Izraelské letectvo podniklo na sýrsko-libanonskej hranici útok na Hizballáh

Izraelské letectvo v sobotu zaútočilo na vojenskú infraštruktúru na sýrsko-libanonskej hranici, ktorú libanonské šiitske hnutie Hizballáh využíva na pašovanie zbraní. S odvolaním sa na izraelskú armádu o tom informuje agentúra AFP. Hizballáh sa podľa Izraela zbrane snažil pašovať do Libanonu po uzavretí prímeria. Libanonské úrady informovali, že pri izraelskom útoku na juhu krajiny utrpeli zranenia traja ľudia.

Izraelská armáda uviedla, že letectvo úder podniklo po tom, ako bol odhalený presun zbraní pre Hizballáh zo Sýrie do Libanonu. Dialo sa to podľa nej aj po dohode o prímerí, ktoré v stredu začalo platiť medzi Izraelom a Hizballáhom. Táto preprava zbraní „predstavuje hrozbu pre Izrael a porušenie podmienok dohody o prímerí,“ uviedla izraelská armáda. Jednou z podmienok je to, že sa Hizballáh nebude znovu vyzbrojovať, uviedla agentúra DPA.

Izraelské ozbrojené sily obviňujú Hizballáh, že s podporou sýrskeho režimu používa civilné hraničné priechody so Sýriou na presun zbraní do Libanonu.

Libanonské ministerstvo zdravotníctva dnes podľa agentúr informovalo, že v obci Madždal Zún niekoľko kilometrov od hraníc s Izraelom izraelská armáda zaútočila na auto. Zranenia utrpeli traja ľudia, vrátane sedemročného dieťaťa.

Prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom, sprostredkované Spojenými štátmi a Francúzskom, vstúpilo do platnosti v stredu nad ránom a má okrem iného umožniť bezpečný návrat desaťtisícov obyvateľov na oboch stranách hranice, ktoré v posledných zhruba 14 mesiacoch vyhnalo z domovov ostreľovanie a v posledných dvoch mesiacoch aj pozemné operácie izraelskej armády v libanonskom pohraničí. Izrael od stredy Hizballáh niekoľkokrát obvinil z porušenia podmienok pokoja zbraní.