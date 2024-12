Trump nominoval kritika FBI Patela na jeho nového riaditeľa

„S hrdosťou oznamujem, že Kashyap ‚Kash‘ Patel bude pôsobiť ako budúci riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie. Kash je skvelý právnik, vyšetrovateľ a zástanca politiky America First (Amerika na prvom mieste), ktorý svoju kariéru venoval odhaľovaniu korupcie, obrane spravodlivosti a ochrane amerického ľudu,“ napísal Trump.

Patel, potomok prisťahovalcov z Indie, na svojich predchádzajúcich pozíciách odviedol podľa Trumpa „neuveriteľnú prácu“. Pod jeho vedením FBI ukončí rastúcu „epidémiu zločinu“ v USA, rozloží „zločinecké gangy migrantov“ a zastaví cezhraničné obchodovanie s ľuďmi a drogami.

Patel, podobne ako mnohí z Trumpových nominantov, je považovaný za jeho lojálneho podporovateľa. Trump pripomenul, že pracoval už pre jeho prvú administratívu, v ktorej okrem iného viedol protiteroristické oddelenie v Národnej bezpečnostnej rade Bieleho domu a neskôr sa stal vedúcim kancelárie ministerstva obrany.

Pred príchodom do Bieleho domu Patel pôsobil vo výbore Snemovne reprezentantov pre tajné služby, ktorý vyšetroval údajné zasahovanie Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016. Podľa televízie CNN zohral Patel kľúčovú úlohu v snahách niektorých republikánov zdiskreditovať vyšetrovanie tohto zasahovania zo strany FBI.

Samotný Trump opakovane otvorene vyjadril svoju nedôveru voči FBI, ktorého agenti prehľadali jeho sídlo na Floride, kde našli tajné vládne dokumenty.

Patel je považovaný za kritika FBI v jeho súčasnej podobe. Spravodajský portál Axios pred niekoľkými dňami citoval z Patelovej knihy, v ktorej o FBI píše, že „zostane hrozbou pre občanov, pokiaľ nebudú prijaté drastické opatrenia“.

V minulosti povedal, že má v úmysle ísť po krku vládnym úradníkom, ktorí prezrádzajú informácie reportérom, a zmeniť zákon, aby uľahčil žalovanie novinárov. „Pôjdeme po ľuďoch v médiách, ktorí klamali o americkým občanom, ktorí pomohli Joeovi Bidenovi zmanipulovať prezidentské voľby,“ uviedol Patel.

Patel by po schválení Kongresom nahradil vo funkcii šéfa FBI Christophera Wraya, ktorého Trump vymenoval v roku 2017, no rýchlo upadol do nemilosti prezidenta a jeho spojencov. Hoci funkčné obdobie riaditeľa FBI trvá desať rokov, Wrayovo odvolanie by nebolo neočakávané.