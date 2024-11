ONLINE: Naryškin: Rusko nepristúpi na zmrazený konflikt. Blinken: USA zabezpečia, aby sa Ukrajina prebojovala do roku 2025

Rusko chce a potrebuje mier na dlhé roky, tvrdí šéf ruskej zahraničnej spravodajskej služby Sergej Naryškin, ale na to je podľa neho potrebné odstrániť príčiny, ktoré viedli k vojne na Ukrajine. Znamená to mier podľa požiadaviek, nastolených ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uviedol. Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken uviedol, že USA zabezpečia, aby Ukrajina mala, čo potrebuje, aby sa prebojovala do roku 2025.