Zostaň pri moci aj za cenu použitia sily, Lukašenko poúčal Porošenka. Diktátora v sebe nevidí, ale kto ho urazí, ten skončí za mrežami

To však neznamená, že by samoľúby diktátor zaháľal – žeby nerobil predvolebnú kampaň. Naopak, nenájde sa takmer jeden deň, kedy by o ňom nebolo počuť. Na kampaň síce nie je odkázaný, ale zvlášť pred takzvanými voľbami sa rád predvádza ako nenahraditeľný líder, bez ktorého by podľa jeho slov Bielorusko mohlo dospieť do záhuby.

Lukašenka považujú za tyrana v mnohých štátoch sveta, preto mu určite padne vhod, keď ho pozvú na oficiálnu návštevu niekam do zahraničia. Tento týždeň priletel na tri dni do Pakistanu. Pochvaľoval si síce, že vzťahy medzi Minskom a Islamabadom sú skvelé, ale stačí sa pozrieť na vzájomnú obchodnú výmenu a obraz je celkom opačný. Objem exportu z Bieloruska je úbohý: kým v roku 2017 bola hodnota vývozu okolo 71 miliónov dolárov, vlani už len približne 17 miliónov.

Dlhodobým problémom Bieloruska, ktoré tri desaťročia nepretržite riadi Lukašenko, je slabá konkurencieschop­nosť na zahraničných trhoch (do Pakistanu exportuje hlavne traktory a umelé hnojivá). Počas návštevy Islamabadu sa vývoz strojov určených pre farmárov zvýšil. O dva kusy. Zadarmo. Lukašenko totiž odovzdal certifikáty dvoch traktorov, ktoré daroval miestnym roľníkom. A teraz aj bez irónie: členovia jeho delegácie sa dohodli s Pakistancami, že bieloruské traktory sa začnú montovať v ich krajine. Dohoda znie postaviť pre ich výrobu dve továrne.

Medzitým sa Bielorusi mohli dozvedieť, že ich samozvaný líder sám priznáva, že nie je demokrat, ako o sebe vyhlasuje. Ukrajinský exprezident Petro Porošenko na stretnutí s predstaviteľmi bieloruskej opozície, ktorí žijú v exile, prezradil, čo mu Lukašenko hovoril pred niekoľkými rokmi. „Otvorene Porošenkovi navrhoval nevzdávať sa moci a v prípade potreby použiť silu. Netajil sa tým, že zostáva pri moci nie preto, že ho podporujú voliči, ale preto, že on sám chce," sprostredkoval tvrdenie Porošenka server Parlamencky kanal. Prezidentom Ukrajiny bol do mája 2019, keď ho na čele štátu nahradil Volodymyr Zelenskyj. Nekonkretizoval, kedy mu Lukašenko poradil udržať sa pri moci aj za cenu násilia, ale zrejme to bolo v októbri 2018, keď sa obaja stretli v bieloruskom meste Homeľ. V tej dobe Porošenkovi dôverovalo už málo Ukrajincov, nachádzal sa na ceste k debaklu v prezidentských voľbách. Do druhého kola volieb síce postúpil, ale v druhom kole v apríli 2019 získal len štvrtinu odovzdaných hlasov; jednoznačne triumfoval 75-percentný Zelenskyj.

Štátna tlačová agentúra BELTA zaviedla pravidelnú rubriku s názvom Týždeň prezidenta, v ktorej sa čitatelia môžu dozvedieť podrobnosti o aktivitách Lukašenka. Počas predchádzajúceho týždňa si aj zahral hokej. Jeho mužstvo vyhralo (pochopiteľne) 10:3. BELTA informovala, že kandidatúru Lukašenka podporilo už bezmála 1,6 milióna voličov. Zber podpisov sa začal 7. novembra, skončí sa 6. decembra. Pre registráciu prezidentského uchádzača u ústrednej volebnej komisii je ich potrebných najmenej 100-tisíc. Bielorusi sa mu často podpisujú povinne, o čom Lukašenko vie, ale napriek tomu sa rozplýval nad tým, že taký veľký počet podporovateľov vôbec neočakával…

Napriek tomu, že v demokratickom svete označujú Lukašenka za posledného diktátora v Európe, on sa týmto videním svojho správania absolútne nestotožňuje. Tragikomicky to objasnil na stretnutí so študentmi: „Nijaká diktatúra v krajine nie je a ani nemôže byť. Pretože, aby si bol diktátor, potrebuješ nástroje diktatúry. A aké ja mám nástroje? To si Američania vymysleli: Diktátor! Diktátor! A s čím môžem diktovať? Vari máme najsilnejšiu ekonomiku na svete? Žiadna diktatúra nie je, ja ju nepotrebujem."

Realitou Lukašenkovho režimu sú neslobodné pomery v krajine, stovky väznených kritikov jeho zneužívania moci, fakticky neexistujúca opozícia, pretože jej významní predstavitelia boli nútení emigrovať do zahraničia. Zrkadlom skutočnej diktatúry je aj prísne uplatňovanie trestného zákona, podľa ktorého súd môže poslať za mreže osobu obžalovanú za ohováranie alebo urážku hlavy štátu. Baťka, ako Lukašenka v Bielorusku prezývajú, zjavne pritvrdil od leta 2020, keď ho po ďalších sfalšovaných prezidentských voľbách prekvapili nevídané protesty nespokojných voličov, ktoré nariadil brutálne potlačiť. „Za posledné štyri roky bolo odsúdených viac ako 1200 ľudí za ohováranie alebo urážku Lukašenka," upozornila nedávno organizácia Vjasna, ktorá sa venuje ochrane ľudských práv.

Medzi potrestanými sa ocitol napríklad bloger Nikolaj Klimovič, ktorý na sociálnej sieti ironicky komentoval karikatúru Lukašenka. Prokurátor a po ňom sudca nemali zľutovanie: Klimoviča, ktorý mal invaliditu druhého stupňa pre choré srdce, poslali na dva roky za mreže. Bohužiaľ, starší pán s podlomeným zdravím po niekoľkých týždňoch väznenia zomrel. Z dostupných informácií najnovší prípad potrestanie za ohováranie alebo urážku diktátora súvisí s Bielorusom, ktorý v prítomnosti policajtov nadával na Lukašenka. Rozsudok: jeden rok väzenia.