľudia. Takže áno, očakávam, že tohto budeme svedkami v Európe. Že aj tu budú politici, ktorí budú oslovovať voličom podobným spôsobom ako republikán, čo sa to týka využitia peňazí, sociálnej siete Twitter (X) alebo zacielenia reklamy.

Nakoľko sa dá Trump kopírovať a napodobňovať? Pýtam sa to preto, lebo republikán je svojím spôsobom jedinečná postava. Nemyslím si, že by bol politicky taký úspešný, keby ho ľudia zároveň nepoznali ako miliardársku hviezdu reality šou.

Nehovorím priamo o kopírovaní jeho osoby, ale o využití Trumpovej taktiky. Napríklad, čo sa týka jazyka, akým sa prihováral voličom

Ako by sa to dalo urobiť? Čo si ešte môže zobrať z Trumpovej kampane napríklad Orbán, ktorý už pre seba vytvoril veľmi efektívny politický systém, ktorý mu slúži?

Orbán má od Trumpa ďalšiu legitimitu. Maďarský premiér republikána pred voľbami navštívil a podporil ho. A fakt, že Trump vyhral, teraz Orbán využije vo svojej kampani v Maďarsku. Som si istá, že to tak bude.

Akým spôsobom využije Trump Elona Muska? Teda najbohatšieho človeka na svete, ktorý pravdepodobne bude vo vláde republikána.

Musk nebude priamo v Trumpovom kabinete. Ja si myslím, že nakoniec takýmto spôsobom nebude chcieť pracovať pre vládu, pretože v tom prípade by musel predať svoje firmy, čo neurobí.

Aká bude teda Muskova úloha?

V americkej histórii ešte nikdy nebol niekto taký. Máme veľa vplyvných podnikateľov a bohatí ľudia sa vždy zapájali do politiky. Ale Muskova úloha možno bude ešte výraznejšia, hoci naozaj nevieme, ako to nakoniec dopadne. Mohol by mať nejakú rolu vo vláde alebo vytvoriť nejaký druh komisie, ktorá bude dávať priame odporúčania Bielemu domu. (Musk má byť jeden z lídrov úradu pre efektívnosť vlády, ktorého skratka je DOGE, čo je aj skratka kryptomeny, ktorej miliardár robí reklamu, pozn. red.). Je to úplne nová situácia. Ešte nikdy sme také niečo nezažili a v tomto sa Musk podobá na nejakého ruského oligarchu.

Myslíte si, že Musk má aj nejakú politickú víziu, alebo mu ide najmä o biznis?

Zdá sa, že má víziu, ktorej súčasťou sú ľudia ako on. Neviem, aký je ich konečný cieľ, ale vyzerá to tak, že sú presvedčení, že ich podnikanie by malo byť v centre toho, čo robí vláda.

Je to zlučiteľné s demokraciou?

Je to len ťažko kompatibilné s demokraciou, ako ju chápeme dnes. Ale naozaj sme len krátko po voľbách a ešte nevieme, čo ľudia ako Musk myslia vážne, a čo sú je PR vyhlásenia.

V roku 2016 ste písali, ako by sa svet zmenil v prípade úspešného brexitu, výhry Trumpa a víťazstva Marine Le Penovej vo Francúzsku. Brexit je realita, Trump je späť a Le Penovej strana je silná a možno z nej v roku 2027 bude prezidentka. Je demokracia 35 rokov po nežnej revolúcii na ústupe?

Je jasné, že Trump nemá záujem byť lídrom širšej svetovej demokratickej aliancie. Nezaujíma ho to. Neznamená to však, že demokracia je mŕtva, alebo že sme určite na ceste k jej koncu. Ak však chcú európskej štáty zostať liberálnymi demokraciami, musia sa postaviť na čelo NATO a Európska únia musí byť funkčná. Európa musí nájsť lídrov.

Zaujíma to voličov?

Neviem, či sa o to voliči zaujímajú. No EÚ a NATO Európanom priniesli desaťročia bezpečnosti a prosperity. Keby sa rozpadli, Európa by bola chudobnejšia a menej bezpečná. Bola by náchylnejšia manipuláciám Moskvy a možno by musela čeliť aj ruskému vojenskému útoku. V určitom bode budú musieť Európania rozpoznať tieto hrozby a spojiť sa, aby sa pred nimi ochránili, alebo prestanú existovať a prídu o prosperitu a bezpečnosť.

Vidíte v tejto chvíli v Európe lídrov, ktorí sa to pokúšajú ľuďom vysvetliť nielen v ich krajinách, ale aj na európskej úrovni?

Poľská vláda sa o to snaží. Zdalo, že francúzsky prezident Emmanuel Macron to v istom momente dokáže, alebo že má o to aspoň záujem. Možno sa teraz k tomu vráti. Momentálne nemá zmysel hovoriť o Nemcoch, pretože tam sa blížia predčasné voľby. Môžeme sledovať lídrov Británie, kde počas predvolebnej kampane súčasný minister zahraničných vecí David Lammy hovoril celkom jasne o hrozbe kleptokracie a tom, ako je potrebné bojovať proti tomu, že Spojené kráľovstvo je manipulované praním špinavých peňazí a autokratickými mocnosťami. Určite sa teda nájdu ľudia, ktorí sa o tieto témy zaujímajú a rozumejú im, ako sú lídri vo Švédsku či Fínsku, kde prezident Alexander Stubb veľmi jasne hovorí o týchto veciach. Podobne ako dánska premiérka Mette Frederiksen. Švédsko, Fínsko, Nórsko a Dánsko sú krajiny, ktoré chápu, čo sa deje a cítia ruskú vojenskú hrozbu. A podľa štandardov Európy sú to aj silné demokracie. Takže azda v budúcnosti vznikne istá koalícia Škandinávie, pobaltských štátov, Poľska a možno Rumunska a Británie. Mohol by to byť akýsi pilier NATO, keďže sú to krajiny, ktoré si zrejme najviac uvedomujú, akú vojenskú a bezpečnostnú hrozbu predstavuje Rusko.

Budú sa tieto štáty viac politicky koordinovať?

O tom je ešte príliš skoro hovoriť, ale poľský premiér Donald Tusk sa usiluje niečo vytvoriť. Možno z toho nikdy nebude niečo formálne. Ale azda to bude fungovať ako fórum pre diskusie Poľska, pobaltských štátov, severských krajín a prípadne ďalších.

Visegrádska štvorka, keďže ju rozdeľujú postoje k ruskej vojne proti Ukrajine, bude asi mimo tohto vývoja. Mohlo by s tým niečo spraviť Poľsko?

V4 sa rozdelila, lebo jej členovia majú rôzne pohľady na to, čo sa deje. Nejde o to, že by sa ľudia v tomto regióne nemali radi. Hovoríme však o veľmi odlišných štýloch vlády. Orbán podporuje rozšírenie vplyvu autokratických štátov, ako sú Rusko a Čína a možno aj Irán v rámci Európy. V Maďarsku je množstvo neprehľadných, nejasných a netransparentných investícií, ktoré pochádzajú z Ruska a Číny. Orbán takýto vývoj podporuje. Mimochodom, jedným zo znakov autokracie je, že veci nie sú transparentné a že neviete, ako sa vládcovia obohacujú. Orbán tiež podporuje ruskú propagandu o Ukrajine a usiluje sa oslabiť západné sankcie proti Moskve. Už funguje tak, ako keby zastupoval ruské záujmy, a to je absolútne neprijateľné pre Varšavu. Poľsko vie, že jeho bezpečnosť bude priamo ohrozená, keď sa Ukrajina zrúti alebo ju Rusi dobyjú. A mimochodom, aj Slovensko by sa v takom prípade dostalo do neistej situácie. Ak Moskva vyhrá, potom bude zrejmé, že budeme stáť pred nejakým druhom hrozby pre NATO. Myslím si tiež, že by to bola obrovská rana pre prestíž Západu, a to nehovorím ani o ekonomických vplyvoch. Bolo by to hrozné. Keby bola v Kyjeve vláda riadená Ruskom, bude to znamenať veľký prílev utečencov a ekonomický rozvrat. Bol by to obrovský problém pre Slovensko a Poľsko.

Kritici slovenského premiéra Roberta Fica hovoria, že si asi tieto veci neuvedomuje, keďže preberá tvrdenia ruskej propagandy.

Počula som o tom. Ale nehovorím po slovensky, takže neviem presne, čo Fico hovorí. Tiež mi bolo povedané, že niečo vraví, ale v praxi sú niektoré jeho činy iné. Neospravedlňuje to jeho vyjadrenia, ale možno je to znak toho, že rozumie skutočným bezpečnostným problémom.