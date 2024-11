ONLINE: Zelenskyj: Urobíme všetko, aby sa vojna skončila v roku 2025. Západ nám nevyzbrojil dostatok brigád, tvrdí

6:45 Urobíme všetko pre to, aby sa vojna skončila v roku 2025, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre Sky News. Zelenskyj uviedol, že ak neokupovanú časť Ukrajiny prijmú do NATO, mohla by sa ukončiť „horúca fáza vojny“. Územia, ktoré okupuje Rusko, by sa potom Ukrajina snažila získať diplomatickou cestou.

Zelenskyj povedal, že Ukrajina požiadala o vybavenie 10 vojenských brigád na boj proti ruskej agresii, ale Západ úplne vybavil iba dve a pol brigády. Podľa servera Ukrainska pravda to uviedol pre Sky News a naznačil, že Ukrajina nemá problém s počtom zmobilizovaných ľudí, ale s tým, že ich nemá ako vyzbrojiť.

„Hovoria o mobilizácii, ale skutočný problém je s tými 10 brigádami, ktoré naši partneri nevybavili, naozaj som sa ich pred viac ako rokom prosil o vybavenie týchto brigád. Prijali sme toto rozhodnutie so Spojenými štátmi a s európskymi spojencami a dnes Európa a Spojené štáty úplne vybavili dve a pol brigády,“ uviedol ukrajinský prezident.

Medzi dôvodmi, prečo sa to stalo, Zelenskyj uviedol „nejakú byrokraciu, nejaké rozhodnutia, niektoré sa nepovažujú za prioritu“ a dodal, že „v tejto vojne je to stále takto“. Na návrhy mobilizovať mladých ľudí podotkol – chcete, aby niekto šiel na smrť bez zbraní? Podľa Zelenského sa mobilizácia robí s ohľadom ušetriť ľudské životy.

„Ak majú európski alebo americkí predstavitelia predstavu o veku mobilizácie, chcem ich požiadať, aby si urobili svoju prácu a my si urobíme svoju," zdôraznil Zelenskyj podľa serveru Ukrainska pravda.