V Česku museli s čiernym kašľom hospitalizovať 280 detí mladších ako jeden rok

Zhruba 43 percent detí do jedného roka, ktoré sa tento rok nakazili v Českej republike čiernym kašľom, muselo byť hospitalizovaných. Je to výrazne viac než je celkový pomer hospitalizácií, ktorý predstavuje 2,4 percenta. Od začiatku roka sa infekciou nakazilo už viac než 36 000 ľudí. V pondelok to uviedla hovorkyňa českého Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) Štěpánka Čechová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.