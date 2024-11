Rusko si privlastňuje víťazstvo v druhej svetovej vojne, Ukrajinu ignoruje, reaguje Kyjev na Fica

Fico telefonoval s Trumpom, hovorili o Ukrajine Video

Hovorca povedal, že úloha Ukrajiny vo víťazstve nad nacizmom nesmie byť znižovaná. Rusko sa však podľa neho už mnoho rokov snaží toto víťazstvo ukradnúť, čo „je urážkou miliónov Ukrajincov, ktorí vo vojne stratili svojich blízkych“.

„Vyzývame všetkých našich partnerov a európskych lídrov, aby si uvedomili, že celkové (ľudské vojnové) straty, aj keď nikto nepozná presné čísla, sa odhadujú na 50 až 75 miliónov ľudí. A osem až 10 miliónov z nich sú Ukrajinci, teda takmer štvrtina vtedajšieho obyvateľstva krajiny,“ povedal Tychyj. Ukrajina sa preto pýta, prečo je jej úloha v druhej svetovej vojne ignorovaná. „Možno by stálo za to skôr ako do Moskvy prísť do Chersonu, Záporožia, Charkova, Kyjeva, cez ktoré sa druhá svetová vojna prehnala najskôr zo západu na východ a potom z východu na západ,“ poznamenal Tychyj.

Slovenský premiér Fico v stredu povedal, že prijal pozvanie ruského prezidenta Vladimira Putina na oslavy víťazstva Červenej armády nad fašizmom, ktoré sa uskutočnia 9. mája v Moskve. Opozičné strany chystanú cestu kritizovali. Fico sa ohradzuje proti ruským sankciám EÚ a vojenskej pomoci západných krajín Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej vojenskej invázii. Zo štátnikov členských krajín Európskej únie má podobné názory ohľadom konfliktu na Ukrajine tiež maďarský premiér Viktor Orbán.