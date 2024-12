BBC: 'Držte sa a čakajte na Trumpa'. Vyčerpaní ukrajinskí vojaci pri Kursku nechápu prečo

BBC sa spojila cez Telegram s viacerými ukrajinskými vojakmi, ktorí bojujú v Kurskej oblasti. Ich mená pozmenila. Hovoria o strašných poveternostných podmienkach a chronickom nedostatku spánku spôsobenom neustálym ruským bombardovaním, ktoré zahŕňa použitie desivých trojtonových kĺzavých bômb. „Situácia sa každým dňom zhoršuje.“ „Nevidíme cieľ. Nie je to naša pôda.“

Sú tiež na ústupe, pričom ruské sily postupne získavajú späť územie. „Tento trend bude pokračovať,“ napísal Pavlo 26. novembra. "Je to len otázka času.“ Pavlo hovoril o obrovskej únave, nedostatočnej rotácii a príchode jednotiek, tvorených prevažne mužmi v strednom veku, privezených priamo z iných frontov s malým alebo žiadnym časom na oddych.

Počuť vojakov sťažovať sa – na ich veliacich dôstojníkov, rozkazy a nedostatok vybavenia – nie je nič neobvyklé, píše BBC. To je to, čo vojaci často robia v ťažkých podmienkach. Pod obrovským tlakom nepriateľa a s blížiacou sa zimou by bolo prekvapujúce počuť veľa optimizmu. Ale správy, ktoré sme dostali, sú takmer rovnako pochmúrne, čo naznačuje, že motivácia je problém, uvádza BBC.

Niektorí sa pýtali, či jeden z pôvodných cieľov operácie – odklonenie ruských vojakov z ukrajinského východného frontu – fungoval. Teraz povedali, že majú príkazy zostať zavesení na tomto malom kúsku ruského územia, kým do Bieleho domu koncom januára nepríde nový americký prezident s novou politikou.

„Hlavnou úlohou, pred ktorou stojíme, je udržať maximálne územie až do Trumpovej inaugurácie a začiatku rokovaní,“ povedal Pavlo. „Aby sa to neskôr vymenil za niečo. Nikto nevie za čo.“

Zelenskyj pred časom naznačil, že obe strany čakajú na Trumpa a uviedol, že si je istý, že Putin chce vytlačiť Ukrajincov z Kurskej oblasti do 20. januára, keď bude inaugurácia nového amerického prezidenta. Spojenci povolili použiť ubrane s dlhým doletom, ale podľa BBC sa zdá, že to veľmi nepomohlo. „Nikto nesedí v studenom zákope a nemodlí sa za rakety,“ povedal Pavlo. „Žijeme a bojujeme tu a teraz. A rakety lietajú niekde inde.“

Vadym si napriek stratám myslí, že kurská kampaň je stále životne dôležitá. „Podarilo sa odkloniť niektoré (ruské) sily z oblastí Záporožia a Charkova,“ povedal.

Ale niektorí vojaci, s ktorými BBC hovorila, povedali, že majú pocit, že sú na nesprávnom mieste, že je dôležitejšie byť na východnom fronte Ukrajiny, ako okupovať časť Ruska.

„Naše miesto malo byť tam (na východe Ukrajiny]), nie tu na území niekoho iného,“ povedal Pavlo. „Nepotrebujeme tieto kurské lesy, v ktorých sme nechali toľko kamarátov.“

A napriek správam, ktoré naznačujú, že do Kurska bolo vyslaných až 10 000 severo­kórejských vojakov, aby sa pripojili k ruskej protiofenzíve, vojaci, s ktorými bola BBC v kontakte, sa s nimi ešte nestretli.

„Nevidel som a nepočul som nič o Kórejcoch, živých alebo mŕtvych,“ odpovedal Vadym, keď sme sa pýtali na správy, uvádza BBC.

Ukrajinská armáda zverejnila nahrávky, ktoré podľa nej zachytávajú severokórejskú rádiovú komunikáciu. Vojaci uviedli, že im povedali, aby zajali najmenej jedného severokórejského väzňa, najlepšie s dokumentmi. Hovorili o odmenách – bezpilotných lietadlách alebo dovolenke navyše – ponúkaných každému, kto úspešne zajme severokórejského vojaka.

„Je veľmi ťažké nájsť Kórejca v temnom kurskom lese,“ poznamenal Pavlo sarkasticky. „Najmä ak tu nie je.“

Veteráni si podľa BBC spomínajú na inú operáciu, na Krynky. Predmostie na juhu Ukrajiny, kde mojhlo byť zabytých až tisíc ukrajinských vojakov, napokon stratili. Obávajú sa, že to bude aj v prípade Kurskej oblasti. „Dobrý nápad, ale zlá implementácia,“ hovorí Myroslav, námorný dôstojník, ktorý slúžil v Krynkách a teraz je v Kursku. „Mediálny efekt, ale žiadny vojenský výsledok.“

Vojenskí analytici trvajú na tom, že napriek všetkým ťažkostiam hrá kampaň Kursk naďalej dôležitú úlohu. „Je to jediná oblasť, v ktorej udržiavame iniciatívu,“ povedal BBC Serhyj Kuzan z Ukrajinského centra pre bezpečnosť a spoluprácu. Priznal, že ukrajinské sily majú v Kursku „neuveriteľne ťažké podmienky““, povedal však, že Rusko venuje obrovské zdroje na ich vyhnanie – zdroje, ktoré by radšej použilo inde.

„Čím dlhšie dokážeme udržať tento kurský front – s adekvátnym vybavením, delostrelectvom, Himarsami a samozrejme zbraňami s dlhým doletom na zasiahnutie ich tyla – tým lepšie,“ povedal.

Aj v Kyjeve vyšší velitelia stoja za Kurskou operáciou. „Táto situácia rozčuľuje Putina," povedal nedávno jeden pod podmienkou anonymity. „Utrpí tam veľké straty.“ Pokiaľ ide o to, ako dlho budú ukrajinské jednotky v Kursku, odpoveď bola jednoduchá. „Kým je to možné z vojenského hľadiska,“ dodal pre BBC.