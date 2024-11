Gruzínska polícia rozháňala demonštrantov slzotvorným plynom a vodnými delami

Gruzínska polícia v noci na piatok použila slzotvorný plyn a vodné delá na rozháňanie demonštrantov v centre Tbilisi, kde tisíce ľudí protestovali proti rozhodnutiu vlády prerušiť až do roku 2028 prístupové rokovania s Európskou úniou. Maskovaní policajti strieľali gumené projektily a mlátili demonštrantov a novinárov, zatiaľ čo demonštranti stavali a zapaľovali barikády, uviedli z miesta reportéri agentúry AFP. Prezidentka Salome Zurabišviliová, ktorá je stúpenkyňou európskej integrácie, vyjadrila na sociálnej sieti X podporu gruzínskym médiám.

Demonštranti s gruzínskou vlajkou protestujú pred parlamentom v Tbilisi vo štvrtok 28. novembra 2024. Tisícky demonštrantov sa vo štvrtok večer zhromaždili pred gruzínskym parlamentom po tom, ako premiér Irakli Kobachidze oznámil, že jeho vláda pozastavuje do roku 2028 prístupové rokovania s Európskou úniou a z Bruselu nebude prijímať ani žiadne tzv. predvstupové dotácie.

Polícia v Tbilisi zadržala 43 ľudí za neuposlúchnutie pokynov policajtov a za drobné výtržnosti, uviedlo v piatok ráno podľa ruskej tlačovej agentúry TASS gruzínske ministerstvo vnútra. Podľa rovnakého zdroja zranenia utrpelo 32 policajtov; o zranených na strane demonštrantov ministerstvo neinformovalo. Jedna z nemocníc v Tbilisi podľa agentúry Interfax novinárom oznámila, že žiadny z hospitalizovaných účastníkov protestu nie je v ohrození života.

„Demonštranti zostávajú na Rustaveliho triede a stavajú nové barikády po tom, ako tie predchádzajúce polícia odstránila vodným delom,“ napísal v noci na sociálnej sieti Telegram kanál Paper Kartuli, ktorý tiež zverejnil zábery zo zatýkania demonštrantov.

Podľa webu civil.ge bol zranený kameraman jednej z televízií, ktorému policajt nastriekal do očí sprej. Policajti napadli aj ďalších novinárov a zranili tiež dve opozičné političky. Polícia si počínala brutálne a vodné delá použila za teplôt pohybujúcich sa v Tbilisi okolo nuly, napísal portál. „Komu slúžite? Gruzínsku, alebo Rusku?“ pýtala sa policajných ťažkoodencov prezidentka Zurabišviliová, ktorá sa podľa servera Gruzija online pridala k demonštrantom.

Mesiac po parlamentných voľbách, ktoré vyhrala vládnuca strana Gruzínsky sen a ktoré pre nezrovnalosti a prešľapy kritizovala opozícia, sa v Tbilisi aj v ďalších gruzínskych mestách zhromaždili tisíce ľudí. Demonštranti v metropole mávali vlajkami Európskej únie a Gruzínska a blokovali dopravu pred parlamentom a sídlom vládnej strany, ktorú kritici obviňujú, že smeruje k autoritárskemu vládnutiu v ruskom štýle.

Vstup do EÚ má Gruzínsko ako svoj cieľ zakotvený v ústave. Premiér Irakli Kobachidze však vo štvrtok vyhlásil, že krajina síce bude pokračovať v snahách pripojiť sa k EÚ, avšak „otázku otvorenia rokovaní s EÚ nezaradí do programu dňa do roku 2028“. Vládna strana sa tak rozhodla vzhľadom na „kaskády urážok“ zo strany dvadsaťsedmičky,

„Gruzínsky sen nevyhral voľby, ale zinscenoval prevrat. V Gruzínsku nie je žiadny parlament ani legitímna vláda,“ povedal AFP dvadsaťročný demonštrant Šota Sabašvili. „Nedovolíme, aby samozvaný premiér zničil našu európsku budúcnosť,“ dodal.

Európsky parlament vo štvrtok prijal uznesenie, v ktorom uviedol, že parlamentné voľby v Gruzínsku neboli slobodné a spravodlivé a že boli ďalším prejavom prepadu demokracie v krajine, „za ktorý je plne zodpovedný Gruzínsky sen“. Europoslanci vyzvali, aby sa počas roka voľby konali znova, aby ich usporiadali nezávislé úrady a aby boli pod dôkladným medzinárodným dohľadom. Chcú, aby dvadsaťsedmička uvalila sankcie na gruzínsku vládu a obmedzila s ňou kontakty.

V reakcii na to gruzínsky premiér obvinil Európsky parlament a „niektorých európskych politikov“ z „vydierania“.

Gruzínsko, bývalá sovietska republika, oficiálne získalo štatút kandidáta členstva v EÚ v decembri 2023, ale Brusel odvtedy proces zmrazil a obvinil vládu Gruzínskeho sna z vážnych prehreškov proti demokracii. Premiér naopak kritizoval EÚ i USA a tvrdil, že chcú Gruzínsko zatiahnuť do vojny medzi Ruskom a Ukrajinou.

Prezidentka, ktorej úloha je hlavne ceremoniálna, už skôr povedala, že „vládnuca strana vyhlásila vojnu svojim vlastným ľuďom, svojej minulosti a svojej budúcnosti“. Politička budúci mesiac v úrade skončí a Gruzínsky sen na prezidentský post nominoval kritika Západu Michaila Kavelašviliho, bývalého profesionálneho futbalistu.

„Demokratické inštitúcie zmizli, gruzínsky štát čelí existenčnej kríze,“ povedal AFP jeden z autorov gruzínskej ústavy Vachtang Chmaladze.

Veľvyslanec Európskej únie v Gruzínsku Pawel Herczynski v piatok uviedol, že kroky Tbilisi zamerané na faktické zastavenie prístupového procesu s EÚ do roku 2028 sú „bolestné“ a v rozpore so želaním väčšiny obyvateľov krajiny. S odvolaním sa na miestne médiá o tom informovala agentúra Reuters.

„To, čo sa stalo včera, je v jasnom rozpore s politikou predošlej vlády Gruzínska, politikou všetkých predošlých vlád Gruzínska, je to tiež v rozpore so želaniami veľkej väčšiny obyvateľov Gruzínska,“ citovala veľvyslanca tlačová agentúra Interpress. „Podľa môjho názoru je to veľmi smutné a bolestné,“ povedal Herczynski.