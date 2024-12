ONLINE: Šéf britskej MI6: Opustiť Ukrajinu by viedlo k 'nekonečne vyšším' nákladom, tvrdí

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 012 dní

8:38 Nový predseda Európskej rady António Costa a šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová pricestovali v nedeľu do Kyjeva, aby symbolicky vyjadrili podporu Ukrajine v prvý deň svojho pôsobenia vo funkcii, uviedli agentúry AFP a DPA.

„Prišli sme, aby sme dali jasne najavo, že stojíme na strane Ukrajiny a naďalej jej budeme poskytovať plnú podporu,“ vyhlásil Costa pred médiami.

Počas svojej oficiálnej návštevy sa dvojica plánuje stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ubezpečiť ho o podpore Európskej únie pre Ukrajinu, ktorá bojuje už viac ako dva a pol roka proti ruskej invázii.

Predseda Európskej rady ďalej spresnil, že pomoc od 27-členného bloku bude naďalej zahŕňať humanitárnu, finančnú, vojenskú a diplomatickú pomoc. Uviedol, že jednou z tém okrem súčasného konfliktu bude ich „spoločná európska budúcnosť“ a plánovaná integrácia Ukrajiny do EÚ.

Costa aj Kallasová sa oficiálne ujali funkcie o polnoci zo soboty na nedeľu, pričom do funkcie nastúpilo aj nové kolégium komisárov v rámci druhého funkčného obdobia predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. Kallasová nahradila vo funkcii predchádzajúceho najvyššieho diplomata bloku Josepa Borrella a Costa nahradil Charlesa Michela.

8:00 Šéf MI6 Richard Moore v prejave vo Francúzsku varoval, že opustiť Ukrajinu by ohrozilo britskú, európsku a americkú bezpečnosť a z dlhodobého hľadiska by viedlo k „nekonečne vyšším“ nákladom, uviedol britský denník The Guardian. Jeho prejav berie denník ako prosbu Donaldovi Trumpovi, aby naďalej podporoval Kyjev.

Moore vo svojom zriedkavom prejave povedal, že verí, že Vladimir Putin sa „nezastaví“ na Ukrajine, ak mu bude dovolené podrobiť si ju v akýchkoľvek mierových rozhovoroch s nastupujúcou americkou republikánskou administratívou.

„Ak sa Putinovi umožní uspieť v redukcii Ukrajiny na vazalský štát, nezastaví sa tam. Naša bezpečnosť – britská, francúzska, európska a transatlantická – bude ohrozená,“ povedal Moore podľa The Guardian počas prejavu v Paríži.

Peter Ricketts, bývalý poradca pre národnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva, varoval, že odchod Putina z Ukrajiny s tým, „čo bude pociťovať ako víťazstvo“, by bolo pre Spojené kráľovstvo veľmi riskantné, uvádza The Guardian. V rozhovore pre BBC Radio 4 Today Programme súhlasil s Richardom Moorom, šéfom MI6, že je to momentálne najnebezpečnejší moment v národnej bezpečnosti kvôli „obrovskému množstvu súčasných hrozieb a kríz“, ktorým Spojené kráľovstvo čelí.

„Putin je čoraz bezohľadnejší,“ povedal Ricketts. „Počas studenej vojny a po nej existovali akési nepísané pravidlá cestnej premávky medzi veľmocami, ktoré mali zabrániť ich zrážke".

Rusko vedie v Európe bezohľadnú sabotážnu kampaň a zároveň vystupňovalo strašenie jadrovými zbraňami, aby západné štáty odradilo od pomoci Ukrajine, uviedol pri prejave v Paríži Moore. Dodal, že akékoľvek obmedzenie pomoci Ruskom napadnutej krajine by len povzbudilo prezidenta Vladimira Putina a jeho spojencov.

„Nedávno sme odhalili neuveriteľne bezohľadnú kampaň ruských sabotáží v Európe,“ povedal Moore, podľa ktorého sa navyše Putin a jeho prívrženci uchýlili k rinčeniu jadrovými zbraňami, aby rozsievali strach z dôsledkov pomoci Ukrajine.

„Cena podpory Ukrajiny je dobre známa, ale ak by sme tak nerobili, bola by cena nekonečne vyššia. Ak by Putin uspel, Čína by zhodnotila výsledky, Severnú Kóreu by to povzbudilo a Irán by bol ešte nebezpečnejší,“ uviedol šéf tajnej služby.

Už v septembri Moore varoval, že agresivita ruských tajných služieb sa výrazne zvýšila a že ich aktivity zahŕňajú opakované kybernetické útoky a žhárstvo. Moskva zodpovednosť za tieto incidenty odmieta. V októbri potom uviedol, že ruská vojenská rozviedka GRU sa snaží vyvolať chaos. Reuters tiež s odvolaním sa na zdroje v amerických tajných službách napísal, že Moskva pravdepodobne zintenzívni svoju kampaň proti európskym cieľom, aby zvýšila tlak na Západ kvôli jeho podpore Ukrajine.

Moore sa v prejave z veľkej časti venoval významu západnej solidarity a uviedol, že kolektívna sila britských spojencov predčí Putina, ktorý sa navyše dostal do vleku Číny, KĽDR a Iránu. "Ak Putinovi dovolíme uspieť v premene Ukrajiny na vazalský štát, tak sa pri tom nezastaví. Naša bezpečnosť – britská, francúzska, európska a transatlantická – bude ohrozená, "dodal.