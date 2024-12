Ak by sme požiadali o vyslanie vojakov NATO na Ukrajinu, polovica spojencov ukončí našu podporu, to nebudem riskovať, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa denníka Financial Times na Ukrajine výrazne vzrástol počet dezertérov, za desať mesiacov roku 2024 je ich viac ako za predošlé dva roky vojny.

5:55 Za prvých 10 mesiacov tohto roka dezertovalo viac ukrajinských vojakov ako v predchádzajúcich dvoch rokoch vojny, čo poukazuje na problémy Kyjeva s doplnením frontových línií v čase, keď Rusko zaberá stále viac územia na východnej Ukrajine, napísal britský denník Financial Times.

V mimoriadnom prípade koncom októbra stovky pešiakov slúžiacich v ukrajinskej 123. brigáde opustili svoje pozície v meste Vuhledar. Vrátili sa do svojich domovov v Mykolajivskej oblasti, kde niektorí zorganizovali vzácny verejný protest, ktorý žiadal viac zbraní a výcviku.

„Prišli sme (do Vuhledaru) len s automatickými puškami. Povedali nám, že tam bude 150 tankov, bolo ich 20… a nič, čo by nás krylo,“ povedal pre Financial Times dôstojník zo 123. brigády, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity.

Ukrajinskí prokurátori otvorili od januára do októbra tohto roku 60 000 prípadov proti vojakom za opustenie svojich pozícií, čo je takmer dvakrát toľko, ako začali v rokoch 2022 a 2023 dohromady. V prípade dokázania viny mužom hrozí trest odňatia slobody až na 12 rokov, píše britský denník.

Niektorí z dezertérov zo 123. brigády sa vrátili na front, iní sa ukryli a niektorí sú vo vyšetrovacej väzbe, uvádzajú podľa Financial Times miestne úrady.

Problém s nedostatkom vycvičených vojakov sa na frontovej línii výrazne prejavuje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že nežiada západných spojencov, aby na Ukrajinu poslali svoje armády. Obáva sa, že by stratil podporu mnohých krajín, uviedol server Ukrainska pravda a odvolal sa na jeho slová počas návštevy nového predsedu Európskej rady Antónia Costu v Kyjeve.

„Nikdy nebudeme žiadať o vyslanie vojakov na naše územie… Chceme ich? Áno, samozrejme, boli by sme radi… Pretože on (Putin) sa spojil s KĽDR a Iránom, ale my bojujeme sami. Áno, s pomocou našich partnerov – za čo sme vďační – ale sami. Ak by som nastolil otázku potreby zahraničných jednotiek na Ukrajine, z NATO alebo odinakiaľ, ak nastolím túto otázku, polovica našich spojencov nás okamžite prestane podporovať. Toto nemôžem riskovať. Ale ak sa ma spýtate, či ich chceme – áno, nemôžeme povedať nie akejkoľvek veľkej podpore či pomoci Ukrajine od našich partnerov,“ povedal na tlačovej konferencii.

Zelenskyj ale žiada o vstup do NATO. Povedal, že je stále čas, aby Spojenie štáty presvedčili „skeptikov“ v Európe o tom, že Ukrajina by mala vstúpiť do NATO. Pozvánka do aliancie je podľa neho potrebná pre prežitie jeho krajiny. Pozvánka do NATO by sa musela týkať celého ukrajinského územia. Pristúpil by ale na to, že by sa počas trvania vojny aliančné bezpečnostné záruky nevzťahovali na Ruskom okupované územia.

Vo vyššie spomínanom článku z Financial Times sa tiež píše, že niektorí muži využili príležitosť, keď ich poslali do zahraničných výcvikových táborov v spojeneckých krajinách, aby dezertovali. Mužom v brannom veku je totiž zakázané opustiť Ukrajinu.

Neschopnosť Ukrajiny vystriedať svojich vojakov na fronte a dovoliť bojom unaveným jednotkám odpočívať viedla k obetiam a vystrašila mužov, ktorí by inak mohli byť odvedení do armády, uviedli vojenskí analytici.

Dôstojník 123. brigády pre Financial Times povedal, že za tri roky vojny nemala jeho jednotka ani jednu rotáciu. Tie by normálne pozostávali zo štyroch týždňov, počas ktorých sa vojaci vrátia na svoju základňu, aby si oddýchli, trénovali s novými regrútmi a opravili poškodené vybavenie.

„Nikto, k***a, nepotreboval Vuhledar,“ zanadával si. Mesto sa pred vyše rokom zmenilo na trosky, takže nebol dôvod posielať mužov do nebezpečenstva, aby ho bránili, povedal. „Len ich zabíjajú, namiesto toho, aby ich nechali rehabilitovať a odpočívať,“ dodal.