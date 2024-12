Gruzínskej prezidentke sa končí v decembri mandát. Z funkcie nemieni odísť

Napísala to agentúra Reuters. Súčasný parlament, ktorý sa má zúčastniť na voľbe jej nástupcu, nie je podľa prezidentky legitímny. Zurabišviliová odmieta uznať výsledky októbrových parlamentných volieb a obvinila Rusko, že sa do hlasovania miešalo. Spojené štáty dnes oznámili pozastavenie strategického partnerstva s Gruzínskom.

Vládna strana Gruzínsky sen si vo voľbách z konca októbra zabezpečila zotrvanie pri moci na ďalšie funkčné obdobie. Získala v nich 54 percent hlasov, čo opozícia spochybňuje. Opozičné strany aj západné organizácie poukazujú na to, že hlasovanie sprevádzali značné nezrovnalosti. Výsledky hlasovania odmietla aj Zurabišviliová, ktorá požiadala o ich zrušenie ústavný súd.

„Nelegitímny parlament nemôže zvoliť môjho nástupcu,“ uviedla prezidentka. „Môj mandát pokračuje, a to až do zasadnutia legitímne zvoleného parlamentu,“ uviedla podľa agentúry Reuters. Podľa Zurabišviliovej je prezidentský úrad teraz jedinou legitímnou inštitúciou v Gruzínsku.

Prezidentka potvrdila svoj zámer aj v rozhovore s agentúrou AFP. „Môj mandát potrvá dovtedy, kým sa neuskutočnia nové voľby a vznikne parlament, ktorý zvolí môjho nástupcu podľa nových pravidiel,“ uviedla prezidentka, ktorej mandát podľa agentúry AFP končí 14. decembra.

V roku 2017 gruzínsky parlament schválil reformu, ktorá zrušila priamu voľbu hlavy štátu. Prezidenta nanovo budú vyberať voliči, medzi ktorými sú členovia parlamentu.

Tento týždeň poslanci vládnej strany Gruzínsky sen odhlasovali zotrvanie premiéra Irakliho Kobachidzeho vo funkcii. Stalo sa tak na zasadnutí, ktoré však nebolo zvolané prezidentkou, ako požadujú zákony. Zasadnutie Zurabišviliová označila za protiústavné, pretože Ústavný súd nerozhodol o jej námietkach. Schôdze sa odmietla zúčastniť aj opozícia.

V krajine sa v posledných týždňoch konajú protesty proti politike vládnuceho Gruzínskeho sna, ktorý podľa kritikov krajinu privádza do ruskej sféry vplyvu. Týka sa to napríklad rozhodnutia zastaviť rozhovory o vstupe do EÚ do roku 2028. Ľudia na mieste podľa agentúry DPA uviedli, že demonštrácia z piatkového večera a noci bola zatiaľ najväčšia.

Protesty pokračovali aj v sobotu večer, uviedla agentúra AFP, podľa ktorej bolo na demonštrácii niekoľko tisíc ľudí. Demonštrujúci zapálili ohne pred sídlom parlamentu a postavili zátarasy v uliciach. Polícia proti nim zasiahla za použitia vodného dela a slzotvorného plynu, uviedla agentúra Reuters.

Nadmerné použitie sily proti demonštrantom ako aj rozhodnutie gruzínskej vlády pozastaviť rozhovory o vstupe do Európskej únie dnes odsúdili Spojené štáty. „Pozastavili sme naše strategické partnerstvo s Gruzínskom,“ oznámil hovorca amerického ministerstva zahraničia Matthew Miller.