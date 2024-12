Rozhovory o celosvetovom obmedzení znečistenia plastmi nepriniesli dohodu

Zástupcovia viac ako 170 štátov rokovali v juhokórejskom Pusane celý týždeň s cieľom uzavrieť dohodu o záväzných opatreniach na zníženie celosvetového znečistenia plastmi. Malo pôvodne ísť o záverečné kolo rokovaní, tie však musia napokon pokračovať v budúcom roku.

Koalícia viac ako 100 štátov vrátane Mexika, Panamy, Rwandy a Európskej únie žiada celkové obmedzenie výroby plastov, pokým veľkí producenti ropy ako Saudská Arábia či Rusko sa dôrazne stavajú proti takýmto limitom a požadujú, aby sa dohoda zameriavala len na účinné nakladanie s odpadom.

„Nedosiahli sme to, prečo sme sem prišli,“ povedal v prejave v závere rokovaní Juan Carlos Monterrey Gómez z Panamy. „Váhanie znamená smrť, konanie znamená prežitie,“ vyhlásil za potlesku delegátov. Dodal však, že je potrebné sa nevzdávať a ďalej bojovať za záväznú dohodu. Plasty sú podľa neho pre Panamu „zbraňou hromadného ničenia“.

Takmer 200 členských štátov OSN sa v marci 2022 zhodlo, že prijmú do konca roka 2024 spoločné rozhodnutie o obmedzení plastov. Takáto dohoda sa pripravuje celkovo viac než desať rokov. Podľa OSN celosvetovo vzniká ročne približne 400 miliónov ton plastového odpadu, a to so stúpajúcou tendenciou.