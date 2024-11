Nedotknuteľný Netanjahu? Pred zatykačom ICC má imunitu, tvrdí Francúzsko

Francúzsko patrí medzi krajiny, ktoré ratifikovali Rímsky štatút, a preto má právnu povinnosť spolupracovať so súdom. K plnej spolupráci s ICC sa v dnešnom vyhlásení napokon hlási aj francúzska diplomacia.

Paríž však poukazuje na ustanovenie Rímskeho štatútu, podľa ktorého štáty nemôžu byť nútené vykonať rozhodnutie súdu, ako je zatykač, ak by tým porušili záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva a týkajúce sa imunity. Touto situáciou sa zaoberá napríklad článok 98 Rímskeho štatútu.

„Takáto imunita sa týka premiéra Netanjahua a ďalších dotknutých ministrov, a bude potrebné k tomu prihliadnuť, ak by ICC požiadal o ich zadržanie a vydanie,“ uviedlo francúzske ministerstvo zahraničia.

Ministerstvo tiež uviedlo, že chce naďalej úzko spolupracovať s Netanjahuom a izraelskými predstaviteľmi „na dosiahnutie mieru a bezpečnosti pre celý Blízky východ“.

Francúzsky minister zahraničia Jean-Noël Barrot dnes v rozhovore so stanicou FranceInfo uviedol, že Francúzsko bude vymáhať medzinárodné právo. Aj on poukázal na možnosť, že niektorí štátni predstavitelia by mohli požívať imunity, ktorá by ich chránila pred zatykačom.

Z vyhlásenia tiež vyplýva, že Netanjahua nebude možné zadržať po dobu, keď bude v premiérskej funkcii, na ktorú sa imunita viaže. ICC vydal zatykače aj na bývalého izraelského ministra obrany Joava Galanta, ktorý už žiadnu vládnu funkciu nemá. Ten sa tak nachádza v odlišnej situácii ako premiér.

Ministerskú interpretáciu Rímskeho štatútu kritizovali zástupcovia francúzskej ľavicovej opozície. Podľa nich postoj diplomacie zaručuje izraelskému premiérovi fakticky beztrestnosť, píše agentúra AFP.

ICC minulý týždeň vydal zatykače na Netanjahua a Galanta kvôli podozreniu zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v Pásme Gazy. Zatykač vydal aj na jedného z lídrov teroristického hnutia Hamas, ktorý je ale podľa izraelských úradov mŕtvy. Rozhodnutiami ICC by sa mali riadiť krajiny, ktoré ratifikovali Rímsky štatút. Tých je zhruba 120.