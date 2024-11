Púšť o rozlohe Nemecka. Čína po 46 rokoch dokončila mega projekt Veľkého zeleného múru

Vo štvrtok dokončili v oblasti Sin-ťiang na severozápade krajiny zelený pás okolo púšte Taklamakan v dĺžke približne 3000 kilometrov. Robotníci v ten deň vysadili posledný stometrový úsek stromov na južnom okraji púšte, uviedol denník Žen-min ž'-pao vydávaný komunistickou stranou.

Snahy o ohradenie púšte stromami sa začali v roku 1978 odštartovaním čínskeho projektu „Ochranný pás troch severov“, ktorý je ľudovo známy ako Veľký zelený múr. Vysadilo sa viac ako 30 miliónov hektárov stromov.

Projekt má však svoje pokračovanie, má trvať až do roku 2050 a siahať až po púšť Gobi. Do roku 2030 má mať pás stromov 70 miliárd stromov a o 25 rokov od dnes sa pás stromov roztiahne na 4 500 km, bude zahŕňať už 100 miliárd stromov a bude to najväčší projekt ekologického inžinierstva na svete. „Múr“ je už teraz najväčším umelým lesom na svete, píše o čínskom projekte Kráľovská geografická spoločnosť.

Výsadba stromov na vyprahnutom severozápade krajiny pomohla zvýšiť zalesnenie Číny z približne desiatich percent v roku 1949 na viac ako 25 percent do konca minulého roka. Len v oblasti Sin-ťiang sa za uplynulých 40 rokov zvýšilo zalesnenie z jedného percenta na päť percent, uviedol denník Žen-min ž'-pao.

Projekt ochranného pásu zahŕňal desaťročia experimentovania s rôznymi druhmi stromov a rastlín s cieľom určiť, ktoré sú najodolnejšie. Kritici tvrdia, že miera prežitia drevín je často nízka a že táto metóda je neúčinná pri redukcii piesočných búrok, ktoré bežne zasahujú i hlavné mesto Peking.

Čína bude pokračovať vo výsadbe vegetácie a stromov pozdĺž okraja púšte Taklamakan s cieľom kontrolovať jej rozširovanie, uviedol Ču Li-tung, predstaviteľ odboru lesného hospodárstva regiónu Sin-ťiang.

Napriek snahám Číny o výsadbu stromov je podľa oficiálnych údajov 26,8 percenta celkovej plochy krajiny stále klasifikovaných ako púšte. Pred desiatimi rokmi dosahoval tento podiel 27,2 percenta.