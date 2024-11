Nazval vojnu vojnou, umlčali ho. Politik z Moskvy na súde požiadal Ukrajincov o odpustenie a poslal odkaz Putinovi

Gorinov mal na svetri pripevnený symbol mieru a v ruke držal papier s protivojnovými heslami. Počas pojednávania vystavil nápis „prestaňte zabíjať, zastavme vojnu“.

Podľa ruských vyšetrovateľov Gorinov pri pobyte vo väzenskej nemocnici hovoril so spoluväzňom o ukrajinskom útoku na Krymský most spájajúci okupovaný ukrajinský Krym s ruskou pevninou a vyhlásil: „No tak ho vyhodili do povetria – a čo? Vojna pokračuje. "O ukrajinskom pluku Azov, ktorý Rusko považuje za teroristickú organizáciu, poznamenal: "Čo je to za zlo? Sú to ozbrojené sily.“

Zelenskyj: Putinovo Rusko predstavuje súčasný nacizmus Video V deň výročia konca druhej svetovej vojny 8. mája Rusko zaútočilo na Ukrajinu viac ako 50 raketami a viac ako 20 dronmi Šáhid. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že takto sa správajú súčasní nacisti v Moskve. Zdroj: FB V. Zelenského

Počas terajšieho procesu 63-ročný Gorinov obvinenia zo schvaľovania terorizmu odmietol a tento týždeň znovu odsúdil ruský útok na Ukrajinu a vyzval na ukončenie vojny. Prokuratúra pre neho žiadala trest odňatia slobody v dĺžke tri a pol roka.

„Mojou vinou je to, že ako občan svojej krajiny som dopustil, že sa táto vojna stala a nedokázal som ju zastaviť,“ vyhlásil dnes Gorinov na súde v záverečnej reči. „Chcel by som, aby moju vinu a zodpovednosť zdieľali organizátori, účastníci a podporovatelia vojny aj tí, ktorí prenasledujú ľudí, ktorí sa zasadzujú o mier. Budem naďalej žiť s nádejou, že sa to jedného dňa stane. Medzitým žiadam tých, ktorí žijú na Ukrajine a mojich spoluobčanov, ktorí kvôli vojne trpia, aby mi odpustili,“ povedal.

Mediazona píše, že Gorinova udali spoluväzni, ktorí podľa neho spolupracujú s väzenskou službou. Jeho obhajcovia poznamenali, že Gorinov nebol iniciátorom týchto rozhovorov, ktoré ďalší väzni tajne nahrávali. Podľa advokátov sa ich klient stal obeťou provokácie.

Komunálny politik Gorinov bol v lete 2022 v Rusku prvým človekom, ktorého súd poslal do väzenia za „šírenie falošných informácií o ruskej armáde“. Tento moskovský zástupca v jednej zo štvrtí ruskej metropoly na jar 2022 odsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu a označil ju za vojnu, zatiaľ čo Moskva o nej oficiálne hovorí ako o špeciálnej vojenskej operácii. Hovoril tiež o smrti ukrajinských detí a žiadal, aby zástupcovia držali minútu ticha za „obete vojenskej agresie na Ukrajine“.

Tento muž, ktorý má odstránené časti pľúc, opakovane trpí chorobami dýchacích ciest, je podľa agentúry Reuters jedným z najznámejších disidentov, ktorí sú stále v Rusku. V auguste počas rozsiahlej výmeny väzňov medzi Moskvou a Západom sa z ruských väzníc dostali napríklad Vladimir Kara-Murza alebo Ilja Jašin, ďalší prominentní oponenti súčasného kremeľského režimu.

Podľa ľudskoprávneho projektu OVD-Info od začiatku invázie na Ukrajinu, teda od februára 2022, ruské úrady stíhali 1102 ľudí za vyjadrenie odporu proti vojne, 342 osôb za to súdy poslali do väzenia, do trestaneckej kolónie alebo na povinnú liečbu.