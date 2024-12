Hamas a Fatah sa dohodli na vytvorení výboru pre riadenie povojnového Pásma Gazy

Na základe plánu, ktorý musí schváliť Abbás, by výbor pozostával z 10 až 15 nestraníckych predstaviteľov. Tí by mali právomoci v otázkach týkajúcich sa hospodárstva, vzdelávania, zdravotníctva, humanitárnej pomoci a rekonštrukcie. Vyplýva to z návrhu, do ktorého nahliadla AFP.

Súperiace frakcie sa dohodli, že výbor bude spravovať palestínsku stranu kontrolného bodu Rafah na hranici s Egyptom – jediného priechodu na tomto území, ktorý nie je spoločný s Izraelom. Delegácia Fatahu sa v utorok vráti do Ramallláhu, aby získala Abbásov konečný súhlas.

Hamas uverejnil video s rukojemníkom Video

Predstaviteľ Hamasu uviedol, že obe hnutia sa dohodli na základných podmienkach, ale naďalej rokujú o niektorých podrobnostiach a osobách, ktoré budú pôsobiť vo výbore. Dodal, že predstavitelia oznámia dohodu po stretnutí všetkých palestínskych frakcií v Káhire, neuviedol však časový harmonogram.

Na základe tejto dohody by sa účinne ukončila vláda Hamasu a mohlo by to pomôcť pokročiť v rozhovoroch o prímerí s Izraelom, píše AP. Izrael vedie v palestínskej enkláve vojenskú ofenzívu, ktorá vypukla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu tvrdí, že vojna v Pásme Gazy sa neskončí, kým nebude Hamas eliminovaný a nebude ďalej predstavovať hrozbu pre Izrael. Podľa neho si Izrael zachová časovo neobmedzenú bezpečnostnú kontrolu nad Pásmom Gazy a civilné záležitosti budú spravovať miestni Palestínčania, ktorí nie sú napojení na Palestínsku samosprávu alebo hnutie Hamas.

Fatah a Hamas sú dlhodobými rivalmi a v roku 2007 viedli boje, po ktorých prevzal vládu v palestínskej enkláve Hamas. Hnutie tam vládne doteraz. Fatah naďalej dominuje v Západom podporovanej Palestínskej samospráve, ktorá má obmedzenú kontrolu nad mestskými oblasťami na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu. Frakcie sa niekoľkokrát neúspešne pokúsili o zmiernenie.

Hamas v júli oznámil, že s ďalšími predstaviteľmi palestínskych frakcií vrátane Fatahu podpísal v Pekingu dohodu, v rámci ktorej majú spoločne pracovať na „národnom zjednotení“.