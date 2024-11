Izrael po začiatku prímeria hlási niekoľko streleckých incidentov a mŕtvych Libanoncov

Izrael od ranného začiatku prímeria s militantným hnutím Hizballáh ohlásil z juhu Libanonu niekoľko incidentov s civilistami a tiež s členmi spomínaného hnutia, keď po streľbe zahynulo niekoľko ľudí. Uviedol to portál The Times of Israel. Izraelská armáda tiež informovala, že žiadne jej jednotky sa zatiaľ z južného Libanonu nestiahli. Na odchod majú 60 dní, ako uvádza prijatá dohoda o prímerí.

Izraelská armáda oznámila, že incidenty s varovnou aj priamou paľbou súviseli s pokusmi Libanončanov a Hizballáhu dostať sa do libanonských pohraničných dedín a oblastí, ktoré doteraz izraelskí vojaci kontrolujú. Niekoľko ľudí zahynulo a ďalší utrpeli zranenia. Štyroch členov Hizballáhu armáda zadržala.

Hodil palicou po drone: Posledné zábery zabitého šéfa Hamasu Sinwára Video

Izrael uviedol, že očakáva, že takéto incidenty sa budú počas postupného sťahovania a odovzdávania kontroly libanonskej armáde opakovať. Izraelské ozbrojené sily nevylučujú, že presadzovanie prímeria môže viesť aj k niekoľkodňovým bojom s Hizballáhom.

Čítajte viac Prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom vstúpilo do platnosti

Armáda tiež varovala, že bude naďalej brániť vyzbrojovaniu Hizballáhu, a to nielen na juhu Libanonu, ale v celej krajine a tiež napríklad v Sýrii. Ak sa Hizballáh pokúsi na juh Libanonu vrátiť, je Izrael pripravený zakročiť. Tvrdí, že ak by tak neurobil, hrozila by do niekoľkých rokov opäť vojna.

Dohoda o prímerí počíta so stiahnutím Hizballáhu a izraelských vojakov z južného Libanonu medzi riekou Lítání a hranicou s Izraelom. Kontrolu nad oblasťou prevezme 10-tisíc libanonských vojakov, ktorí tak doplnia existujúce mierové jednotky OSN z misie UNIFIL.