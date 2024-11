Izraelská armáda zakázala obyvateľom južného Libanonu vstup do dedín pri hraniciach

Izraelská armáda v piatok ráno až do odvolania zakázala obyvateľom južného Libanonu vstup do širokého pásma dedín pozdĺž hranice s Izraelom, oznámil armádny hovorca Avičaj Adrai. Urobila tak len dva dni po tom, ako vstúpilo do platnosti prímerie s libanonským militantným hnutím Hizballáh, ktoré by malo okrem iného umožniť návrat desaťtisícov evakuovaných obyvateľov na juh Libanonu a tiež na sever Izraela. Obe strany sa vzájomne obviňujú z porušovania pokoja zbraní, informovala agentúra Reuters.