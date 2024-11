Putin sa ospravedlnil Merkelovej za to, že ju kedysi vystrašila jeho labradorka

Merkelová, o ktorej strachu zo psov sa všeobecne vie, na to spomína vo svojej knihe pamätí vydanej v utorok a obviňuje Putina, že mu išlo o „demonštráciu si­ly“.

Keď sa v roku 2006 zišli v Moskve, venoval jej Putin veľkého plyšového psa a poznamenal, že nehryzie. Zrejme tak narážal práve na zlú skúsenosť nemeckej političky, ktorú v 90. rokoch jeden pes napadol.

Čítajte viac Merkelovej vyšla kniha pamätí. Prečo nechcela Ukrajinu v NATO? Ako si spomína na Trumpa či Putina?

„Nevedel som, že sa bojí psov,“ tvrdil vo štvrtok šéf Kremľa na tlačovej konferencii v Astane o stretnutí v roku 2007. „Prostredníctvom médií sa na ňu ešte raz obraciam a hovorím: Angela, prosím, odpustite mi, nechcel som vám spôsobiť trápenie“.

Putin v Mongolsku Video

Putin vysvetľoval, že sa naopak snažil vytvoriť príjemnú atmosféru pre ich rokovanie. „Ak ešte niekedy – uvedomujem si, že je to nepravdepodobné – prídete, za žiadnych okolností to už neurobím,“ ubezpečil ruský prezident.

Čítajte viac Merkelová bránila vstupu Ukrajiny do NATO, bála sa ruskej reakcie, píše v knihe. Čo jej povedal Putin počas stretnutia?

Na fotografiách z rokovania v Soči labradorka Koni chodí okolo Merkelovej, ktorá upäto sedí na stoličke. Na jednej snímke to vyzerá, že by jej aj položila hlavu do lona. Kancelárka Merkelová sa na to prizerá s nervóznym úsmevom. Merkelová vo svojich pamätiach napísala, že „z výrazu v Putinovej tvári videla, že ho tá situácia bavila“.

Podľa agentúry AFP je o Putinovi známe, že má rád psov a pri rôznych príležitostiach ich dostáva od zahraničných hostí. Fenu Koni mu daroval Sergej Šojgu, ktorý sa neskôr stal ministrom obrany.