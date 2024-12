Násilné protesty v Gruzínsku: Polícia zadržala vyše 200 demonštrantov

Desiatky tisíc ľudí v nedeľu štvrtý deň po sebe protestovali v Gruzínsku proti rozhodnutiu premiéra pozastaviť rozhovory o vstupe krajiny do Európskej únie. Polícia proti protestujúcim použila slzotvorný plyn a vodné delá. Zadržala viac ako dve stovky demonštrantov, oznámilo gruzínske ministerstvo vnútra.

Medzi zadržanými je podľa gruzínskych médií aj jeden z opozičných predákov Zurab Džaparidze. Aj počas noci na pondelok polícia násilím rozháňala demonštrantov, ktorí sa pokúšali stavať barikády v centre Tbilisi, uviedol server civil.ge a dodal, že protesty v hlavnom meste pokračujú.

Úrady podľa ministerstva vnútra obvinili troch demonštrantov z napadnutia policajtov a z hádzania zápalných fliaš na parlament, za čo im hrozí až sedem rokov väzenia. Ďalších 224 demonštrantov polícia zadržala pre priestupky; 36 z nich súd už potrestal pokutou a ďalších 34 krátkodobým väzením. Ostatné prípady sa ešte posudzujú, napísal server Gruzija online.

Násilné zrážky protestujúcich s políciou si vyžiadali hospitalizáciu 44 osôb – 27 protestujúcich, 16 policajtov a jedného novinára, uvádza agentúra AP s odvolaním na nedeľné vyhlásenie gruzínskeho ministerstva vnútra.

„Polícia tvrdo zareaguje na akékoľvek porušenie zákona. Zodpovednosti a prísnemu trestu neuniknú ani politici skrývajúci sa vo svojich kanceláriách, ktorí a nás štvú členov svojich násilných skupín,“ vyhlásil v nedeľu premiér krajiny Irakli Kobachidze.

Situácia v Gruzínsku sa vyostrila po parlamentných voľbách z konca októbra, ktoré podľa oficiálnych výsledkov vyhral Gruzínsky sen. Avšak opozícia aj západné krajiny poukazujú na to, že hlasovanie sprevádzali značné nezrovnalosti. Opozičné strany výsledky neuznávajú a ich poslanci sa odmietajú ujať mandátu. Proeurópska prezidentka Salome Zurabišviliová v sobotu označila parlament za nelegitímny. Tisíce ľudí v Tbilisi aj ďalších mestách vyšli do ulíc po tom, ako vládnuca strana 28. novembra oznámila rozhodnutie pozastaviť do konca roka 2028 prístupové rokovania s EÚ.

Nová šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová v nedeľu gruzínsku vládu varovala, že dvadsaťsedmička by na Gruzínsko mohla uvaliť sankcie za policajné násilie na protivládnych demonštráciách. Premiér Irakli Kobachidze kritiku Západu odmietol.