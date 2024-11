Von der Leyenová: EÚ musí zvýšiť výdavky na obranu, zásadné sú tiež inovácie

Európa musí podľa von der Leyenovej hrať silnejšiu úlohu na Ukrajine, na Blízkom východe aj v Afrike. V tejto súvislosti spomenula najmä úlohu novej šéfky diplomacie EÚ Kaji Kallasovej, ale tiež budúceho českého zástupcu v komisii Jozefa Síkelu, ktorý bude mať na starosti medzinárodné partnerstvo.

Europoslanci budú poobede schvaľovať novú komisiu ako celok, pričom tím von der Leyenovej musí získať jednoduchú väčšinu, teda nadpolovičnú väčšinu všetkých platných odovzdaných hlasov. Europarlament má teraz 720 členov a z doterajších stanovísk hlavných frakcií možno očakávať, že novú komisiu schváli.

„Všetci chceme to najlepšie pre Európu a musíme v tomto zložitom svete zostať jednotní. Akákoľvek nejednota bude ihneď použitá proti nám,“ povedala dopoludnia europoslancom von der Leyenová. V súvislosti s bezpečnosťou EÚ šéfka únijnej exekutívy spomenula, že Rusko, ktoré od roku 2022 vedie agresiu proti Ukrajine, vynakladá na vojenské výdavky deväť percent svojho hrubého domáceho produktu, zatiaľ čo Európa priemerne len 1,9 percenta. „Náš obranný trh sa musí zväčšiť, musíme vylepšiť vojenskú mobilitu,“ vymenovala s tým, že do 100 dní komisia predstaví takzvanú bielu knihu o európskej obrane, ktorá zhrnie všetky dôležité kroky.

Európska komisia sa skladá z 27 členov, na jej čele je práve Ursula von der Leyenová, ďalej úniu tvorí 20 eurokomisárov a šesť výkonných podpredsedov.

Von der Leyenová, ktorá je šéfkou už druhej Európskej komisie, na úvod svojej reči spomenula udalosti roku 1989 v mnohých krajinách EÚ a boj tamojších obyvateľov za slobodu a demokraciu. Spomenula aj vodcu ako bol Lech Walesa či Václav Havel, ktorí „inšpirovali celé krajiny a pomohli zjednotiť celý kontinent“. „Boj za slobodu nás ako Európanov spája. Je to naša minulosť i naša prítomnosť,“ povedala šéfka EK.

„Myslím, že aj naša generácia Európanov musí opäť bojovať za slobodu a suverenitu. Za slobodu, za ktorú hrdinne bojuje ukrajinský ľud. Za slobodu vytvoriť si vlastnú budúcnosť v tomto nestabilnom svete. Ale táto sloboda nie je len abstraktné slovo. Európania chcú vedieť, že budú ich rodiny v bezpečí, že bude ich krajina chránená, že si budú môcť dovoliť nakupovať jedlo, vykurovať svoje domy a dostávať slušné mzdy,“ dodala.

Dosiahnutie týchto slobôd však nebude zadarmo, zdôraznila šéfka únijnej exekutívy pred europoslancami. „Bude to znamenať ťažké voľby. Bude to znamenať masívne investície do našej bezpečnosti a prosperity. Ale predovšetkým to znamená zostať jednotní a verní našim hodnotám,“ vyhlásila. „Budeme hľadať spôsoby, ako spolu pracovať a prekonať roztrieštenosť. O to sa ja – a všetkých 26 žien a mužov so mnou – budeme snažiť každý deň. A sme pripravení sa okamžite pustiť do práce,“ dodala.