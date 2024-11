Sky News: Zelenskyj naznačil, že ukončí vojnu za členstvo neokupovanej časti Ukrajiny v NATO

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok v rozhovore pre televíziu Sky News naznačil, že je ochotný ukončiť vojnu na Ukrajine výmenou za členstvo svojej krajiny v NATO, aj keby Rusko ihneď nevrátilo okupované územia. Zelenskyj uviedol, že v záujme ukončenia "horúcej fázy vojny" by bolo potrebné ponúknuť členstvo v NATO neokupovaným častiam krajiny, ak by samotná pozvánka do aliancie spomínala medzinárodne uznávané hranice Ukrajiny.

Ukrajinský prezident podľa Sky News navrhol, že by dohoda o prímerí mohla byť uzavretá, ak by ukrajinské územie, ktoré krajina ovláda, bolo vzaté „pod ochranný dáždnik NATO“. To by podľa neho umožnilo neskôr rokovať o navrátení okupovaných území „diplomatickou cestou“.

Útok ruskej námornej pechoty Video

V rozhovore s hlavným spravodajcom Sky News Stuartom Ramsayom Zelenskyj reagoval na správy médií, podľa ktorých by jedným z plánov zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny mohlo byť to, že Kyjev postúpi Rusku územie, ktoré Moskva zabrala, výmenou za vstup Ukrajiny do NATO.

Zdá sa, že Zelenskyj súhlasí s tým, že okupované východné časti krajiny budú zatiaľ z takejto dohody vyňaté, dodala televízia Sky News. „Ak chceme zastaviť ‚horúcu fázu vojny‘, musíme zobrať pod dáždnik NATO územie Ukrajiny, ktoré máme pod kontrolou,“ povedal Zelenskyj. „Musíme to urobiť rýchlo. A okupované územia Ukrajiny môže krajina získať späť diplomatickou cestou,“ dodal.

Ruské obrnence sa po zásahoch javelinmi zmenili na šrot Video

Zelenskyj povedal, že je prímerie potrebné, aby „zaručilo, že sa (ruský prezident Vladimir) Putin nevráti“ a nezaberie ďalšie časti ukrajinského územia. NATO by podľa jeho slov malo „okamžite“ pokryť tú časť Ukrajiny, ktorá zostáva pod kontrolou Kyjeva.

V prvom rozhovore, ktorý poskytol britským médiám od volebného víťazstva Donalda Trumpa, Zelenskyj povedal: „Musíme s novým prezidentom spolupracovať,“ aby sme mali „najväčšieho zástancu“. „Chcem spolupracovať priamo s ním, lebo od ľudí okolo neho sa ozývajú rôzne hlasy. A preto je potrebné, aby sme (nedovolili) nikomu z okolia, aby našu komunikáciu zničil,“ dodal ukrajinský prezident.

Ide o prvý rozhovor, v ktorom Zelenskyj naznačil možnosť dohody o prímerí, ktorá by zahŕňala ruskú kontrolu nad ktoroukoľvek časťou ukrajinského územia. Počas celého konfliktu ukrajinský prezident nikdy nepovedal, že by Rusku postúpil akékoľvek okupované územie – vrátane Krymu, ktorý Rusko obsadilo vo februári 2014 a nasledujúci mesiac v rozpore s medzinárodným právom anektovalo.

Povedal, že takýto krok ukrajinská ústava neumožňuje a že jediný spôsob, ako by to bolo možné, je súhlas obyvateľov týchto oblastí s odtrhnutím.

Zatiaľ najďalej zašiel pri rozhovore pre Le Monde v júli tohto roka, keď navrhol, že by sa okupované územia mohli pripojiť k Rusku, ak by si to odhlasovala v slobodnom a spravodlivom referende. Uviedol však, že Kyjev by musel mať tieto územia najprv späť pod svojou kontrolou, aby mohol takéto hlasovanie usporiadať.

Pod ruskou kontrolou teraz zostáva približne pätina ukrajinského územia.