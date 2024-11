Český senátor posiela nepolepšiteľných bezdomovcov za mreže. Dozvedel sa, že sa má zaradiť medzi nich

Politik, ktorý pôsobí v senátorskom klube pravicových občianskych demokratov a strany TOP 09, tvrdí, že treba zasiahnuť proti bezdomovcom, ktorí sa vôbec nechcú polepšiť. Predstavuje si to tak, že štát zakáže život na ulici, respektíve prinúti človeka bez vlastnej strechy nad hlavou, aby opustil verejný priestor výmenou za sociálnu pomoc. Ňou by boli podľa neho ideálne verejnoprospešné práce, aby taká osoba mohla platiť za ubytovanie. V opačnom prípade pošlú bezdomovca do väzenia. Hraba argumentuje, že situácia je neúnosná: sťažuje sa na kriminalitu páchanú bezdomovcami, na ich obťažovanie iných ľudí aj na znečisťovanie verejných priestorov.

Odhaduje sa, že v Českej republike približne 24-tisíc ľudí nemá vlastnú strechu nad hlavou. „Približne polovica bezdomovcov žije vonku na ulici, v provizórnych prístreškoch alebo v opustených nevyužívaných budovách. Druhá polovica využíva možnosť prespať v azylových domoch a v obecných ubytovniach," podotkol iDNES.

Hraba povedal, že jeho príprava návrhu zákona reaguje na nespokojnosť, s ktorou sa stretáva: „V poslednej dobe sa stretávam so starostami, začína to byť veľký problém. V Říčanoch sa rušia lavičky, v Benešove to má aj bezpečnostné dôsledky, v Plzni bezdomovci ohrozujú obyvateľov," uviedol v rozhovore pre server SeznamZprávy. Na otázku, či naozaj považuje za primerané trestať život na ulici, odpovedal, že štát to musí riešiť v prípade, že prichádza k ohrozeniu verejného poriadku. Dodal, že si uvedomuje, že by vznikli náklady na pobyt nepolepšiteľných bezdomovcov za mrežami, ale iné riešenie nevidí.

Tí, čo ľuďom bez domova pomáhajú, iba žasnú nad návrhom Hrabu, ktorý kandidoval v senátnom obvode Benešov. „Poradil sa s benešovským uličným výborom a chce zatvárať neposlušných bezdomovcov do väzenia. A daňoví poplatníci za jedného zaplatia približne 60-tisíc českých korún, hlavne, aby v Benešove nesedeli v parku na lavičke," reagoval podľa iDNES Daniel Hůle z dobročinnej organizácie Človek v ohrození.

Hraba prekvapil nielen ľudí, ktorí pomáhajú bezdomovcom. Server Novinky napísal, že predseda senátorského klubu Zdeněk Nytra, do ktorého patrí 49-ročný politik, ktorý vyštudoval právo a ekonómiu, nechcel zamýšľaný návrh zákona komentovať, lebo sa o ňom dozvedel až z médií.

Od viacerých kritikov si Hraba vypočul, že sa fakticky snaží vrátiť pred november 1989. V období komunistického Československa existoval v trestnom práve paragraf o príživníctve. „Bezdomovectvo je už samo o sebe extrémny trest. Akákoľvek ďalšia sankcia je dvojitým potrestaním tých najzraniteľnej­ších," citoval server Novinky riaditeľa sociálnych služieb neziskovej organizácie Armáda spásy Františka Krupu.

O pokuse o návrat pred rok 1989 hovorí aj Daniel Svoboda, ktorý pôsobí ako oblastný riaditeľ organizácie Nádej. „Bol by to len úradnícky štýl práce a posudzovanie, kto za čo môže. Časť ľudí bez domova má psychiatrické problémy a musel by sa zisťovať ich duševný stav. Nedokážem si to predstaviť," upozornil podľa serveru SeznamZprávy. Jeho šéfredaktor Jan Lipold vo svojom komentári napísal, že možno ani sám Hraba nemôže veriť, že by taký zákon mohol začať platiť, nehovoriac o tom, že by niečo vyriešil. Zdôraznil, že taká právna norma by bola nedôstojná. Pozastavil sa aj nad výrokom senátora, že bezdomovectvo je životný štýl niektorých spoluobčanov: „Tento výraz je v tejto súvislosti pomerne stupídny. Bezdomovci sú sociálnou skupinou jednotlivcov s rôznorodými príbehmi." Naznačil tým, že sa nájde veľa ľudí bez vlastnej strechy nad hlavou, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli na ulici.

Psychológ Libor Šimek na svojom blogu poznamenal, že Hraba sa možno nikdy v živote s nijakým bezdomovcom nerozprával. A ironicky dodal, že sa asi narodil so zlatou lyžičkou v ústach. „Ľudia, ktorí skončia na ulici, sa tam môžu ocitnúť z mnohých dôvodov. Medzi niektoré patria alkohol a drogy alebo sú patologickí hráči. Mnohí však skončia na ulici pre bezohľadnosť spoluobčanov. Niekto ich podvedie alebo ich vykopne manželka, ktorá si chce nechať dom sama pre seba, alebo sa na nich spoločnosť vykašle keď sú psychicky chorí. Tieto dôvody Hraba úplne ignoruje, a prečo? Pretože je to zase ďalší malý český človek, ktorý sa chce zviditeľniť na niečom, čomu vôbec nerozumie," napísal Šimek. V závere textu poradil Hrabovi, aby si zbalil igelitové tašky a vybral sa medzi bezdomovcov, aby získal predstavu o tom, že rozpráva nezmysly.