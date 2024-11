Trump tvrdí, že Mexiko s okamžitou platnosťou zastaví migrantov na hranici s USA. Prezidentka to odmietla

Budúci americký prezident po telefonickom rozhovore s mexickou prezidentkou Claudiou Sheinbaumovou uviedol, že súhlasila so zastavením migrácie z Mexika do Spojených štátov, ktoré znamená uzavretie hraníc. Hlava susednej krajiny krátko potom oponovala, že žiadne uzatváranie hraníc nechce, informovala agentúra AFP.

Zásadné obmedzenie migrácie bolo jednou z kľúčových tém Trumpovej predvolebnej kampane. Trump v stredu vyhlásil, že ihneď po nástupe do funkcie 20. januára zavedie na tovar z Mexika 25-percentné clá, ak krajina nezabezpečí, aby do USA neprúdili migranti a drogy. Sheinbaumová potom naznačila, že jej krajina by mohla na clá odpovedať zodpovedajúcim protiopatreniam.

Obaja politici o niekoľko hodín neskôr informovali, že mali telefonický rozhovor práve o migrácii. Sheinbaumová ho označila za „excelentné“ a dodala, že do USA už v poslednom čase neprúdia karavany migrantov z Mexika, pretože sa jej krajina snaží v tom zamedziť. Počty migrantov smerujúcich cez americkú južnú hranicu v posledných mesiacoch podľa štatistiky skutočne klesli, Trump však hovorí o ich ďalšom znižovaní aj o vyhosťovaní prisťahovalcov nelegálne zdržiavajúcich sa v USA.

„Súhlasila, že ukončí migráciu z Mexika do Spojených štátov, teda v podstate s uzavretím našich južných hraníc,“ uviedol Trump na svojej sieti Truth Social. Rozhovor označil za „báječný“.

Sheinbaumová nedlho potom na jeho vyhlásenie reagovala slovami, že cieľom Mexika „nie je zatvárať hranice, ale stavať mosty medzi vládami a medzi obyvateľmi“. Dodala, že Trumpovi objasnila všeobecnú mexickú stratégiu boja proti nelegálnej migrácii.

Zatiaľ čo Trump chce rázne znižovať počty prisťahovalcov, doterajší prezident Joe Biden uplatňuje voči migrantom ústretovejší prístup. Okrem iného sa jeho administratíva snažila zbúrať žiletkový plot stojaci na hranici Mexika a Texasu. To však znemožnil stredajší verdikt federálneho odvolacieho súdu, ktorý zrušil rozhodnutie sudcu, ktoré vláde napriek právnej snahe texaských úradov odstrániť bariéru povoľovalo.

Mexická prezidentka doplnila, že s Trumpom diskutovali aj o posilnení spolupráce v otázkach bezpečnosti, ako i o kampani, ktorá sa v Mexiku vedie s cieľom zabrániť konzumácii fentanylu – tzv. zombie drogy, ktorá je stokrát silnejšia než morfium a 50-násobne silnejšia ako heroín.

Napriek prekážkam a nebezpečenstvám sa každoročne desaťtisíce ľudí z juhoamerických krajín vydávajú k hranici Mexika s USA, kde sa chcú usadiť a pokúsiť sa uniknúť chudobe, násiliu a politickým krízam vo svojej vlasti. Na tejto nebezpečnej ceste však stovky ľudí každoročne zomrú- napríklad na nedostatok vody alebo úpal. Iní sa stanú obeťami zločineckých gangov.

AFP pripomenula, že Trump počas svojej predvolebnej kampane vykresľoval prisťahovalcov ako nebezpečných zločincov a začiatkom tohto týždňa vyhlásil, že v deň svojho nástupu do funkcie, 20. januára 2025, zavedie dovozné clá vo výške 25 percent na všetok tovar z Mexika a z Kanady, ako aj 10-percentné clo na tovar z Číny.

„Toto clo bude platiť dovtedy, kým drogy, najmä fentanyl, a všetci nelegálni cudzinci nezastavia túto inváziu do našej krajiny,“ napísal Trump na svojej stránke na sieti Truth Social.

Mexický minister hospodárstva Marcelo Ebrard v stredu uviedol, že ak Trump svoju hrozbu splní, v Spojených štátoch zanikne približne „400 000 pracovných miest“. Minister pri svojej citácii vychádzal zo štúdie založenej na údajoch amerických výrobcov automobilov, ktorí majú výrobné haly v Mexiku.

Sheinbaumová spochybnila zmysel uvalenia týchto ciel a naznačila, že clá by mohlo recipročne zaviesť aj Mexiko.