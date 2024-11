Bleskový šach po polnoci ako relax a cez deň úvahy o silnom údere proti Rusom. Potreboval by naň Syrskyj trojnásobne viac vojakov?

Ukrajinský veľvyslanec: Tisíc dní bojujeme o právo na existenciu Video Zdroj: TV Pravda

Náčelník generálneho štábu armády Anatolij Barhylevič, ktorý sa nachádza so Syrským v špeciálnom bunkri, povedal, že ich pracovný deň sa pravidelne končí po polnoci. „Po 24. hodine si niekedy zahráme niekoľko bleskových šachových partií, aby sme sa trochu rozptýlili. Dá sa to označiť za určitý druh relaxu a emočného odreagovania po náročnom dni," prezradil Barhylevyč pre agentúru Glavkom. (Ak používajú šachové hodiny, každý hráč má na celú partiu len päť minút na rozmýšľanie.)

Pomohol by Trump európskej krajine NATO, keby ju napadlo Rusko? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie 47,5% Áno 36,1% Neviem 16,4%

To podstatné, čím sa zaoberajú ukrajinské médiá, súvisí s obsahom debaty Syrského s vojenskými blogermi. Pozval ich na stretnutie, aby im hlavne objasnil situáciu na fronte. V mediálnom priestore sú dôležití, pretože veľa Ukrajincov číta ich príspevky na sociálnych sieťach. Nevedno, čo z diskusie malo zostať za dverami a čo mohli zverejniť, no faktom je, že sa von dostali slová Syrského o snahe podniknúť rozsiahlu protiofenzívu. „Víťazstvo je nemožné, ak sa ukrajinské ozbrojené sily budú venovať iba obrane. Musia sa chopiť iniciatívy a prejsť do protiútoku. Môžeme a urobíme. Uvidíte kde a kto," napísal na sociálnej sieti Telegram Kyrylo Sazonov, ktorý bol medzi pozvanými blogermi.

Svet sa rozpráva o atómovkách. Čo je jadrová triáda USA? Video USA sa pri stratégii atómového odstrašenia opierajú o takzvanú jadrovú triádu. Tvoria ju strategické bombardéry, jadrové ponorky a medzikontinentálne balistické rakety. / Zdroj: Pentagon

Vojenský analytik Oleksandr Kovalenko sa nazdáva, že ak existujú plány protiofenzívy, treba postupovať potichu. Podotkol pritom, že ukrajinskí vojaci teraz plnia obranné úlohy, čo zodpovedá rozkazu ich velenia. „Nachádzame sa v situácii, pre ktorú bola vybraná naša najlepšia pozícia – postavenie obrany," citovala ho agentúra UNIAN. Kovalenko pripomenul, ako sa vlani verejne debatovalo o možnej protiofenzíve, čo podľa neho bolo kontraproduktívne a nič prelomové sa nakoniec neudialo. Ukrajinci síce udreli proti Rusom, ale vytúženého úspechu sa nedočkali, čo súviselo aj s oneskorenými dodávkami vojenskej pomoci od ich západných spojencov.

Kovalenko je presvedčený, že pred príchodom Donalda Trumpa do Bieleho domu v druhej polovici januára 2025 sa nezačne protiofenzíva, no neskôr podľa neho prichádza tento scenár do úvahy. Závisieť to však bude od toho, ako sa k vojne postaví nový prezident USA a ako vojensky budú ďalej Kyjevu pmáhať jeho zahraniční podporovatelia.

Pred mesiacom, čiže ešte pred tým, čo podľa Sazonova teraz uviedol Syrskyj, riaditeľ Centra vojensko-právnych štúdií Oleksandr Musijenko povedal, že protiofenzíva by bola reálna v roku 2025 v prípade, že Ukrajinu budú spojenci nielen stále vyzbrojovať, ale zároveň získa súhlas na používanie ich zbraní v hĺbke ruského územia. Dosluhujúci americký prezident Joe Biden to nedávno umožnil na obmedzenom priestore v ruskej Kurskej oblasti, ktorej časť už bezmála štyri mesiace Ukrajinci kontrolujú, no otázne je, ako sa zachová Trump.

Obávate sa aj v súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine použitia atómových zbraní? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Áno 54,2% Nie 39,1% Neviem 6,8%

Televízny kanál Kyjev24 oslovil jedného z vojakov na fronte, čo si myslí o úvahe o prípadnej protiofenzíve v blízkej dobe. Zdôraznil, že nepozná informácie, z ktorých Syrskyj vychádza, no takéto ťaženie by si vyžadovalo veľa mužov na bojisku. „Dnes je proti nám sústredených 600-tisíc až 700-tisíc Rusov, takže potrebujeme najmenej 1,8 milióna mobilizovaných, aby sme mohli prejsť do útoku. Je to počet potrebný pre oslobodenia územia a potom po nich ešte musí prísť niekto, kto vyvesí vlajku a bude kontrolovať toto teritórium," povedal Jevhen Ijevľov.

Ruský dron útočil na ukrajinský tank, skončil v plameňoch Video Takto fungujú systémy elektronického boja. Ruský dron explodoval skôr, ako dorazil k ukrajinskému tanku. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Nateraz však asi ukrajinských veliteľov viac zamestnáva úloha udržať aktuálne obranné pozície. V Kyjeve priznávajú, že situácia je zložitá. TSN poukázal na obsah jednej z každodenných správ, ktorú zverejňuje generálny štáb ukrajinskej armády. Ide o informácie z 25. novembra. „Nepriateľ využíva svoju prevahu v živej sile aj technike, útočí na naše pozície. Za jeden deň uskutočnil 67 leteckých úderov a ostreľoval 4200-krát," uviedol TSN. Na druhej strane treba upozorniť, že Rusko naďalej stráca oveľa viac vojakov ako Ukrajina. Často sa zdá, že ruskí velitelia útočia bezhlavo – nehľadiac na riziko, že im veľa mužov zomrie.

Mimochodom, postupoval Syrskyj správne, keď si zavolal k sebe blogerov? Vplyvný poslanec Roman Kostenko, ktorý je tajomník parlamentného výboru pre bezpečnosť, obranu a rozviedku, považuje samotné pozvanie za úplne pochopiteľné. Naznačil, že blogerom sa sa stáva, že zverejňujú informácie, ktorým chýba kontext, preto čitatelia môžu získavať skreslený pohľad na dianie. „Mnohí podávajú aj presné informácie, ale s vlastnou omáčkou, takže informácia vyzerá ako zrada. Treba preto komunikovať. Či to má robiť priamo hlavný veliteľ, nie som si istý…," poznamenal Kostenko pre rozhlasovú stanicu Radio NV. K slovám o protiofenzíve, ktoré Sazonov vložil do úst Syrskému, sa však nevyjadril.

Čo by na Trumpa povedal Havel? Vysvetľuje exporadca českého prezidenta Video Zdroj: TV Pravda

Celkom opačný názor má Dmytro Andruščenko, ktorý po začiatku ruskej invázie vo februári 2022 patril medzi ukrajinských hrdinov bitky o Mariupol. Syrskému odkázal, aby o armáde a o jej potrebách diskutoval radšej s vojakmi. „Povedia vám oveľa viac, vysvetlia na príkladoch a poskytnú návrhy. Chodievame k lekárom, nie k blogerom. Keď nás niečo bolí, ideme za skúsenými lekármi, nie za blogermi," citoval ho server TSN. Názor Andruščenka vyznieva zaujato, jednostranne. Rusko totiž vedie proti Ukrajine hybridnú vojnu, samozrejme, že to podstatné sa odohráva na fronte, ale Syrskyj si nepochybne uvedomuje, že potrebuje mať takpovediac podchytený aj mediálny priestor, v ktorom blogerom patrí nezanedbateľný vplyv.