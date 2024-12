Príručka k Taurusom alebo zubná kefka? Scholz na Ukrajine upútal tajomným strieborným kufrom

Pozornosť nielen nemeckých médií upútal strieborný cestovný kufor, s ktorým spolkový kancelár Olaf Scholz prišiel na vopred neohlásenú návštevu Kyjeva. Napríklad denník Bild pripomína, že šéf nemeckej vlády so sebou zvyčajne nosí aktovku, ktorá si už všeličo pamätá.

Spolkový kancelár Olaf Scholz (SPD) prišiel do Kyjeva v špeciálnom vlaku. Víta ho Oleksandr Miščenko, námestník ministra zahraničných vecí.

Podľa Bildu chcel Scholz do Kyjeva, kam dorazil nočným vlakom, cestovať s čo najmenšou batožinou. Aktovku tak nechal doma a namiesto nej si vzal kufrík a do neho hygienické potreby a oblečenie na prezlečenie. Je však neobvyklé, aby si človek vo funkcii kancelára nosil kufor sám. Scholz vraj nemá rád, keď mu spolupracovníci nosia príručnú batožinu. Radšej si teda kufrík bez ohľadu na diplomatický protokol niesol sám.

Zahraniční štátnici na Ukrajinu, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii, jazdia vlakom z Poľska. Ukrajinský vzdušný priestor je od začiatku vojny uzavretý.

Scholzov kufor sa stal predmetom dohadov na sociálnych sieťach. Ľudia si robili srandu, že v ňom sú volebné letáky Scholzových sociálnych demokratov vzhľadom na to, že Nemecko vo februári čakajú predčasné parlamentné voľby. Niekto iný zase navrhol, že by v kufri mohli byť príručky pre programovanie striel s dlhým doletom Taurus, ktoré by Ukrajina od Nemecka rada získala, ale ktoré jej Scholz odmieta poskytnúť. Podľa iného užívateľa sociálnych sietí mohlo byť v kufri uložených 650 miliónov eur v hotovosti. Taká je hodnota vojenskej pomoci, ktorú Nemecko podľa Scholze poskytne ešte tento mesiac.

Po takmer dva a pol roku opäť na Ukrajine

Nemecký kancelár Olaf Scholz po takmer dva a pol roku prišiel na návštevu Kyjeva, kde rokuje s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ukrajine, ktorá sa vyše dva a trištvrte roka bráni ruskej vojenskej agresii, Nemecko podľa kancelára ešte v decembri poskytne vojenskú techniku za 650 miliónov eur. Do Kyjeva sa kancelár vydal v čase, keď Rusko denne hlási územné zisky na východe Ukrajiny a kedy panuje neistota ohľadom ďalšej vojenskej pomoci zo strany Spojených štátov vzhľadom na blížiaci sa návrat zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu.

„Chcem tu na mieste dať jasne najavo, že Nemecko zostane najsilnejším podporovateľom Ukrajiny v Európe,“ povedal Scholz na začiatok svojej vopred verejne neohlásenej návštevy. „Ukrajina sa môže na Nemecko spoľahnúť,“ dodal.

Scholz so Zelenským navštívili v nemocnici vojakov zranených v bojoch, informovala agentúra DPA. Na námestí Nezávislosti (Majdanu) uctili pamiatku vojakov padlých pri obrane vlasti. Ďalší program z bezpečnostných dôvodov zverejnený nebol.

Foto: SITA/AP, Evgeniy Maloletka Volodymyr Zelenskyj, Olaf Scholz, Ukrajina, vojna na Ukrajine, Nemecko Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a nemecký kancelár Olaf Scholz 2. decembra 2024 na slávnostnom vyznamenaní padlých vojakov pri Pamätníku ľudu národnej pamäti v Kyjeve na Ukrajine.

Nemecko je po Spojených štátoch najdôležitejším dodávateľom zbraní pre Ukrajinu. Od začiatku ruskej invázie z februára 2022 Nemecko podľa údajov spolkovej vlády poslalo alebo sľúbilo Ukrajine zbrane a vojenské vybavenie v hodnote okolo 28 miliárd eur. Do tejto sumy je započítaný aj nový balík pomoci. „Nemecko tento rok robí viac ako Británia a Francúzsko spolu,“ povedal Scholz k objemu nemeckej pomoci Kyjevu.

Nemecko čakajú vo februári predčasné parlamentné voľby, ich favoritom je podľa prieskumov opozičná konzervatívna CDU / CSU. Dnešná Scholzova návšteva sa teda koná v čase volebnej kampane v najväčšej a ekonomicky najsilnejšej krajine EÚ.

Ukrajina dlhodobo na nemeckú vládu nalieha, aby jej poskytla strely s dlhým doletom Taurus. Scholz to ale odmieta s tým, že chce zabrániť zatiahnutiu Nemecka a NATO do vojny. Berlín na rozdiel od iných spojencov Kyjeva nepovolil Ukrajine používať nemecké zbrane na údery v hĺbke ruského územia, môže ich nasadzovať len v príhraničí.

Agentúra DPA uvádza, že ukrajinské vedenie podráždilo aj diplomatické úsilie kancelára Scholze, ktorý v polovici novembra po takmer dvoch rokoch telefonicky hovoril s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Podľa Zelenského tak otvoril povestnú Pandorinu skrinku.

„Nepovedal by som, že od tejto návštevy niečo očakávame. Nemecko pokračuje vo svojej línii bezpodmienečnej podpory Ukrajiny,“ uviedol k Scholzovej ceste do Kyjeva hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

V nedeľu do Kyjeva prišiel nový predseda Európskej rady António Costa a nová šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová, aby hneď po nástupe do funkcie vyjadrili s Ukrajinou solidaritu a ubezpečili ju o pokračovaní pomoci zo strany dvadsaťsedmičky. Na začiatku zimy je v dôsledku ruských útokov do veľkej miery zničená ukrajinská energetická infraštruktúra.

Scholz je od začiatku celoplošnej ruskej invázie na Ukrajinu v Kyjeve druhýkrát. Prvýkrát tam bol v júni 2022, keď prišiel spoločne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a vtedajším talianskym premiérom Mariom Draghim.