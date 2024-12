Ukrajinci počúvajú z Washingtonu, že by bolo vhodné, keby znížili vekovú hranicu mobilizácie. Tú pritom na jar tohto roku už posunuli nižšie, keď poslanci schválil návrh zákona, ktorý umožňuje povolať do armády mužov od ich 25 rokov. Predtým to bolo od 27 rokov. Zmena a najnovšie reči ešte o nižšom veku súvisia s potrebou posilniť ukrajinské ozbrojené sily v boji proti ruským vojakom.

Ukrajinský veľvyslanec: Tisíc dní bojujeme o právo na existenciu Video Zdroj: TV Pravda

O začleňovaní najmladších mužov do armády sa hovorí nielen v Kyjeve, je to počuť aj od najväčšieho spojenca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, čiže z USA. „Rusi v skutočnosti robia na východe pokrok, stabilný pokrok, a začínajú zatláčať ukrajinské línie v Kurskej oblasti. Mobilizácia a viac mužov by teraz, keď sa pozeráme na bojisko, mohli priniesť významnú zmenu," citovala agentúra Reuters nemenovaného predstaviteľa americkej vlády. Dodal, že mobilizácia nie je primeraná a že na Ukrajine necvičia dosť mužov, aby mohli vystriedať tých, čo sa nachádzajú na fronte.

Ruská vojenská technika sa po zásahoch javelinmi zmenila na šrot Video

Citát logicky patrí niekomu z kľúčových poradcov dosluhujúceho šéfa Bieleho domu alebo niektorému vysokopostavenému predstaviteľovi Pentagonu. Americká vláda zjavne nechcela, aby sa výrok spájal s konkrétnym menom, asi aby to nevyzeralo ako nátlak, preto zvolila formu nemenovaného zdroja. Zmysel posolstva? Zrejme primať kompetentných, aby sa touto témou vážne zaoberali.

Agentúra Reuters napísala, že záujem o mobilizáciu od 18 rokov prejavuje samotný prezident Joe Biden, a agentúra AP poznamenala, že predstavitelia americkej vlády opakovane vyzývali Zelenského, aby s touto zmenou súhlasil.

Útok ruskej námornej pechoty Video

Dmytro Lytvyn, poradca Zelenského, podčiarkol, že nemožno očakávať od Ukrajiny to, čo si predstavujú USA. „Nemá zmysel počúvať výzvy znížiť mobillizačný vek, aby sme povolávali viac ľudí, keď vidíme, že predtým oznámená technika neprichádza načas. Pre tieto meškania Ukrajina nemá dosť zbraní pre výbavu už mobilizovaných vojakov," napísal na sociálnej sieti X. Doplnil, že nikto si nemôže myslieť, že tieto nedostatky by Ukrajina kompenzovala tak, že začnú rukovať najmladší muži.

Naliehanie Američanov na Zelenského potvrdil Serhij Leščenko, ktorý je poradca šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka. Spresnil, že na neho tlačia nielen z Demokratickej strany, ale aj republikáni. „Argument našich partnerov znie, že keď boli USA vo vojne vo Vietame, brali tam mužov od 19 rokov. Preto zdôrazňujú, že iba západné zbrane nepostačia, potrebná je aj mobilizácia od 18 rokov," povedal Leščenko podľa agentúry RBK-Ukrajina. Dodal, že Zelenskyj nemieni ustúpiť a snaží sa presviedčať demokratov i republikánov, aby ukrajinskej armáde poskytovali zbrane bez zníženia vekovej hranice pre mobilizáciu.

Zelenskyj v americkej továrni na muníciu Video

Mimochodom, Zelenskyj niekoľko mesiacov otáľal so znížením veku mobilizovaných Ukrajincov z 27 na 25 rokov, takže je ťažko predstaviteľné, že by súhlasil ešte s jeho ďalším posunutím nadol. Zmenu zákona, ktorú podpísal na jar tohto roku, totiž poslanci prijali ešte v roku 2023.

Roman Kostenko, predseda parlamentného výboru pre otázky národnej bezpečnosti, obrany a rozviedky, uviedol, že členovia Kongresu USA mu píšu v zmysle, že „Ukrajina dostáva zbrane, ale hovorí, že jej chýbajú ľudia, no ako je možné, že nemobilizuje od 18 rokov?". Kostenko priznáva, že armáda sa borí s nedostatkom živej sily, vedel by si preto predstaviť, že by rukovali muži od 20 rokov. Ukrajinské médiá však prízvukujú, že v parlamente sa neuvažuje o zmene vekovej hranice pri mobilizácii.

Jeden z veliteľov, ktorý má skúsenosti z frontu, je zástanca mobilizácie už od 18 rokov, pričom by sa vzťahovala aj na ženy. „Ale čo sa týka priameho zapojenia do bojov, tak od 23 rokov," povedal Jurij Fydorenko pre agentúru Ukrinform.

Plukovník v zálohe Roman Svytana povedal, že treba brať do úvahy aj fyzické a duševné aspekty: „Psychika človeka je pripravená plniť bojové úlohy a zodpovedať za podriadených od 21 rokov. Telesne je človek schopný účastniť sa bojov do svojich 49 rokov," citovala ho agentúra UNIAN.

Agentúra RBK-Ukrajina pripomenula, že zmienka o úvahe o mobilizácii od 18 rokov sa objavila v lete tohto roku, ale išlo o slová, ktoré boli vytrhnuté z kontextu. Rusi vtedy tvrdili, že Ukrajinci sa chystajú brať do armády už aj najmladších mužov. O čo išlo? Šéf vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov počas stretnutia so študentmi hovoril o tom, ako dlho by Ukrajina mohla bojovať proti Rusku, keby mobilizovala aj tínedžerov. Bola to takpovediac len štatisticko-špekulatívna informácia: ak všetkých od 18 rokov, tak do roku 2033, a ak od 16 rokov, tak do roku 2044. Budanov pritom dôrazne odmietol takú predstavu.

Ruský dron útočil na ukrajinský tank, skončil v plameňoch Video Takto fungujú systémy elektronického boja. Ruský dron explodoval skôr, ako dorazil k ukrajinskému tanku. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Server Meduza upozornil, že zníženie mobilizačného veku je na Ukrajine zvlášť citlivá téma. Štát musí myslieť nielen na boj proti okupantom, ale aj na budúcnosť svojej populácie. Po rozpade Sovietskeho zväzu sa začalo rodiť menej detí a veľa Ukrajincov odišlo za lepším životom natrvalo do zahraničia. Priame zapojenie mladých mužov do bojov by znamenalo, že mnohí z nich by sa už domov nevrátili, zmenšil by sa počet tých, od ktorých sa očakáva, že si založia rodinu. „Odpor Zelenského k prosbám kľúčového spojenca Ukrajiny začleniť do ukrajinských ozbrojených síl kategóriu mužov ov veku od 18 do 24 rokov je absolútne pochopiteľné," zdôrazňuje Meduza.