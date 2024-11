ONLINE: Putin: Vyrábame 10 x viac rakiet ako všetky štáty NATO dohromady a výrobu ešte zvýšime

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 010 dní

Na ruskú Rostovskú oblasť zaútočili desiatky dronov

Rusko prišlo o ďalších viac ako 2-tisíc vojakov, stratilo aj tanky, bojové vozidlá a delostrelectvo, tvrdí Ukrajina

Trump na Ukrajinu pošle generála. Kto je Keith Kellogg?

Útok delostrelcov ruskej námornej pechoty Video Ruské ministerstvo obrany zverejnilo zábery nočného útoku delostrelcov námornej pechoty Severnej flotily zo skupiny jednotiek Dnepr / Zdroj: MO RF

7:47 Počas uplynulého dňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 2 030 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 738 660, uviedol v piatok na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Za uplynulý deň Moskva podľa neho prišla aj o osem tankov, 33 obrnených bojových vozidiel pechoty a 34 delostreleckých systémov.

Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 9 458 tankov, 19 339 obrnených bojových vozidiel pechoty a 20 886 delostre­leckých systémov.

7:00 Je absolútne lojálny novozvolenému republikánskemu prezidentovi Donaldovi Trumpovi, nevyzerá ako fanúšik Ruska, ale podľa všetkého nie je ani veľkým obdivovateľom Ukrajiny. Kto je generál vo výslužbe Keith Kellogg?

6:30 Nedávny rozsiahly útok Ruska na Ukrajinu ukazuje „dôležitosť“ podpory Kyjeva, uviedol vo štvrtok americký prezident Joe Biden. Zároveň vyjadril silnú podporu Ukrajine pred nástupom novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa do úradu, uviedla agentúra AFP. Ruský prezident Vladimir Putin hovorí, že silné raketové údery na Ukrajiny sú odvetou za použitie západných zbraní proti Rusku.

Podľa ruského prezidenta Vladimira Putina boli mohutné útoky na Ukrajinu reakciou na pokračujúce útoky americkými zbraňami. Rusko vyrába 10-krát viac rakiet ako všetky krajiny NATO dohromady, povedal Putin podľa ruskej agentúry TASS: „Budúci rok sa táto produkcia zvýši o ďalších 25 – 30 %“. Všetky západné rakety dodávané do Kyjeva majú ruské náprotivky s dlhším doletom a silnejšie, dodal ruský prezident. Podľa neho žiadny útok na ruské územie nezostane bez odpovede. Raketa Orešnik podľa neho nemá vo svete obdobu. V prípade jeho masívneho použitia bude sila úderu porovnateľná s jadrovou zbraňou, tvrdí Putin: „Aj keď Orešnik, samozrejme, nie je zbraňou hromadného ničenia“.

„Tento útok je neprijateľný a slúži ako ďalšia pripomienka dôležitosti a naliehavosti podpory pre ukrajinský ľud proti ruskej agresii,“ ozrejmil Biden vo vyhlásení. Reagoval tak na štvrtkový úder Ruska, ktoré zaútočilo takmer 200 raketami a dronmi na energetickú sieť Ukrajiny. V dôsledku toho zostal vyše milión ľudí bez elektriny.

„V tento deň je môj odkaz pre Ukrajincov jasný, Spojené štáty stoja pri vás,“ dodal Biden, ktorý sa v posledných týždňoch svojho pôsobenia v Bielom dome snaží zintenzívniť podporu Kyjeva. Očakáva sa totiž, že Trump prinesie zmenu v politike voči Ukrajine, píše AFP.

Novozvolený prezident Trump prisľúbil rýchle ukončenie konfliktu sprostredkovaním dohody o prímerí medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Kritici však varovali, že Trump na to pravdepodobne využije tlak v rámci vojenskej pomoci USA. Mohol by tak prinútiť Kyjev prijať dohodu, pre ktorú stratí okupované územia, poprípade sa tiež vzdá možnosti vstúpiť do NATO.

Trump ešte v stredu oznámil, že za osobitného vyslanca USA pre Ukrajinu vymenuje generála Keitha Kellogga, spoluautora dokumentu vyzývajúceho Washington na využitie vojenskej pomoci ako prostriedku na presadenie mierových rokovaní.

6:25 Rostovská oblasť na juhozápade Ruska čelila v noci na piatok rozsiahlemu náletu ukrajinských dronov, uviedli miestne úrady. Protivzdušná obrana podľa gubernátora zostrelila tri desiatky dronov. Po nálete sa na sociálnych sieťach objavili správy, že podľa očitých svedkov horí sklad pohonných hmôt pri meste Kamensk-Šachtinskij, uviedol server Ukrajinska pravda. Pripomenul, že na rovnaký sklad slúžiaci ruskej armáde zasiahli ukrajinské drony aj v lete.

"Protivzdušná obrana odráža rozsiahly vzdušný útok nepriateľa, napísal na sociálnej sieti gubernátor Jurij Sljusar, podľa ktorého obrana zničila tri desiatky dronov. Trosky zostrelených dronov podľa neho spôsobili škody na strechách súkromných domov v dvoch dedinách, no ranení či obete nie sú hlásené.

Protivzdušná obrana počas noci zničila 47 ukrajinských dronov, uviedlo nad ránom na sociálnej sieti ruské ministerstvo obrany. Spresnilo, že 29 dronov ruskí vojaci zničili nad Rostovskou oblasťou, osem nad Krasnodarským krajom, po troch nad Belgorodskou, Brjanskou a Voronežskou oblasťou a jeden nad anektovaným Krymom. O prípadných škodách, ranených a ďalších podrobnostiach sa ministerstvo nezmienilo.

Ešte pred polnocou úrady oboch krajín informovali o útokoch nepriateľských dronov. V Kyjeve, kde zasahovala protivzdušná obrana, vplyv trosiek zostreleného dronu spôsobil požiar jednej z kyjevských polikliník, uviedol na sociálnej sieti starosta Vitalij Kličko. Neskôr spresnil, že zranenia utrpel policajt polikliniky. Na sociálnych sieťach sa objavili správy o troch desiatkach dronov nad piatimi ukrajinskými regiónmi, poznamenal server BBC News. O ďalších vlnách ruských dronov vo vzdušnom priestore krajiny informovalo ukrajinské letectvo.

Letecké poplachy boli vyhlásené aj v ruskej Belgorodskej a Voronežskej oblasti. Gubernátor Belgorodskej oblasti Vjačeslav Gladkov informoval o jednom zostrelenom ukrajinskom drone, ktorého trosky poškodili v dedine Skorodnoje dva súkromné domy, jednu dodávku a plynové potrubie, čo spôsobilo požiar. Neskôr Gladkov napísal na sociálnej sieti, že terčom náletu dvoch dronov sa stalo aj mesto Šebekino. Oba nálety sa zaobišli bez obetí a ranených.