Gruzínsky ústavný súd zamietol žiadosť prezidentky o anulovanie volieb

Podľa oficiálnych výsledkov zvíťazila v októbrových voľbách vládnuca proruská strana Gruzínsky sen, hlasovanie však sprevádzali nezrovnalosti, na ktorých prešetrenie vyzývala prezidentka, opozícia aj Západ. „Gruzínsky ústavný súd neprijal žaloby prezidentky a politických strán týkajúce sa uznania volieb z 26. októbra za protiústavné,“ oznámil v utorok súd.

Po zmienených voľbách vypukli v Gruzínsku protesty, ktoré sa ešte zintenzívneli po minulotýždňovom oznámení premiéra Irakliho Kobachidzeho o prerušení rokovaní o vstupe do Európskej únie do roku 2028. Kobachidze v pondelok vyhlásil, že Tbilisi sa bude aj usilovať o vstup do EÚ aj napriek rozhodnutiu vlády pozastaviť prístupové rokovania. Odmietol však o tejto veci diskutovať s opozíciou.

Od jeho štvrtkového oznámenia prebiehajú v krajine, a obzvlášť v Tbilisi, každý večer masové protivládne a proeurópske demonštrácie. Polícia na protesty nasadzuje slzotvorný plyn aj vodné delá. Denne sú z Gruzínska hlásené desiatky zranených aj zadržaných.

Gruzínske ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že v noci na utorok počas protivládnych protestov utrpelo zranenia 26 ľudí, prevažne demonštrantov, píše AFP. Ministerstvo bližšie špecifikovalo, že medzi zranenými, ktorí boli prevezení do miestnych nemocníc bolo 23 demonštrantov a traja policajti. „Žiadne zo zranení nie je život ohrozujúce,“ dodalo ministerstvo. Napriek tomu zostávajú niektorí zranení naďalej „pod lekárskym dohľadom“.

Na situáciu v pondelok reagovali pobaltské krajiny, ktoré uvalili sankcie na 11 gruzínskych politických lídrov práve pre potláčanie protestov. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová avizovala, že obdobné postihy zvažuje aj celý euroblok.