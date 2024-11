Experti: Kim je s Putinom spokojný, hoci Rusi posielajú jeho vojakov na smrť

„Podľa mňa v roku 2024 môžeme úplne uveriť tomu, že sa začala tretia svetová vojna,“ citoval nedávno portál Politico bývalého veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valerija Zalužného. Súčasný veľvyslanec v Británii to povedal v prejave na slávnostnom odovzdávaní cien Ukrajinská Pravda-100.

Zalužnyj zdôraznil, že Ukrajina už nebojuje iba proti Rusku. „Čelíme vojakom zo Severnej Kórey. Povedzme si to úprimne. Iránom vyrobené drony Šáhid verejne a bez hanby zabíjajú na Ukrajine civilistov. Na Ukrajinu odpaľujú strely vyrobené v Severnej Kórei a otvorene to deklarujú. Na Ukrajine exploduje munícia vyrobená v Číne a Rusi v raketách používajú čínske súčiastky,“ pripomenul Zalužnyj. Milión barelov ropy pre KĽDR

Najmä ruská spolupráca s režimom v KĽDR sa rozbehla nevídanou rýchlosťou. Moskva očividne porušuje sankcie, ktoré aj s jej súhlasom pred niekoľkými rokmi uvalila na režim Kim Čong-una Bezpečnostná rada OSN.

Britská televízia BBC informovala, že sa odhaduje, že Rusko dodalo Severnej Kórei od marca tohto roku viac ako milión barelov ropy. Vyplýva to z analýzy satelitných snímok neziskovej výskumnej organizácie Open Source Centre (Centrum pre otvorené zdroje).

„Zatiaľ čo Kim Čong-un poskytuje Putinovi podporu, aby mohol pokračovať vo vojne, Rusko v tichosti hodilo Severnej Kórei záchranné lano. Ustálený tok ropy dostal KĽDR na úroveň stability, ktorú nemala od zavedenia súčasných sankcií,“ povedal pre BBC analytik Joe Byrne z Open Source Centre.

Pchjongjang dováža ruské „čierne zlato“ tankermi, ktoré plávajú s vypnutými signálnymi zariadeniami, aby ich bolo zložitejšie sledovať. Od marca tohto roku Kimove lode takmer každý týždeň pendlujú medzi ruským prístavom Vostočnyj a Severnou Kóreou. Organizácia Open Source Centre zaznamenala 43 takýchto plavieb.

Pre sankcie KĽDR nemôže nakupovať ropu na svetových trhoch a nesmie jej doviezť viac ako 500-tisíc barelov ročne. Najmä vzhľadom na potreby severokórejskej armády je to málo. Pchjongjang sa spoliehal na rôzne pašerácke schémy, ale import z Ruska je preň oveľa jednoduchší. „Teraz Kim Čong-un získava ropu priamo, je pravdepodobne kvalitnejšia a asi ju dostáva zadarmo ako protihodnotu za dodávky munície. Čo môže byť lepšie ako toto? Pre veľkého producenta ropy, akým je Rusko, nie je problém, aby uvoľnil milión barelov ropy, ale pre Severnú Kóreu je to významné množstvo,“ povedal pre BBC Ko Mjong-hjun z juhokórejského Inštitútu pre stratégiu národnej bezpečnosti.

Slabé Rusko?

„Ochota Kim Čong-una aktívne sa zapojiť do ruskej vojny proti Ukrajine podčiarkla, že vzťahy medzi Pchjongjangom a Moskvou sa neobmedzujú iba na výmeny hotovosti za muníciu. Odkedy sa tieto transakcie začali, Severná Kórea získavala potravinovú, finančnú a – čo je pre Kima najdôležitejšie – pokročilú vojenskú technologickú pomoc. Umožnilo mu to posunúť sa ďalej v plnení jeho päťročného plánu na posilnenie rozsahu a kvality konvenčných a jadrových zbraní. Dôležité je tiež to, že Kim chce zabezpečiť, aby jeho krajina nečelila žiadnym ďalším obmedzeniam, ktoré by mohli vyplynúť z aktivít porušujúcich sankcie. V neposlednom rade sa to týka najnovšieho vývoja v súvislosti s nasadením severokórejských jednotiek v Rusku. Pchjongjang má však teraz neochvejnú podporu Moskvy v Bezpečnostnej rade OSN, čo znamená, že tento orgán Organizácie Spojených národov je bezzubý,“ uviedol pre Pravdu expert na Severnú Kóreu Edward Howell z Oxfordskej univerzity.

Hoci sa objavujú tvrdenia, aké je Rusko slabé, keď musí spolupracovať s KĽDR, vojenský expert Gustav Gressel si myslí, že obe strany môžu byť spokojné.

"Pokiaľ viem, Moskva chce využiť severokórejských vojakov ako útočnú pechotu. Rusom na ich životoch absolútne nezáleží. Ale Kimovi sa to hodí, lebo za tieto jednotky dostáva z Moskvy tvrdú menu, ktorú jeho ekonomika zúfalo potrebuje. A zároveň je to výhodná situácia aj pre Putina. Na ruskej strane vidíme čoraz väčšie problémy s náborom vojakov. Moskva potrebuje naverbovať priemerne 30-tisíc dobrovoľníkov mesačne. No vyzerá to tak, že na front už išla väčšina ľudí, ktorí chceli bojovať za peniaze. A tí, čo zostali, si viac vážia vlastné životy bez ohľadu na ponúkané sumy. To by, samozrejme, mohol byť problém pre Putina, pretože sa buď bude musieť spoľahnúť na ďalšie kolo nútenej mobilizácie, alebo bude musieť v istom momente utlmiť vojnové úsilie. Preto je pre Rusko úspechom, ak môže siahnuť po severokórejských vojakoch. Kremeľ má stále dostatok príjmov z ropy a plynu, aby si to mohol dovoliť. Pre Putina je to, samozrejme, lepšie, ako keby musel nariadiť ďalšiu mobilizáciu,“ vysvetlil pre Pravdu Gressel.

Aj súboj veľmocí

Takáto spolupráca medzi Moskvou a Pchjongjangom je však aj globálny problém. Kimov režim má teraz viac prostriedkov a pravdepodobne aj technológie z Ruska, aby mohol rozširovať svoju vojenskú výrobu. To ako priamu bezpečnostnú hrozbu vníma Južná Kórea, ktorá je pod ochranným dáždnikom USA. Proti sebe tak zrazu v indopacifickom regióne stoja jadrové veľmoci. Na jednej strane sú Spojené štáty, ktoré podporujú Ukrajinu a zároveň Južnú Kóreu, kde pôsobí takmer 25-tisíc amerických vojakov. A na strane druhej Rusko, ktoré chce Ukrajinu okupovať a pomáha Severnej Kórei, ktorá samotná vlastní atómové zbrane.

Podľa skupiny odborníkov KĽDR rozšírila závod na produkciu rakiet krátkeho doletu. Tie Rusko používa aj na Ukrajine, hoci Moskva tvrdí, že to tak nie je. V piatok na návštevu Severnej Kórey pricestoval ruský minister obrany Andrej Belousov. Na letisku v Pchjongjangu ho podľa agentúry AP vítal veľký nápis: Úplná podpora a solidarita pre bojujúcu ruskú armádu a ľudí.

Naopak, v Južnej Kórei bol tento týždeň ukrajinský minister obrany Rustem Umerov, ktorý by chcel v Soule získať zbrane. Kyjev predpokladá, že v Kurskej oblasti v Rusku sa už nachádza okolo 10-tisíc vojakov z KĽDR.

„Pre Kórejskú republiku (Južnú Kóreu) to predstavuje vážnu hrozbu, keďže severokórejské jednotky získavajú bojové skúsenosti, ktoré môžu v budúcnosti predstavovať ďalšie bezpečnostné výzvy v regióne,“ uviedol Umerov podľa portálu Kyivindependen­t.com.

"Fakt, že KĽDR vyslala jednotky do Ruska, bude mať jasný vplyv na rozhodovanie Južnej Kórey, či sa Soul v skutočnosti rozhodne poskytnúť útočnú vojenskú pomoc a zbrane Ukrajine,“ tvrdí Howell.