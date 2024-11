Putin: Rusko za každú cenu zabráni Ukrajine získať jadrové zbrane

Rusko zabráni Ukrajine získať jadrové zbrane a je odhodlané použiť na to všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii. Na tlačovej konferencii v kazašskej metropole Astana to vo štvrtok povedal ruský prezident Vladimir Putin.

„Čo máme robiť, ak by sa krajina, s ktorou sme v podstate vo vojne, mala stať jadrovou mocnosťou? V takomto prípade využijeme – a to zdôrazňujem – všetky útočné prostriedky, ktoré má Rusko k dispozícii. Nedovolíme to. Budeme sledovať každý ich krok,“ vyhlásil šéf Kremľa.

Dodal, že ak by Ukrajina získala jadrové zbrane, porušila by tým všetky svoje záväzky v oblasti nešírenia zbraní hromadného ničenia.

Ako, kedy a akou zbraňou Rusko odpovie, bude podľa Putina závisieť od cieľov, ktoré vyberie ministerstvo obrany, budú to však významné ciele.

Denník The New York Times minulý týždeň napísal, že niektorí americkí a európski predstavitelia údajne navrhli, aby USA poskytli Ukrajine jadrové zbrane ešte predtým, ako z úradu odíde prezident Joe Biden.

Putin konštatoval, že Ukrajina prakticky nedokáže vyrobiť jadrovú zbraň, ale mohla by byť schopná vyrobiť nejaký druh „špinavej bomby“.

Ruský prezident nevylúčil, že v prípade pokračujúcich útokov ukrajinských síl raketami dodanými západnými krajinami môže Moskva nasadiť novú hypersonickú raketu Orešnik aj proti ukrajinskej metropole Kyjev.

„Nevylučujeme použitie Orešnika proti armáde, vojensko-priemyselným zariadeniam alebo rozhodovacím centrám aj v Kyjeve,“ povedal Putin. Nekonkretizoval, či mal na mysli vojenské alebo politické centrá.

Zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa označil Putin za „inteligentného človeka“, ktorý je schopný riešiť problémy. „Pokiaľ ide o znovuzvoleného prezidenta, je to ozaj inteligentný človek, dosť skúsený. Myslím si, že nájde riešenie,“ uviedol Putin, pričom mal zrejme na mysli Trumpove výroky z predvolebnej kampane, že tento konflikt na Ukrajine dokáže vyriešiť za 24 hodín.

Putin vo štvrtok ukončil dvojdňovú návštevu Kazachstanu. Vo štvrtok sa v Astane zúčastnil na zasadnutí Rady pre kolektívnu bezpečnosť Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB).